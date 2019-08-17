Апелляцию по делу изнасилования пассажирки в поезде "Тулпар-Тальго" суд рассмотрит в закрытом режиме

Костанайский областной суд информирует о поступлении апелляционных ходатайств Костанайского транспортного прокурора и апелляционных жалоб осужденного К., адвокатов осужденных и потерпевшей К. по уголовному делу об изнасиловании проводниками "Тулпар-Тальго", - говорится в сообщении, размещенном на сайте суда.
Уголовное дело принято к производству суда апелляционной инстанции и судебное заседание назначено на 22 августа 2019 года 10.00 часов.
Уголовное дело будет рассматриваться в закрытом режиме", - сообщили в суде.
Напомним, изнасиловавших пассажирку проводников приговорили к 2,5 года лишения свободы. Обвиняемые были признаны виновными по пункту 1 части 2 статьи 120 Уголовного кодекса (Изнасилование) и приговорены к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы. Между тем прокурор просил для обвиняемых 6 лет и 6 месяцев лишения свободы.
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