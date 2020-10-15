Байбек обсудил проект региональной предвыборной программы Nur Otan с общественниками Костанайской области

Костанай. 14 октября. Kazakhstan Today - Первый заместитель председателя партии Nur Otan Бауыржан Байбек в ходе поездки в Костанайскую область обсудил с общественными активистами и участниками праймериз проект региональной предвыборной программы партии Nur Otan на ближайшие 5 лет, передает Kazakhstan Today.

По поручению Елбасы, лидера партии Н. А. Назарбаева во время проведения внутрипартийных выборов по всей стране собрано свыше 20 тысяч предложений граждан. Более тысячи из них поступило от жителей Костанайской области", - написал Байбек в Facebook .

Он отметил, что в основном люди поднимают проблемы качества внутрипоселковых дорог, обеспечения водой и газом, строительства жилья и объектов образования, в том числе обновления компьютерной техники в сельских школах. Жители также не удовлетворены скоростью интернета в селах. С учетом актуальности поднимаемых вопросов первый зампред высказался о необходимости их отражения в областной предвыборной программе партии.

Поскольку треть населения региона проживает в сельской местности, предвыборная программа партии по Костанайской области предполагает значительные меры поддержки сельского хозяйства. Так, в ближайшие 5 лет в области планируется обеспечить диверсификацию посевных площадей, введение в оборот новых орошаемых земель, обновление техники, а также запуск и модернизацию перерабатывающих сельскохозяйственных предприятий", - рассказал он.

В своем послании народу страны глава государства отметил, что конкурентоспособную экономику невозможно создать без развитого сельского хозяйства.

В этой связи ознакомился с деятельностью сельхозпредприятия "Олжа Садчиковское", обеспечивающего регион натуральным молоком и высококачественной кисломолочной продукцией", - сказал партиец.

Он пояснил, что данное предприятие обеспечивает постоянными рабочими местами 320 человек и является одним из динамично развивающихся высокотехнологичных производителей в регионе.

В ходе беседы с работниками предприятия взял "на карандаш" ряд обращений. К примеру, житель села Садчиковка Тамара Кисилева попросила отремонтировать две центральные улицы данного населенного пункта общей протяженностью 6 километров, вдоль которых проживают порядка 1350 жителей. В завершении рабочей поездки осмотрел новую модульную инфекционную больницу в городе Костанае. С медработниками региона обсудили готовность организаций здравоохранения к возможной второй волне пандемии коронавируса", - заключил Байбек.

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