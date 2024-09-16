Алматинцы празднуют День города

Фото: Акимат Алматы

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Алматы. 15 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня жители Алматы празднуют День города, - Сегодня жители Алматы празднуют День города, сообщает пресс-служба акима мегаполиса.





Третье воскресенье сентября Алматы празднует свой день рождения - День города. В этом году в честь праздника запланировано более 150 мероприятий разного формата, которые будут интересны как детям, так и взрослым", - проинформировали в акимате.





По информации пресс-службы, культурно-массовые мероприятия под открытым небом пройдут на разных локациях: на площади имени Абая, на площади Астана, на Арбате, в парке Первого Президента, в парке имени Ганди, на площади перед театром "Алатау", в парке "Көк-Төбе", в Family Park, в парке Гулдер и других излюбленных местах алматинцев.





Билеты необходимо приобретать только на представления, которые пройдут в театрах, цирке шапито и крытых объектах, все остальные концерты и активности можно посещать абсолютно бесплатно", - уточнили в акимате Алматы.





Также на фоне праздничных мероприятий по городу будут курсировать мобильные оркестры и артисты театров. Они остановятся во дворах, на площадях и на автобусных остановках, чтобы удивить горожан арт-перформансами. В алматинском метро тоже будут выступать жонглеры, акробаты, симфонические и джазовые оркестры.





В каждом районе мегаполиса будут установлены большие экраны, где в вечернее время жители и гости города могут посмотреть исторические, классические и анимационные фильмы. Кроме того, будет запущен проект "Народное караоке". Горожане смогут петь любимые песни с известными артистами.



