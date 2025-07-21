20.07.2025, 18:58 27316
Алматинцев предупредили о проведении испытания теплосетей
Тестирование трубопроводов пройдет с 21 июля по 1 августа
Рассказать друзьям
Алматы. 20 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В период с 21 июля по 1 августа 2025 года в рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону на территории восьми районов Алматы будут проводиться гидравлические испытания тепловых сетей, сообщили в ТОО "Алматинские тепловые сети".
Во время проверки магистральных и распределительных трубопроводов ежедневно с 4 до 7 часов утра жителям мегаполиса рекомендуется соблюдать меры предосторожности.
В компании предупредили, что, несмотря на принятые меры безопасности, не исключены внештатные ситуации: выход воды на поверхность и другие.
В таких случаях не предпринимайте никаких самостоятельных действий, немедленно покиньте место происшествия и сообщите о нем в ТОО "Алматинские тепловые сети" по телефонам: 378-06-48, 378-06-62 (прямой номер), call-центр: 341-07-00 или 341-07-77 (добавочный 1011 или 1014), а также 109", - сказано в сообщении.
График проведения испытаний теплосетей размещен на сайте alts.kz.
новости по теме
20.07.2025, 09:30 51021
Сильная жара и чрезвычайная пожарная опасность сохраняются в Казахстане
Фото: Kazakhstan Today
Рассказать друзьям
Астана. 20 июля. KAZAKHSTAN TODAY - По сообщению РГП "Казгидромет", во многих регионах Казахстана в воскресенье ожидается сильная жара и повышенная угроза пожаров.
По сообщению синоптиков 20 июля днем в Мангистауской области ожидается сильная жара 38-40 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
В горных районах Алматинской области ожидается гроза. Ветер юго-западный днем на юге, в горных районах области порывы 15-20 метров в секунду, ожидается сильная жара 36-38 градусов.
На севере, западе Туркестанской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный ночью на горных перевалах, днем на севере, западе, в горных районах области 15-20, порывы 23 метра в секунду. Днем на юге области ожидается сильная жара 42 градуса. По области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
В воскресенье в центре, на юге, севере Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер северный, северо-восточный 15-20, днем на юге области порывы 25 метров в секунду. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
В Ұлытау ожидается ветер северо-восточный утром и днем на востоке, в центре области порывы 15-20 метров в секунду. На юге, востоке, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на севере области сохраняется высокая пожарная опасность.
20 июля ночью на западе, севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются временами сильный дождь, гроза, шквал. Днем на севере, востоке, юге области гроза, град, шквал. Ветер северо-западный, северный ночью на западе, севере, в центре области 15-20, порывы 25 метров в секунду, днем на западе, севере, юге области 15-20, порывы 25 метров в секунду. На западе, в центре области ожидается высокая пожарная опасность, на востоке, юге области сохранится высокая пожарная опасность.
В области Абай ожидаются гроза, шквал. Ветер северный, северо-восточный ночью на севере, востоке, в центре области 15-20, порывы 23-28 метров в секунду, днем на востоке, юге, в центре области 15-20, порывы 25 метров в секунду. Днем на юге области ожидается сильная жара 35 градусов. По области ожидается высокая пожарная опасность, на юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
В Карагандинской области ожидается ветер северо-восточный на западе, востоке, юге области временами порывы 15-20 метров в секунду. На севере, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
20 июля ночью и утром на западе, севере, востоке Акмолинской области ожидается туман. На западе, юге, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность.
Днем в горных районах Жамбылской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20, порывы 23 метра в секунду. На западе, юге, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
В Атырауской области ветер восточный, юго-восточный, днем на западе области порывы 15-20 метров в секунду. По области ожидается сильная жара 35-39 градусов. На севере, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на западе, востоке области высокая пожарная опасность.
В Костанайской области ожидается туман. На юго-западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. На юго-востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.
В Актюбинской области сегодня ожидается сильная жара 35-36 градусов. На юге, в центре области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на северо-западе, северо-востоке области высокая пожарная опасность.
20 июля в Павлодарской области ожидается ветер северо-западный на севере, востоке области порывы 15-20 метров в секунду. На юге, востоке области сохранится высокая пожарная опасность.
В Северо-Казахстанской области ожидается туман. Ветер западный днем порывы 15-20 метров в секунду.
В Западно-Казахстанской области ожидается сильная жара 35-37 градусов. На севере, востоке, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
В области Жетісу ветер юго-западный днем на востоке, в центре области порывы 15-20 метров в секунду. Днем ожидается сильная жара 35-36 градусов.
В Алматы 20 июля ожидается переменная облачность, погода без осадков. Температура воздуха ночью 23-25 тепла, днем сильная жара 36-38 градусов.
В Астане переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 10-12, днем 24-26 тепла.
В Шымкенте прогнозируется погода без осадков. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 8-13, днем порывы 15-20 метров в секунду. Температура ночью составит 21-23, днем - 37-39 тепла.
18.07.2025, 16:17 160271
Нападение на хирурга в Костанае: какие травмы получил врач
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Костанай. 18 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Какие травмы получил врач Костанайской областной больницы в результате нападения пациента, рассказали пресс-службе медучреждения.
