Алматы. 19 января. Kazakhstan Today - Автобусный маршрут №201 в Алматы продлён до "Халык Арены", передает Kazakhstan Today.

"В схему движения магистрального маршрута №201, обслуживаемого автобусами большой вместимости, внесены изменения. Изначально автобусы курсировали по всей протяженности улицы Толе би, от улицы Яссауи до ВОАД. С 20 января текущего года, на основании многочисленных обращений горожан, маршрут продлен до ледового катка "Халык Арена" и торгового центра "Магнум", расположенного на Талгарском тракте", - сообщили в пресс-службе акима Алматы.

Как отметили в акимате, маршрут №201 был запущен в конце декабря прошлого года. Для его обслуживания используются 18-метровые автобусы, так называемые "гармошки". Это низкопольные автобусы экологического класса Евро-5 вместимостью более 180 человек. Маршрут обслуживается 19 единицами подвижного состава, интервал составит восемь минут.

Ранее в рамках реализуемой в городе транспортной реформы новые автобусы вышли на маршруты №12, 22, 70, 86, 65, 103, 50, 126, 112, был возобновлен маршрут №77, запущен маршрут №1. Для полноценного транспортного обслуживания присоединенных к городу с соседней области поселков были запущены 10 маршрутов, напомнили также в пресс-службе.

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