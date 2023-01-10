Алматинцев предупреждают о сильном снегопаде и резком похолодании

Фото: Polisia.kz

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Астана. 9 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане с марта 2023 года в 4 раза вырастут штрафы за мат в общественном месте, вандализм и порчу имущества, сообщил на брифинге в МВД начальник управления Комитета административной полиции МВД РК Азамат Куримбаев.





По его словам, будут внесены изменения в ряд статей Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов, а также Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), ужесточающие наказание за вандализм и порчу общественного и личного имущества.





В новой редакции мелким хулиганством будет считаться нецензурная брань в общественных местах, оскорбления и приставание к физическим лицам, осквернение зданий, сооружений, жилых помещений, мест общего пользования, имущества на транспорте и в общественных местах и другие подобные действия, выражающие неуважение к окружающим, нарушающие общественный порядок и спокойствие физических лиц.





В настоящее время за мелкое хулиганство судом налагается штраф в размере 5 МРП (17 250 тенге) или арест до 15 суток. В новой редакции штраф составит 20 МРП (69 тысяч тенге), арест будет назначаться от 5 до 30 суток, сообщил Куримбаев.