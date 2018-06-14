Археологи при раскопках в Акмолинской области обнаружили артефакты эпохи бронзы

Кокшетау. 14 июня. Kazakhstan Today - Акмолинская областная археологическая экспедиция провела охранно-спасательные работы на объектах историко-культурного наследия близ села Кеноткель Зерендинского района. В частности, работы велись на поселении, относящемуся к эпохе бронзы - VII-VIII века до нашей эры, передает Kazakhstan Today.

"Специалистами Центра по охране и использованию историко-культурного наследия управления культуры Акмолинской области в могильной яме №2 памятника археологии Кеноткель 19 были найдены сгоревшие остатки дресвы, что свидетельствует о проведенном древнем обряде кремации, останки костей животных, в том числе обработанные и использовавшиеся по всей вероятности в быту, как орудия труда", - сообщили в управлении внутренней политики региона.

Кроме того, как рассказали в ведомстве, археологи обнаружили останки тела, рядом с которым лежали золотые изделия, браслет, выполненный из бронзы и по верху инкрустированный фольговым золотом, толщиной не более 2 миллиметров.

"Исходя из полученного материала, можно предположить, что в данном месте было захоронение женщины знатного рода. Также обнаружены осколки и фрагменты керамической посуды", - проинформировали в УВП.

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