Вчера врач костанайской областной больницы Антон Кистанов, получил тяжелые травмы - в результате нападения пациента. Диагноз: закрытая черепно-мозговая травма; ушиб головного мозга тяжелой степени тяжести; острое субдуральное кровоизлияние справа; закрытый линейный перелом основания задней черепной ямки слева; ушибленная рана слизистой нижней губы справа; ушиб мягких тканей затылочной области", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что после оказания экстренной помощи, проведения телемедицинских консультаций врач бортом медавиации будет направлен на дальнейшее лечение в Астану в Центр экстренной медицины.
Напомним, вчера стало известно, что в Костанае в стенах областной больницы пациент избил врача. Хирург в итоге оказался в реанимации.
Сегодня министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова обратилась к казахстанцам в связи с недавними случаями нападения на медиков. Она сообщила, что законодательные изменения об ужесточении ответственности за нападения на медработников в сентябре будут внесены в парламент.
17.07.2025, 18:01 249536
Госсервисы будут временно недоступны для казахстанцев
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 17 июля. KAZAKHSTAN TODAY - АО "Национальные информационные технологии" (АО "НИТ") сообщило о проведении плановых технических работ. Работы затрагивают доступность всей цифровой экосистемы проектов АО "НИТ".
Технические работы запланированы 19 июля в период с 02.00 до 08.00. Временной промежуток выбран с учетом минимальной пользовательской активности, чтобы снизить возможные неудобства.
В этот период будет временно ограничен доступ к следующим государственным электронным сервисам:
- портал eGov.kz и мобильное приложение eGov mobile (включая сервис "Цифровые документы");
- порталы e-Otinish, E-license, а также системы Открытого правительства;
- сервисы Национального удостоверяющего центра Республики Казахстан (НУЦ РК);
- другие проекты, сопровождаемые АО "НИТ";
- сервисы государственных услуг в мобильных приложениях банков второго уровня и других системах, интегрированных через шлюз электронного правительства.
Для предотвращения возможных неудобств АО "НИТ" рекомендует заранее завершить все необходимые операции и подготовить оригиналы документов, если их предъявление потребуется в период проведения технических работ.
17.07.2025, 15:18 265286
Ушел из жизни известный режиссер Юрий Кара
Ему было 70 лет
Рассказать друзьям
Ялта. 17 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Ялте в возрасте 70 лет ушел из жизни известный кинорежиссер Юрий Кара, сообщила киножурналист Наталья Боброва.
Заслуженный деятель искусств РФ Юрий Кара родился 12 ноября 1954 года в Донецке. Первым фильмом режиссера была лента "Завтра была война" по повести Бориса Васильева. За свою карьеру Кара поставил несколько знаковых для отечественного кинематографа картин, среди которых "Гамлет. XXI век", "Мастер и Маргарита", "Королев", "Пиры Валтасара, или Ночь со Сталиным" и "Воры в законе", информирует gazeta.ru со ссылкой на mk.ru.
В ноябре 2024 года в Большом зале Центрального дома кинематографистов состоялся юбилейный вечер в честь 70-летия Кары. У режиссера остались жена Ирина и дочь Юлия.
Ранее на 93-м году ушел из жизни режиссера Александр Митта. Также 14 июля 2025 года на 69-м году ушел из жизни режиссер и продюсер Юрий Мороз.
17.07.2025, 14:20 272911
В Павлодарской области два крупных предприятия недоплатили налогов почти на миллиард тенге
Рассказать друзьям
Павлодар. 17 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Павлодарской области два крупных предприятия региона недоплатили налогов почти на миллиард тенге, сообщает пресс-служба прокуратуры области.
ТОО "Экибастузская ГРЭС-1 имения Нуржанова" при ремонте оборудования отнесены на вычет суммы по товарам, работам и услугам, которые не связаны с деятельностью для получения дохода. В результате не уплачены налоги на общую сумму 421 млн тенге.Кроме того, в деятельности ТОО "Казахстанская вагоностроительная компания" выявлено снижение оборота по реализации продукции, что также повлияло на поступления в бюджет - сумма недоплаты составила 550 млн тенге. По акту надзора фискальными органами был проведен камеральный контроль, а также организованы административные заслушивания с участием налогоплательщиков", - заявили в прокуратуре.
Подчеркивается, что по итогам проведенной работы все выявленные нарушения устранены, налоговые обязательства предприятиями исполнены в добровольном порядке, а недостающие суммы полностью перечислены в государственный бюджет.
Ранее в Мангистауской области было возбуждено уголовное дело по факту неуплаты налога на сумму 218 млн тенге при продаже имущества.
16.07.2025, 19:25 398411
Строящийся таунхаус сносят в предгорьях Алматы
Собственник начал строительство без разрешительных документов
Рассказать друзьям
Алматы. 16 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Строящийся таунхаус сносят в предгорьях Алматы. По решению суда под снос попал объект на ул. Оспанова, 89/91, сообщает пресс-служба акимата города.
Собственник (физлицо) начал строительство без разрешительных документов.
