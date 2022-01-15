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Алматинцы рассказали о спасении раненых силовиков из здания акимата

14.01.2022, 13:21 79266
Алматинцы рассказали о спасении раненых силовиков из здания акимата
Фото: facebook/Anatoliy Ivanov-Weisskopf
АЛМАТЫ. 14 ЯНВАРЯ - Алматинцы рассказали, как спасали раненых силовиков из горящего здания акимата, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В интервью телеканалу КТК бывший военный Дамир Аманжолов и его друг Мират Мусабаев рассказали, как спасали людей. По их словам, во время беспорядков большое количество раненых военных, полицейских и гражданских находилось в подвале акимата Алматы. Люди не могли выбраться из-за пожара, охватившего практически все этажи здания.
 

Сразу скажу, мы себя не считаем героями, потому что выполняли обычный гражданский долг. Мы коренные алматинцы и вышли на защиту своего города", - рассказал Аманжолов.

 
По словам Аманжолова, 5 января ему позвонили друзья и предложили участвовать в обороне акимата. 
 

Наша первая цель была искать военных и вытаскивать их. Потому что, судя по тому, что показывали на видео, там начали избивать молодых парней, били по голове и так далее. И это было очень тяжело. Было очень много военных, правоохранительных органов, которые сказали, что они находятся в акимате. Мы начали у людей спрашивать. Сказали, что находятся на четвертом этаже. Но туда не пробраться, потому что первый, второй этаж горели. Также сказали, что они находятся в подвале. Мы долго не могли найти подвальное помещение. Обежали с другом весь акимат, нашли вход в подвал и заметили там большое скопление людей", - рассказывает бывший военный.

 
Он подчеркнул, что в то время, как они пытались вывести людей, в коридорах было много выстрелов. 
 

Непонятно, кто в кого стрелял, был очень узкий проем. Мы начали выводить людей, из подвала вышло больше 40 человек. В основном это были полицейские и курсанты. Мы начали выводить быстро, раздевать курсантов, переворачивать их бушлаты и быстро отправлять их через парк", - сообщил подробности Аманжолов.

 
В свою очередь Мират Мусабаев говорит, что, когда они забежали с ребятами из оцепления в резиденцию, там уже шел полный погром.
 

Уже все жгли, все горело. Второй этаж точно уже горел, потому что мы туда не смогли пробиться. Искали по комнатам ребят молодых. Когда шли в резиденцию, двоих мы встретили: их уже начинали избивать, раздевать, мы встали на защиту этих ребят, вытащили их. Затем зашли в резиденцию. Там обыскивали все(...), обошли резиденцию с другой стороны. Нашли там тоннель в подвал. Там уже орудовали мародеры, разбирали машины, сжигали машины. Мы зашли туда, нашли ребят несколько испуганных, вытащили их". - рассказывает Мусабаев.  


 
Напомним, беспорядки в Алматы начались 5 января. Они сопровождались погромами, поджогами и мародерством. Ситуацией воспользовались террористические, экстремистские и криминальные группировки для эскалации напряжения и насилия
 

В сложившейся ситуации Казахстан обратился за помощью к Организации договора о коллективной безопасности, которая направила миротворческие силы общей численностью около 2500 человек для содействия в стабилизации обстановки. 

В результате беспорядков наиболее пострадал самый крупный город Алматы. Участники подожгли административные здания, в том числе акимат, здания телеканалов. Повреждены и сожжены свыше ста транспортных средств и спецтехники. Был захвачен аэропорт. ТРЦ, магазины, отделения банков, оружейные магазины и другие объекты подверглись нападениям мародеров и были разграблены. 

Глава государства сообщил, что город подвергся террористической атаке
 

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Метро Алматы возобновит работу 17 января

15.01.2022, 15:14 2696
АЛМАТЫ. 15 ЯНВАРЯ - Алматинский метрополитен возобновит свою работу 17 января и будет работать с 7.00 до 21.00, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По информации управления городской мобильности Алматы, интервал движения поездов составит 10 минут в "часы пик" и 13 минут - в остальное время.
 
