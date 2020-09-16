Bek Air подала апелляцию на решение суда по искам КЗПП

Алматы. 15 сентября. Kazakhstan Today - Авиакомпания Bek Air подала апелляционную жалобу на решение Турксибского районного суда Алматы от по первому и второму искам Комитета по защите прав потребителей, передает Kazakhstan Today.

18 сентября 2020 года в апелляционной судебной коллегии по гражданским делам Алматинского городского суда состоится заседание по апелляционной жалобе АО "Бек Эйр" на решение Турксибского районного суда Алматы от 17 июня 2020 года к первому иску КЗПП . Также АО "Бек Эйр" подана апелляционная жалоба на решение Турксибского районного суда Алматы от 24 июля ко второму иску КЗПП ", - сообщили в пресс-службе Министерства торговли и интеграции РК.

В ведомстве напомнили, что третий иск к Bek Air , поданный КЗПП от имени 108 граждан, которые выкупили 212 билетов на общую сумму 7,6 млн тенге, находится на рассмотрении Турксибского районного суда Алматы. Предварительное судебное заседание состоялось 11 сентября 2020 года, очередное заседание назначено на 29 сентября 2020 года.

По данным комитета, всего к ним обратилось 409 потребителей, которые выкупили 847 билетов на общую сумму 55,2 млн тенге.

Из 847 авиабилетов 280 выкуплены на международные, остальные на внутренние рейсы.

Самыми популярными международными направлениями являются: Франкфурт, Лондон, Дели, Дубай, Анталья, Прага, Стамбул, Тегеран, Токио, Сеул, Бангкок, Лас-Вегас, Краснодар, Москва, Сочи, Санкт-Петербург, Новосибирск, Батуми, Тбилиси, Астрахань, Киев, Екатеринбург, Душанбе, Бишкек.

На сегодняшний день больше половины обратившихся в КЗПП потребителей возвратили свои средства за отмененные авиарейсы. Работа в данном направлении продолжается, КЗПП окажет содействие каждому потребителю, чьи права были нарушены", - добавили в ведомстве.





Напомним, самолет Bek Air потерпел крушение близ Алматы в конце декабря прошлого года. Погибли 12 человек. Авария запустила череду проверок в компании со стороны госорганов. Выяснилось, что компания Bek Air эксплуатировала старые самолеты с серьезными техническими проблемами. Основной версией авиакатастрофы комиссия назвала обледенение судна.

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