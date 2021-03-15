Алматинцев предупредили о гололеде

Алматы. 14 марта. Kazakhstan Today - Акимат Алматы предупредил жителей и гостей города о гололеде, передает Kazakhstan Today.

С 13 марта в городе начался туман, выпала изморозь, прошел дождь, резко похолодало. Из-за перепада температуры на улицах образовалась гололедная пленка.

Чтобы устранить гололедицу, в субботу, 13 марта, с 18.30 на улицы были выведены 178 пескоразбрасывателей, которые посыпают дороги противогололедными материалами. По состоянию на 09.00 14 марта использовано 1230 тонн.

По прогнозу Казгидромета, 14 марта ожидается снегопад. Организовано дежурство 552 единиц спецтехники и 1134 дорожных рабочих.

Смешанные осадки в виде дождя и снега ожидаются с перерывами до 17 марта.

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