Кроме того, с 17 января общественный транспорт в городе, в том числе и троллейбусы и пригородные маршруты, будет курсировать до 21.00. Таким образом, график работы городских маршрутов - с 08.00 до 21.00, пригородных - с 09.00 до 21.00.
 

Очевидец рассказал о спасении пассажиров борта Asiana Airlines во время беспорядков в Алматы

15.01.2022, 14:31 1276
АЛМАТЫ. 15 ЯНВАРЯ - Очевидец рассказал о спасении пассажиров борта Asiana Airlines во время беспорядков в Алматы 5 января, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Рейс авиакомпании Asiana Airlines OZ577, 5 января приземлился в 19.50, уже, после того как в здание пассажирского терминала аэропорта Алматы ворвались экстремисты и мародеры. Все эвакуировались и бежали, спасаясь от неуправляемой толпы беспредельщиков. Когда наш борт зарулил на стоянку, на перрон уже проникли преступники и на наших глазах завладели перроной техникой", - написал на странице facebook-группы "Казахстанский Клуб Любителей Авиации" Moon Su Kim.

 
По его словам, ситуация была "просто безвыходной". В особенности для экипажа и пассажиров, оставшихся на борту воздушного судна.
 

В то время как на перооне уже никого не было и пассажиры были в очень опасной ситуации, оставшись один на один с бесчинствующими преступниками, но что произошло дальше, ни что иное как героизм, проявление сильного духа, и высокого профессионализма. Эти сотрудники аэропорта спасали пассажиров до конца, по собственной инициативе на свой страх и риск, в условиях полной эвакуации аэропорта", - сообщает автор.

 
Отмечается, что имея в распоряжении одну машину и перронный автобус, они высадили пассажиров рейса OZ577 перевезли в безопасное место. 


 

В Акмолинской области из-за непогоды закрыты некоторые дороги

15.01.2022, 13:36 5471
КОКШЕТАУ. 15 ЯНВАРЯ - В Акмолинской области из-за непогоды закрыты некоторые дороги для всех видов автотранспорта, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщило на своей странице в  instagram Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК, в связи с неблагоприятными погодными условиями в Акмолинской области с 11.45 15 января введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на следующих автомобильных дорогах:
 
1. На 18-231 километре автомобильной дороги Нур-Султан-Петропавловск участок между городами Нур-Султан и Щучинск (участок дирекций платных дорог АО "НК "КазАвтоЖол").
 
2. На 0-184 километре автомобильной дороги Кокшетау-Атбасар, участок между городами Кокшетау и Атбасар.
 
3. На 997-1247 километре автомобильной дороги Екатеринбург-Алматы, участок между городами Атбасар и Нур-Султан.
 
Отмечается, что в целях недопущения чрезвычайных ситуаций и вашей безопасности автомобилистам рекомендуется воздержаться от дальних поездок.
 

В Карагандинской области обнаружили очаг ящура

15.01.2022, 10:01 10676
КАРАГАНДА. 15 ЯНВАРЯ - Очаг ящура у крупного рогатого скота обнаружили в Карагандинской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В Кииктинском сельском округе Шетского района введены карантинные ограничения. По данным территориальной инспекции, заразное заболевание лабораторно подтвердилось у двух животных. Павших голов пока нет", - сообщает "Хабар 24".

 
К ликвидации очага инфекции приступили специалисты. Эпизоотическая ситуация в регионе находится под контролем, отметили в ветинспекции. 
 
 

Какая погода ждет казахстанцев в субботу

15.01.2022, 08:34 14641
Какая погода ждет казахстанцев в субботу
НУР-СУЛТАН. 15 ЯНВАРЯ - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 15 января 2022 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Активный циклон с районов Баренцева моря принесет обильные осадки в виде дождя и снега, в горных районах юга Казахстана - сильные осадки. Также ожидаются гололед, сильный ветер с метелью, на севере, западе, юге, в центре страны порывы ветра достигнут 30 метров в секунду и более. Местами по республике ожидается туман", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
На юге, в горных районах Туркестанской области ожидается туман, усиление ветра до 15-20, утром и днем на севере, западе, в горных и предгорных районах области порывы до 23-28 метров в секунду, в горных перевалах 30 метров в секунду и более. 
 
