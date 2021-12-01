АО "КазТрансГаз" получил статус нацкомпании

Фото: КазТрансГаз
НУР-СУЛТАН. 30 НОЯБРЯ - АО "КазТрансГаз" получил статус национальной компании, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как сообщили в пресс-службе АО "КазТрансГаз", постановлением правительства АО "КазТрансГаз" присвоен статус национальной компании. Согласно этому документу, "КазТрансГазу" предоставлено преимущественное право по разведке и добыче на газовых и газоконденсатных месторождениях.
В компании отметили, что поручение президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о трансформации "КазТрансГаза" в полноценную вертикально-интегрированную компанию выполнено. Присвоенный статус самостоятельной национальной газовой компании открывает АО "КазТрансГаз" большие перспективы для газовой отрасли страны это один из важнейших исторических моментов.
Для газовой отрасли страны это один из важнейших исторических моментов. За годы независимости "КазТрансГаз" стал важнейшим и технологически самым мощным оператором газовых потоков в Центральной Азии. Голубое топливо, тепло и уют пришли в дома более 9 миллионов казахстанцев, порядка 50 тысяч предприятий пользуются природным газом. Это значительный вклад газовиков в социально-экономическое развитие страны. Основные задачи, которые в ближайшее время необходимо решить компании, это ускоренный прирост ресурсной базы газа, стимулирование производства товарного газа, геологоразведка и добыча газа как на действующих, так и на новых месторождениях. Также основной задачей является модернизация газотранспортной и газораспределительной инфраструктуры страны", - отметили в пресс-службе.