09.01.2023, 10:39 35556
Алматинцев предупреждают о сильном снегопаде и резком похолодании
Фото: pixabay.com
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Алматы. 9 января. KAZAKHSTAN TODAY - В ближайшие двое суток в Алматы ожидается сильный снегопад и понижение температуры до 25 мороза, сообщили в городском акимате.
Прогнозируются гололедные явления с понижением температуры воздуха в ночное время до -18 градусов мороза, днем до -15. В последующие дни прогнозируются морозы до -25 градусов", - предупредили в акимате города Алматы.
Коммунальные службы города работают в усиленном режиме, организованы круглосуточные дежурства на производственных базах. Водители, механизаторы и дорожные рабочие обеспечены комнатами отдыха и горячим питанием.
В связи с возможным возникновением обледенения, накатов на проезжей части дорог водителям рекомендуют снизить скорость, увеличить дистанцию между автомобилями и избегать резких маневров, пешеходам - соблюдать меры предосторожности при движении на тротуарах из-за возможного образования гололеда.
Во избежание опозданий просим автолюбителей и пешеходов утром заблаговременно выходить из дома и одеваться потеплее. Уважаемые горожане! Будьте аккуратны на улице, не подвергайте свою жизнь опасности", - обратились в акимате.
Напомним, в Казахстане из-за непогоды закрыты более 60 участков автодорог.
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09.01.2023, 14:12 27446
Штрафы за вандализм и нецензурную брань в общественных местах увеличат в Казахстане
Фото: Polisia.kz
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Астана. 9 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане с марта 2023 года в 4 раза вырастут штрафы за мат в общественном месте, вандализм и порчу имущества, сообщил на брифинге в МВД начальник управления Комитета административной полиции МВД РК Азамат Куримбаев.
По его словам, будут внесены изменения в ряд статей Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов, а также Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), ужесточающие наказание за вандализм и порчу общественного и личного имущества.
В новой редакции мелким хулиганством будет считаться нецензурная брань в общественных местах, оскорбления и приставание к физическим лицам, осквернение зданий, сооружений, жилых помещений, мест общего пользования, имущества на транспорте и в общественных местах и другие подобные действия, выражающие неуважение к окружающим, нарушающие общественный порядок и спокойствие физических лиц.
В настоящее время за мелкое хулиганство судом налагается штраф в размере 5 МРП (17 250 тенге) или арест до 15 суток. В новой редакции штраф составит 20 МРП (69 тысяч тенге), арест будет назначаться от 5 до 30 суток, сообщил Куримбаев.
09.01.2023, 11:45 32521
Получатели АСП смогут самостоятельно выбирать товары для детей
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Астана. 9 января. KAZAKHSTAN TODAY - Монетизация гарантированного социального пакета, предоставляемого детям из семей, получающих адресную социальную помощь, осуществленная с 1 января 2023 года, позволит родителям самостоятельно выбирать необходимые товары в зависимости от индивидуальных потребностей детей, сообщает Министерство труда и социальной защиты населения.
С учетом пожеланий получателей гарантированного соцпакета принято решение о монетизации ГСП с 2023 года. Монетизация осуществлена путем установления дополнительной денежной выплаты на каждого ребенка из числа получателей АСП в размере 1,5 месячного расчетного показателя на ежемесячной основе. Это позволит родителям самостоятельно выбирать необходимые товары в зависимости от индивидуальных потребностей детей", - рассказали в пресс-службе МТСЗН.
В ведомстве напомнили, что с января 2020 года детям в возрасте от 1 года до 6 лет из семей, являющихся получателями адресной социальной помощи, в качестве дополнительной меры соцподдержки к назначаемой АСП предоставлялся гарантированный социальный пакет в виде наборов продуктов питания и бытовой химии.
В 2022 году средний размер АСП на каждого члена семьи, получающей соцпомощь, в том числе на каждого ребенка, составлял 6650 тенге. Стоимость дополнительно предоставляемого продуктово-бытового набора для детей из малообеспеченных семей была установлена на уровне 5174 тенге.
При этом от получателей гарантированного соцпакета периодически поступали предложения о переводе ГСП из натурального вида в денежный формат.
Напомним, ухаживающие за инвалидами родственники будут получать зарплату от государства.