На севере области, в горных и предгорных районах Жамбылской области ожидается туман, усиление ветра на юго-западе области до 15-20, порывы до 23-28 метров в секунду, на юго-западе области временами 30 метров в секунду и более. 
 
На большей части Западно-Казахстанской области ожидаются гололед, метель, усиление ветра до 15-20, порывы до 23-28 метров в секунду, в северной половине области 30 метров в секунду и более.
 
На большей части Костанайской области ожидаются гололед, метель, усиление ветра до 15-20, порывы до 23-28 метров в секунду, на юге области временами 30 метров в секунду и более. 
 
На западе, севере, востоке Карагандинской области ожидаются метель, гололед, на большей части области усиление ветра до 15-20, порывы до 23-28 метров в секунду, на северо-западе области временами 30 метров в секунду и более. 
 
На большей части Акмолинской области ожидается метель, усиление ветра до 15-20, порывы до 23-28 метров в секунду, на северо-западе, востоке области временами до 30 метров в секунду и более, днем на юге области гололед. 
 
Днем на западе, севере Павлодарской области ожидаются метель, гололед, днем на большей части области усиление ветра до 15-20, порывы до 23-28 метров в секунду, на севере, западе области временами 30 метров в секунду и более. 
 
Ночью на юго-западе, западе, днем на большей части Северо-Казахстанской области ожидается усиление ветра до 15-20, на юге области порывы до 23-28 метров в секунду с метелью. 
 
На западе, севере Восточно-Казахстанской области ожидаются низовая метель, гололед, на юго-западе, западе области усиление ветра до 15-20, порывы до 23-28 метров в секунду. 
 
На большей части Кызылординской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, на севере, в центре области ожидаются туман, гололед, метель. 

На большей части Атырауской области ожидаются метель, гололед, усиление ветра до 15-20, порывы до 23-28 метров в секунду. 
 
Ночью на западе, севере, днем на большей части Мангистауской области ожидается гололед, на большей части ожидается усиление ветра до 15-20, днем на западе, в центре области порывы до 23-28 метров в секунду. 
 
На большей части Актюбинской области ожидаются метель, гололед, ночью на западе, днем на большей части усиление ветра 15-20, на северо-западе области до 23-28 метров в секунду. 
 
В районе Жаланашколя Алматинской области ожидается усиление ветра до 18-23 метров в секунду.
 
 

В ряде областей объявили штормовое предупреждение

14.01.2022, 20:50 46096
В ряде областей объявили штормовое предупреждение
Фото: pexels.com
НУР-СУЛТАН. 14 ЯНВАРЯ - Непогода ждет жителей Нур-Султана, Шымкента, Алматинской, Акмолинской, Мангистауской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Кызылординской, Жамбылской, Павлодарской и Туркестанской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", 15-16 января в районе Жаланашколя Алматинской области ожидается ветер юго-восточный, порывы 18-23 метра в секунду.
 
15 января в Акмолинской области ожидается метель. Днем на юге области гололед. Ветер юго-западный 15-20 метров в секунду, порывы 23-28 метров в секунду, на северо-западе, востоке области временами 30 метров в секунду и более.
 
15 января по Мангистауской области ожидается гололед. Ветер юго-западный с переходом на восточный 15-20, днем на западе, в центре области порывы 23-28 метров в секунду. 
 
15 января в Актюбинской области ожидается метель, гололед. Ветер южный, юго-западный, ночью на западе области 15-20 метров в секунду, днем 15-20, на северо-западе области 23-28 метров в секунду. 
 
15 января на западе, севере Восточно-Казахстанской области ожидается низовая метель, гололед. Ветер юго-восточный, южный, на юго-западе, западе области 15-20, порывы 23-28 метров в секунду. 
 
