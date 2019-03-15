Аварийными признали только два подъезда дома в Таразе, где в конце февраля произошел взрыв

Тараз. 14 марта. Kazakhstan Today - В таразском доме, где 27 февраля произошел взрыв, аварийными признали только два подъезда. Чиновники утверждают, что их можно отремонтировать и спокойно там жить, передает Kazakhstan Today со ссылкой на КТК

В больнице до сих пор остаются двое пострадавших. Состояние 65-летнего пенсионера и 32-летней женщины всё еще вызывает у врачей опасение. Оба пациента в реанимации на интенсивном лечении. Их квартиры, по словам чиновников, тоже будут отремонтированы, а после переданы семьям.

Работы по восстановлению разрушенных подъездов планируют закончить уже к отопительному сезону этого года. Вот только когда их начнут, пока никто не знает. Чиновники еще не получили официального ответа от специалистов и сейсмологов. После этого необходимо составить смету и дождаться денежного транша.

Все это время 47 человек, чье жилье оказалось в эпицентре взрыва, будут находиться в предоставленных акиматом квартирах. Жители других четырех подъездов уже вернулись домой.





Дом подлежит сейсмоусилению, капитальному ремонту с элементами сейсмоусиления. Первый, второй, пятый и шестой подъезды не подвержены никаким внешним воздействиям. Работы будут производиться в третьем четвертом подъездах", - прокомментировал замакима Тараза Бейсенбек Жанбосынов.

Напомним, 27 февраля, в 06.21, в Таразе, по адресу: 9-й микрорайон, дом 62, произошло обрушение 1-3 этажей в результате взрыва в 4-м подъезде. По предварительной информации, взрыв произошел в квартире 46 на 2-м этаже. Из-под завалов извлекли 8 человек, двое из которых - погибшие. По предварительной информации КЧС МВД РК, причиной взрыва стало неосторожное обращение с газовым оборудованием.

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