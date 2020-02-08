Bek Air сообщила об отмене рейсов до 16 февраля включительно

"Информируем вас об отмене рейсов, запланированных до 16 февраля 2020 года (включительно). Для того чтобы зарегистрировать заявку на возврат стоимости билетов, пожалуйста, обратитесь по месту приобретения билетов. Если билеты приобретались на сайте авиакомпании, необходимо написать на электронную почту callcenter@bekair.aero. В данный момент в связи с техническими сложностями возврат средств не осуществляется. Однако все обязательства по возврату средств будут выполнены", - говорится в сообщении авиакомпании.
Как сообщалось ранее, на Bek Air подали в суд по фактам невозврата денег за купленные билеты.
Напомним: 27 декабря рейс №Z2100 авиакомпании Bek Air по направлению Алматы - Нур-Султан при взлете потерял высоту, пробил бетонное ограждение и столкнулся с двухэтажным строением. На борту находились 93 пассажира и 5 членов экипажа. Погибли 12 человек. Пострадали 67 человек, из которых 49 были госпитализированы, в том числе 9 детей. Основной версией крушения воздушного судна компании Bek Air под Алматы комиссия назвала обледенение самолета.
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