Апелляцию по делу изнасилования пассажирки в поезде "Тулпар-Тальго" суд рассмотрит в закрытом режиме

Костанай. 16 августа. Kazakhstan Today - Костанайский областной суд рассмотрит апелляционные ходатайства по делу изнасилования пассажирки проводниками в поезде "Тулпар-Тальго" в закрытом режиме, передает Kazakhstan Today.

Костанайский областной суд информирует о поступлении апелляционных ходатайств Костанайского транспортного прокурора и апелляционных жалоб осужденного К., адвокатов осужденных и потерпевшей К. по уголовному делу об изнасиловании проводниками "Тулпар-Тальго", - говорится в сообщении, размещенном на сайте суда.

Уголовное дело принято к производству суда апелляционной инстанции и судебное заседание назначено на 22 августа 2019 года 10.00 часов.

Уголовное дело будет рассматриваться в закрытом режиме", - сообщили в суде.

Напомним, изнасиловавших пассажирку проводников приговорили к 2,5 года лишения свободы . Обвиняемые были признаны виновными по пункту 1 части 2 статьи 120 Уголовного кодекса (Изнасилование) и приговорены к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы. Между тем прокурор просил для обвиняемых 6 лет и 6 месяцев лишения свободы.

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