09.01.2023, 09:25 39116
В Казахстане из-за непогоды закрыты более 60 участков автодорог Дополнено
Фото: Depositphotos
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Астана. 9 января. KAZAKHSTAN TODAY - По состоянию на 09.00 9 января 2023 года в Казахстане в связи с ухудшением погодных условий (метель, плохая видимость, гололед) и расчисткой дорожного полотна закрыт 61 участок автодорог, из которых 26 республиканского значения. Об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям РК.
По данным МЧС, в ряде регионов наблюдается скопление автотранспорта. В частности:
на трассе Астана - Щучинск - 8 грузовых авто;
в Актюбинской области на трассе Актобе - Карабутак - 30 единиц техники;
в области Абай на выезде из села Калбатау - 46 единиц техники и Кокпекты - Калбатау - 39 единиц техники. Всего 85 единиц;
в Павлодарской области - 20 единиц техники на трассе Шидерты - Караганда.
Всего 143 единицы техники, находятся при выезде из населенных пунктов, ожидают открытие автодорог. За текущие сутки эвакуировано и спасено 37 человек, в том числе 9 детей", - уточнили в ведомстве.
Дополнено. 09.01.2023, 09.46
По данным синоптиков, сегодня практически по всей территории Казахстана пройдет снег, на востоке, юго-востоке страны - осадки, на юго-востоке - сильные осадки (дождь, снег), в горных районах юга страны - сильный снег.
Лишь на западе страны с влиянием поля повышенного давления будет без осадков, морозная погода. С холодным Арктическим антициклоном на западе, северо-западе, севере, юге РК ожидается резкое понижение температуры воздуха", - сообщает РГП "Казгидромет".
По республике сохраняются усиление ветра, метель, гололед, туман.
В Алматы: осадки (дождь, снег), температура воздуха днем составит +2, +4°C, скорость ветра 2-7 метров в секунду.
В Астане: переменная облачность, температура воздуха -28, -30°C, скорость ветра 9-14 метров в секунду.
В Шымкенте: снег, температура -5, -7°C, скорость ветра 8-13, порывы 15-20 метров в секунду.
Ранее сообщалось, что в ВКО наблюдаются огромные пробки из-за погодных условий на выезде из Риддера.
08.01.2023, 18:34 58676
Количество рейсов "Тальго" Алматы - Петропавловск сократят вдвое
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Астана. 8 января. KAZAKHSTAN TODAY - По техническим причинам рейсы поезда «Тальго» из Алматы в Петропавловск сократили в два раза, сообщает АО "Пассажирские перевозки".
По техническим причинам для проведения ремонтных работ состава "Тальго" поезда №105/106 сообщением Алматы-2 - Петропавловск в период с 14 января по 6 марта 2023 года изменяется периодичность курсирования: вместо ежедневного - через день", - уведомили на сайте "Казахстан темiр жолы".
Поезд будет курсировать:
- из Алматы в январе - по нечетным, в феврале/марте - по четным числам;
- из Петропавловска в январе - по четным, в феврале/марте - по нечетным числам.
Сообщается, что пассажирам, ранее оформившим проездные документы на отмененные рейсы, будет произведен полный возврат стоимости билета согласно правилам перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа и почтовых отправлений железнодорожным транспортом.
08.01.2023, 11:17 73981
В Актобе более 20 многоэтажных домов остались без тепла Дополнено
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Актобе. 8 января. KAZAKHSTAN TODAY - Жители ряда многоэтажных домов в Актобе из-за аварии остались без отопления в морозы.
Жители Актобе рассказали, что отопление отключили вечером 7 января. Службы сообщили, что аварию устраняют, проводятся работы. За ночь температура воздуха снизилась до 26 градусов мороза, сообщает региональное издание "Диапазон".
В АО "Aqtobe su-energy group" объяснили, что ограничение подачи горячей воды связано с повреждением запорной арматуры по пр. Абулхаир хана, 84, и срочной необходимостью ее замены.
Горячей воды и тепла не будет в домах по следующим адресам:
пр. Абулхаир хана, 64, 66, 68, 70, 70/1, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84;
ул. М.Оспанова, 52, 52/2, 54а, 54б, 54/1, 54/2, 57;
ул. Алдиярова, 2, 6;
ул. Г. Жубановой, 50.
Специалисты нашего предприятия приступили к работе в теплокамере. После их завершения подача горячей воды и тепла будет возобновлена в штатном режиме. Информацию о ходе проведения восстановительных мероприятий можно уточнить в круглосуточной аварийно-диспетчерской службе по телефонам: 54-19-19, 56-36-87", - ответили в АО "Aqtobe su-energy group".
