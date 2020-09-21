"Алматы - наша культурная столица": представители интеллигенции поздравляют жителей и гостей мегаполиса с Днем города

Алматы. 20 сентября. Kazakhstan Today - В крупнейшем мегаполисе Казахстана празднуют День города, передает Kazakhstan Today.

Представители интеллигенции поздравляют всех жителей и гостей Алматы. Среди них - художественный руководитель Государственного театра кукол города Алматы, заслуженный деятель Казахстана Оразали Акжаркын-Сарсенбек.

Я приехал в Алматы 50 лет назад и с тех пор живу в этом городе. Я был свидетелем всех времен - как город развивается, процветает. Стоит отметить, что за последние годы было проделано немало работы. Мы видим, как преображаются улицы, городское пространство. Есть одна хорошая фраза: "Бытие определяет сознание". Человек подобен тому месту и окружению, где он обитает. Я, как уже отметил, видел несколько этапов преображения города. Наше новое поколение, наша молодежь, смотря на сегодняшний Алматы, считаю, получит огромное влияние на построение их сознания, культурное развитие", - сказал руководитель театра.

Оразали Акжаркын-Сарсенбек также отметил работу, которую проводят для преображения города.

Источник культуры - искусство. Если мы, представители искусства, через нашу деятельность оказываем влияние на людей, на их духовное развитие, то администрация города, создавая внешнюю форму привлекательного, архитектурного города, так же, как и мы, в равной степени влияет на культурное сознание жителей Алматы. Огромная разница между той Алматы, что была раньше, и той, что мы видим сейчас. Алматы - наша культурная столица. Мы оцениваем людей, их культуру, прошлое, смотря на их место обитания. Я считаю, что зарубежные гости, приезжая в наш город, высоко оценят культуру, историю и традиции нашего народа. Я благодарю администрацию города за проделанную работу и за ту работу, которую сейчас выполняют. От своего имени, а также от имени нашего государственного кукольного театра искренне поздравляю алматинцев с сегодняшним Днем города, желаю дальнейшего процветания и развития!" - поделился пожеланиями Оразали Акжаркын-Сарсенбек.

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