В Нур-Султане 15 января временами ожидается метель. Днем гололед. Ветер юго-западный 15-20, днем порывы 25 метров в секунду.
 
Ночью 15 января на большей части Кызылординской области ожидаются осадки (дождь, снег). Сутки на севере и в центре области сохраняются туман, гололед, ожидается метель. Ветер юго-западный, южный 15-20 метров в секунду. 
 
15 января на юго-западе Жамбылской области ожидается ветер юго-западный 15-20 метров в секунду, порывы 23-28 метров в секунду, временами 30 метров в секунду и более. 15-17 января на севере, в горных и предгорных районах Жамбылской области ожидается туман. 15-17 января ветер юго-западный с переходом на северо-западный, на юго-западе области и в горных районах 15-20 метров в секунду, 15-16 января порывы 23-28 метров в секунду.
 
Днем 15 января в Павлодарской области ожидаются осадки (дождь, снег). На западе, севере области ожидаются гололед, метель. Ветер юго-западный 15-20, порывы 25 метров в секунду, на западе, севере области временами 30 метров в секунду и более.
 
Утром и днем 15 января, сутки 16 января в горных, предгорных районах Туркестанской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). На юге области, в горных районах временами сохраняется туман. Ветер юго-западный, западный на большей части области 15-20 метров в секунду, утром и днем 15 января, сутки 16 января на севере, западе, в горных и предгорных районах области порывы 23-28 метров в секунду, на горных перевалах 30 метров в секунду и более. 
 
В Шымкенте утром и днем 15 января, сутки 16 января ожидаются сильные осадки, преимущественно дождь. Ветер юго-западный, западный 15-20, порывы 23 метра в секунду. 
 

Какая ответственность ждет граждан, грабивших магазины вместе с мародерами

14.01.2022, 16:36 73801
Какая ответственность ждет граждан, грабивших магазины вместе с мародерами
Фото: facebook/Сергей Алексеенок
АЛМАТЫ. 14 ЯНВАРЯ - Какая ответственность ждет граждан, которые грабили магазины вместе с мародерами, рассказал юрист Евгений Яворский, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Будут судить за "грабеж" (статья 191 УК РК). Возможно, будет "разбой" (статья 192 УК РК) и "скупка краденного"(статья 196 УК РК). В зависимости от квалификации, скорее всего, это будут штрафы большие. Также хочется сказать, что мародерство, скорее, не будет применено, потому что это в военное время, тогда статья предусматривает ответственность. А военного времени, слава Богу, пока у нас нет", - рассказал Евгений Яворский в эфире  "31 канала".


Во время беспорядков некоторые казахстанцы воспользовались ситуацией выносили вещи и товары из разгромленных магазинов. Некоторые из них заявили, что подобрали ценности на улице. В настоящее время в социальных сетях публикуют различные видео с подобными кадрами.

 
 

Казахстанцы, не оформившие пенсию и пособия из-за ЧП, могут подать заявление в течение месяца после окончания режима

14.01.2022, 14:04 79661
Казахстанцы, не оформившие пенсию и пособия из-за ЧП, могут подать заявление в течение месяца после окончания режима
НУР-СУЛТАН. 14 ЯНВАРЯ - Внесены изменения в приказ министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан "О некоторых вопросах оказания государственных услуг в социально-трудовой сфере на период чрезвычайного положения и ограничительных мероприятий", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Если основания для назначения пенсионных выплат по возрасту, государственной базовой пенсионной выплаты, государственных социальных и специальных пособий, социальных выплат из Государственного фонда социального страхования наступили с 1 января 2022 года или в период чрезвычайного положения, то заявитель, не обратившийся в указанный период, может подать заявление с приложением необходимых документов на назначение указанных выплат в течение одного месяца после завершения режима чрезвычайного положения", - говорится в документе.

 
При этом назначение указанных выплат осуществляется со дня возникновения оснований для назначения, наступивших не ранее 1 января 2022 года или в период ЧП.
 

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