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Апелляцию по делу изнасилования пассажирки в поезде "Тулпар-Тальго" суд рассмотрит в закрытом режиме

16.08.2019, 14:22 9451
Апелляцию по делу изнасилования пассажирки в поезде "Тулпар-Тальго" суд рассмотрит в закрытом режиме
Костанай. 16 августа. Kazakhstan Today - Костанайский областной суд рассмотрит апелляционные ходатайства по делу изнасилования пассажирки проводниками в поезде "Тулпар-Тальго" в закрытом режиме, передает Kazakhstan Today.
 

Костанайский областной суд информирует о поступлении апелляционных ходатайств Костанайского транспортного прокурора и апелляционных жалоб осужденного К., адвокатов осужденных и потерпевшей К. по уголовному делу об изнасиловании проводниками "Тулпар-Тальго", - говорится в сообщении, размещенном на сайте суда.

 
Уголовное дело принято к производству суда апелляционной инстанции и судебное заседание назначено на 22 августа 2019 года 10.00 часов. 
 

Уголовное дело будет рассматриваться в закрытом режиме", - сообщили в суде.

 
Напомним, изнасиловавших пассажирку проводников приговорили к 2,5 года лишения свободы. Обвиняемые были признаны виновными по пункту 1 части 2 статьи 120 Уголовного кодекса (Изнасилование) и приговорены к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы. Между тем прокурор просил для обвиняемых 6 лет и 6 месяцев лишения свободы.
 

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