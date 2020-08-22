Автобусы будут курсировать в Нур-Султане в субботу

Нур-Султан. 21 августа. Kazakhstan Today - В субботу, 22 августа, в Нур-Султане будет работать общественный транспорт, передает Kazakhstan Today.

Информацию об этом опубликовали в Instagram-аккаунте столичного акимата. При этом в воскресенье, 23 августа, в автобусах и автопарках в целях безопасности будут проводить дезинфекционные работы, в связи с этим общественный транспорт на один день приостановит работу.

24 августа работа общественного транспорта будет продолжена.

Водители на конечных остановочных пунктах также проводят влажную уборку.

В акимате напомнили о том, что входить в автобус без масок запрещается. Посадка в общественный транспорт производится через переднюю дверь, а оплата за проезд производится безналичным расчетом - транспортная карта, SMS, QR-код.

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