Напомним, произошедшая 27 ноября крупная авария на Экибастузской ТЭЦ оставила жителей города без тепла в 30-градусный мороз. От отопления были отключены 130 жилых домов, а также социальные объекты: школы, детские сады и больницы. В городе объявили чрезвычайную ситуацию. Часть детей из социальных центров и некоторых пациентов горбольницы пришлось эвакуировать. Детсады прекратили работу, а школьников временно перевели на дистанционное обучение.
Министр энергетики Болат Акчулаков заявил, что аварию на ТЭЦ можно было предотвратить, оказав своевременное финансирование.
Прокуратура Павлодарской области завела уголовное дело по факту ЧП. Его расследованием занималась специальная комиссия.
Первый вице-премьер Роман Скляр озвучил предварительные причины аварии. По его словам, из-за ошибочных действий персонала станции в сети повысилось давление, что привело к множеству порывов на теплотрассах, а это в свою очередь привело к остановке котлов.
После аварии президент снял с должности акима Павлодарской области Абылкаира Скакова. В соцсетях экс-глава извинился перед горожанами за произошедшее ЧП. Токаев также поручил правительству рассмотреть возвращение в госсобственность проблемных энергетических активов.
Оставшимся без тепла экибастузцам не будут выставлять счета за отопление. Пострадавшим от ЧП в Экибастузе предпринимателям возместят ущерб.
Дополнено 07.01.2023, 15.30
Заместитель руководителя аппарата акима Актюбинской области Ержан Байтанаев сообщил о подаче теплоснабжения в полном объеме во все дома.
Необходимо отметить, что, учитывая погодные условия, на предприятиях и организациях жизнеобеспечения города Актобе приведены в повышенную готовность вспомогательные аварийно-восстановительные бригады, обеспеченные механизмами и материалами для использования в аварийных ситуациях", - написал Байтанаев в Facebook.
По его словам, функционирование основных источников тепло-, электро-, водоснабжения и газоснабжения, а также тепловых сетей города Актобе осуществляется в штатном режиме и находится на постоянном контроле местных властей.
07.01.2023, 16:34 104756
Мальчику из СКО со спинальной мышечной атрофией отказывают в дорогостоящем лекарстве
Фото: Pixabay.com
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Петропавловск. 7 января. KAZAKHSTAN TODAY - Полуторагодовалый Лиам Ташланов из поселка Бесколь Северо-Казахстанской области страдает от спинальной мышечной атрофии и срочно нуждается в дорогостоящем препарате "Золгенсма". Однако семье отказывают в назначении лекарства.
С просьбой о помощи в редакцию KAZAKHSTAN TODAY обратилась мама мальчика Виктория Ташланова.
Лиаму 1 год и 4 месяца, он по возрасту подходит для терапии препаратом. На сегодняшний день Лиам проходит терапию препаратом "Спинраза", но это пожизненная и болезненная терапия. Фонд "Казахстан халкына" готов профинансировать закуп препарата "Золгенсма", но экспертно-консультативный совет не дает на него назначения, ссылаясь на то, что в Казахстане нет врачей и клиники для проведения данной терапии, хотя в действительности уже 7 детей получили данный препарат на территории РК", - пишет Виктория.
По ее словам, Министерство здравоохранения игнорирует просьбу организовать клинику и докторов.
У нас очень мало времени, скоро Лиаму исполнится 2 года, и получения препарата за счет фонда Казахстан Халкына станет невозможным. Помогите нам, пожалуйста, разобраться в этом вопросе!" - просит женщина.
Ранее сообщалось, что фонд "Казакстан халкына" приобрел незарегистрированный в Республике Казахстан препарат Onasemnogene Abeparvovec (ZOLGENSMA) для 4 детей со спинальной мышечной атрофией на общую сумму 3,7 млрд тенге. Первому ребенку препарат был введен 26 марта, остальным - до 8 апреля.
В августе Минздрав РК расширил перечень лекарственных средств для лечения орфанных заболеваний, в том числе спинальной мышечной атрофии. В список вошел препарат Нусинерсен под торговым названием Спинраза.
07.01.2023, 13:56 111736
Траур по McDonald’s: возложившего венок к зданию ресторана оштрафовали в Костанае
В отношении задержанного составлен административный протокол по статье "Мелкое хулиганство"
Фото: Polisia.kz
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Костанай. 7 января. KAZAKHSTAN TODAY - Полицейские задержали мужчину, который на спор возложил траурный венок к зданию McDonald’s в Костанае.