В рамках внеплановой проверки в отношении собственника приняты административные меры и выдано предписание на устранение допущенных нарушений, после чего управлением подано исковое заявление на снос. 12 апреля 2024 года Медеуским районным судом исковое заявление удовлетворено. 1 июля 2024 года постановлением Алматинского городского суда решение первой инстанции оставлено без изменения", - говорится в сообщении.
Снос начат 16 июля 2025 года с участием судебных исполнителей департамента юстиции.
Напомним, 19 июня 2025 года в предгорьях Алматы начали сносить четырехэтажное здание на улице Нурмагамбетова, строительство которого признано незаконным.
Акимат Алматы обновил список ЖК, не рекомендуемых для покупки недвижимости. По актуальной информации на текущую дату, список состоит из 28 жилых комплексов.
16.07.2025, 18:34 402076
В Алматы продолжается замена асфальта на улицах с хорошим покрытием
Фото: акимат Алматы
Рассказать друзьям
Алматы. 16 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы в мкр. Казахфильм на улице Исиналиева сняли асфальт с тротуаров и проезжей части, хотя дорожное покрытие здесь находилось в удовлетворительном состоянии и не требовало ремонта, передает корреспондент агентства.
СМИ пишут о том, что в Алматы проходит огромное количество "ремонтных" работ, которые вызывают большие вопросы у горожан и журналистов. В частности, меняют находящиеся в хорошем состоянии бордюры и арыки. Последние к тому же меняют на бетонные трубы. С проезжей части и тротуаров снимают покрытие и меняют новое на более новое. При этом улицы закрывают на всю протяженность, создавая огромные проблемы для движения транспорта. В воздухе на высоте нескольких этажей висит вредная смесь пыли, асфальта, грязи и песка. Превышение допустимых норм шума также зашкаливает.
В целом на ровном месте без видимых причин в очередной раз создается инфраструктурная проблема, переходящая в масштабах города в катастрофу.
Ранее активисты из экологического общества Алматы выразили возмущение в связи с уничтожением арычной системы на проспекте Улугбека. На участке проспекта от улицы Саина до улицы Момышулы по заказу городского акимата сносят новые открытые арычные лотки и заменяют их на трубы. Жители Алматы крайне возмущены уничтожением открытых алматинских арыков, которые являются важнейшей уличной инфраструктурой города, отводят ливневые воды с проезжей части, а также выполняют в летний период функцию орошения зеленых насаждений и травяного покрова.
Отметим, что в конце апреля во время встречи с жителями Алатауского района аким Алматы Ерболат Досаев сообщил, что в городе ужесточат требования к подрядчикам, выполняющим ямочный ремонт.
16.07.2025, 17:59 385121
В Алматы женщина получила перелом после встречи с Амантай-кажи
Назначены необходимые судебно-медицинские экспертизы
Рассказать друзьям
Алматы. 16 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы активист антиядерного движения Амантай Асылбек, более известный как Амантай-кажи, столкнул женщину с лестницы. В результате она получила перелом тазобедренного сустава.
По данному факту управлением полиции Алмалинского района возбуждено уголовное дело.
В настоящее время проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначены необходимые судебно-медицинские экспертизы", - сообщили в пресс-службе департамента полиции города.
Ход расследования находится на контроле руководства полиции Алматы.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
20.07.2025, 09:30Сильная жара и чрезвычайная пожарная опасность сохраняются в Казахстане 20.07.2025, 09:0939751Взобравшийся на крышу вагона подросток получил удар током в Алматы 20.07.2025, 15:3434446Казахстан и Россия будут запускать спутники в совместном проекте "Байтерек" 20.07.2025, 18:5827826Алматинцев предупредили о проведении испытания теплосетей 20.07.2025, 18:4124416Упавшего в траншею мужчину засыпало грунтом в Костанае 16.07.2025, 18:34402106В Алматы продолжается замена асфальта на улицах с хорошим покрытием 16.07.2025, 19:25398441Строящийся таунхаус сносят в предгорьях Алматы 16.07.2025, 17:59385451В Алматы женщина получила перелом после встречи с Амантай-кажи 16.07.2025, 12:26374471Казахстан и Китай запустят завод по производству карбамида в Актюбинской области 16.07.2025, 15:24366956Персональные данные почти 200 работников школ утекли в Абайской области 03.07.2025, 15:50730361Список вузов для обучения по стипендии "Болашак" расширили в Казахстане 03.07.2025, 14:31717566Регулярные рейсы запустят из Астаны в Бодрум 03.07.2025, 08:11704126Осадки и сильная жара ожидаются в Казахстане в четверг 02.07.2025, 17:15686041Информацию о зараженном мясе в Астане опровергли в Минсельхозе 04.07.2025, 17:12675841Как зарегистрировать номер телефона в базе мобильных граждан через eGov
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Казахстанцы нередко жалуются на низкую скорость интернета в стране. Между тем в республике скоро станет доступен спутниковый интернет Starlink. Однако, как сообщил глава Минцифры Жаслан Мадиев, по сравнению с интернетом через оптику спутниковый будет "немного дороже". Готовы ли вы платить больше за спутниковый интернет?