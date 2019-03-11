Автомобиль Назарбаева стал экспонатом Историко-культурного центра Первого Президента в Темиртау

Темиртау. 15 декабря. Kazakhstan Today - Новый эксклюзивный экспонат появился в Историко-культурном центре Первого Президента. Теперь у каждого посетителя есть возможность пристально рассмотреть автомобиль Нурсултана Назарбаева, передает Kazakhstan Today.





В пользовании президента Казахстана был чёрный Мерседес S-класса 2005 года выпуска. В целях безопасности лидера страны комфортный автомобиль оборудован бронированными стеклами и системой защиты. Вес транспорта 5,5 тонны.





Машину установили в фойе историко-культурного центра. На презентацию автомобиля в первый день же день собралось множество людей. Посетители с особым любопытством расспрашивали экскурсовода о деталях машины. На мероприятие были приглашены и соратники президента. Они уверены, что экспозиция имеет огромную значимость для всех жителей региона, и особенно для молодого поколения, сообщает управление внутренней политики областного акимата.





Молодёжи будет очень интересно посмотреть на служебный автомобиль главы государства, на его личные вещи. Ведь жизнь президента является примером для подрастающего поколения", - подчеркнул соратник президента Ермек Толеубаев.





В УВП напомнили, что ранее ко Дню Первого Президента Темиртаускому историко-культурному центру передали 16 новых экспонатов, среди которых личные вещи Нурсултана Назарбаева, а также подарки, полученные им от глав государств, друзей и спортсменов.





По словам сотрудников центра, все новые экспонаты уникальны, но среди них есть особенно примечательные. Например, подарок Владимира Путина - антикварное издание Энциклопедии российского сельского хозяйства в 12 томах. Эти книги были выпущены с 1900 по 1905 годы. Несмотря на столь солидный возраст, они в отличном состоянии, хранятся в специальном кожаном футляре.





Ещё один интересный экспонат - подарочное издание Конституции Казахстана. Обложка этого издания украшена драгоценными камнями, сама книга уложена в деревянный футляр с изображением герба страны.





Посетители центра также смогут увидеть необычно выполненную фигурку верблюда, подаренную президенту Казахстана председателем КНР. В экспозиции также бронзовый сувенир "Куч-Биримдикте" от экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева.





Среди новых экспонатов есть теннисная ракетка Нурсултана Назарбаева и спортивный велосипед, подаренный олимпийским чемпионом Александром Винокуровым. Всего же в фонде историко-культурного центра насчитывается более 3 000 экспонатов.





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