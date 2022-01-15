Алматинцы рассказали о спасении раненых силовиков из здания акимата

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АЛМАТЫ. 14 ЯНВАРЯ - Алматинцы рассказали, как спасали раненых силовиков из горящего здания акимата, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В интервью телеканалу КТК бывший военный Дамир Аманжолов и его друг Мират Мусабаев рассказали, как спасали людей. По их словам, во время беспорядков большое количество раненых военных, полицейских и гражданских находилось в подвале акимата Алматы. Люди не могли выбраться из-за пожара, охватившего практически все этажи здания.
Сразу скажу, мы себя не считаем героями, потому что выполняли обычный гражданский долг. Мы коренные алматинцы и вышли на защиту своего города", - рассказал Аманжолов.
По словам Аманжолова, 5 января ему позвонили друзья и предложили участвовать в обороне акимата.
Наша первая цель была искать военных и вытаскивать их. Потому что, судя по тому, что показывали на видео, там начали избивать молодых парней, били по голове и так далее. И это было очень тяжело. Было очень много военных, правоохранительных органов, которые сказали, что они находятся в акимате. Мы начали у людей спрашивать. Сказали, что находятся на четвертом этаже. Но туда не пробраться, потому что первый, второй этаж горели. Также сказали, что они находятся в подвале. Мы долго не могли найти подвальное помещение. Обежали с другом весь акимат, нашли вход в подвал и заметили там большое скопление людей", - рассказывает бывший военный.
Он подчеркнул, что в то время, как они пытались вывести людей, в коридорах было много выстрелов.
Непонятно, кто в кого стрелял, был очень узкий проем. Мы начали выводить людей, из подвала вышло больше 40 человек. В основном это были полицейские и курсанты. Мы начали выводить быстро, раздевать курсантов, переворачивать их бушлаты и быстро отправлять их через парк", - сообщил подробности Аманжолов.
В свою очередь Мират Мусабаев говорит, что, когда они забежали с ребятами из оцепления в резиденцию, там уже шел полный погром.
Уже все жгли, все горело. Второй этаж точно уже горел, потому что мы туда не смогли пробиться. Искали по комнатам ребят молодых. Когда шли в резиденцию, двоих мы встретили: их уже начинали избивать, раздевать, мы встали на защиту этих ребят, вытащили их. Затем зашли в резиденцию. Там обыскивали все(...), обошли резиденцию с другой стороны. Нашли там тоннель в подвал. Там уже орудовали мародеры, разбирали машины, сжигали машины. Мы зашли туда, нашли ребят несколько испуганных, вытащили их". - рассказывает Мусабаев.
Напомним, беспорядки в Алматы начались 5 января. Они сопровождались погромами, поджогами и мародерством. Ситуацией воспользовались террористические, экстремистские и криминальные группировки для эскалации напряжения и насилия.
В РК было объявлено чрезвычайное положение до 19 января.
В сложившейся ситуации Казахстан обратился за помощью к Организации договора о коллективной безопасности, которая направила миротворческие силы общей численностью около 2500 человек для содействия в стабилизации обстановки.
В результате беспорядков наиболее пострадал самый крупный город Алматы. Участники подожгли административные здания, в том числе акимат, здания телеканалов. Повреждены и сожжены свыше ста транспортных средств и спецтехники. Был захвачен аэропорт. ТРЦ, магазины, отделения банков, оружейные магазины и другие объекты подверглись нападениям мародеров и были разграблены.
Глава государства сообщил, что город подвергся террористической атаке.