В отношении задержанного составлен административный протокол по статье "Мелкое хулиганство".
Окончательное процессуальное решение будет принято судом. Помимо этого при задержании данный гражданин управлял автомашиной с нарушением правил эксплуатации транспортного средства, за что также был привлечен к административной ответственности за нарушение ПДД", - сообщает Polisia.kz.
Напомним, бренд McDonald’s официально прекратил работу в Казахстане из-за ограничений в поставках.
До этого корпорация сообщала о своем намерении покинуть Казахстан из-за проблем с поставками мяса.
В ноябре по этой же причине 4 ресторана McDonald's, принадлежащие TOO "Food Solutions KZ", приостановили свою работу. Корпорация запретила своему местному франчайзи закупать мясные котлеты у российских поставщиков. Также франчайзи не смог закупать мясные котлеты у местных или европейских поставщиков, поскольку высокие цены и расходы на транспортировку привели бы к ведению бизнеса в убыток. В McDonald's не прокомментировали ситуацию.
Ранее агентство KAZAKHSTAN TODAY опубликовало мнение, почему Казахстан не смог стать мясной державой. В материале сайта ElDala.kz говорится, что казахстанские производители не предоставляют полную и прозрачную информацию о произведенной ими продукции, что не устраивает такие рестораны, как McDonald's. У производителей мяса нет мотивации тратить деньги на дорогостоящие процедуры, которые к тому же нужно подтверждать ежегодно. Все потому, что сбывать высококачественное мясо казахстанским переработчикам просто некуда. Кроме того, в стране нет современных мясокомбинатов, вокруг которых была бы выстроена вся экосистемы выращивания и откармливания скота на убой и производства конечной продукции с добавленной стоимостью.
07.01.2023, 12:45 93461
На Экибастузской ТЭЦ ночью вновь произошла авария
Фото: ortcom.kz
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Экибастуз. 7 января. KAZAKHSTAN TODAY - На Экибастузской ТЭЦ ночью из-за свищей поочередно вышли из строя три котлоагрегата, сообщил исполняющий обязанности генерального директора АО "Павлодарэнерго" Вадим Лесин.
Был произведен ремонт. К утру два котлоагрегата были запущены", - сообщил Лесин.
В настоящее время, по его словам, в работе находятся пять котлов, запуск еще одного планируется к вечеру. Температура на город была снижена до 47 градусов, в настоящий момент идет подъем температуры.
Между тем жители города вновь жалуются на холод в квартирах:
Недогрев идет уже два месяца, два обогревателя сутками включенные, а со вчерашнего дня и на данный момент батареи просто холодные, горячей воды нет, бежит холодная";
Вода горячая - одно название "горячая"! Обогреватели работают круглыми сутками! Не нужно ничего сообщать, примите уже конкретные меры!";
Отопление ноль, воды горячей нет, чуть теплая бежит, не помыться, а детям в школу обогреватели из дома в школу несут", - пишут возмущенные экибастузцы.
Напомним, произошедшая 27 ноября крупная авария на Экибастузской ТЭЦ оставила жителей города без тепла в 30-градусный мороз. От отопления были отключены 130 жилых домов, а также социальные объекты: школы, детские сады и больницы. В городе объявили чрезвычайную ситуацию. Часть детей из социальных центров и некоторых пациентов горбольницы пришлось эвакуировать. Детсады прекратили работу, а школьников временно перевели на дистанционное обучение.
Министр энергетики Болат Акчулаков заявил, что аварию на ТЭЦ можно было предотвратить, оказав своевременное финансирование.
Прокуратура Павлодарской области завела уголовное дело по факту ЧП. Его расследованием занималась специальная комиссия.
Первый вице-премьер Роман Скляр озвучил предварительные причины аварии. По его словам, из-за ошибочных действий персонала станции в сети повысилось давление, что привело к множеству порывов на теплотрассах, а это в свою очередь привело к остановке котлов.
После аварии президент снял с должности акима Павлодарской области Абылкаира Скакова. В соцсетях экс-глава извинился перед горожанами за произошедшее ЧП. Токаев также поручил правительству рассмотреть возвращение в госсобственность проблемных энергетических активов.
Оставшимся без тепла экибастузцам не будут выставлять счета за отопление. Пострадавшим от ЧП в Экибастузе предпринимателям возместят ущерб.
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