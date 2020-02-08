Алматы. 7 февраля. Kazakhstan Today - Авиакомпания Bek Air сообщила об отмене рейсов до 16 февраля включительно, передает Kazakhstan Today.

"Информируем вас об отмене рейсов, запланированных до 16 февраля 2020 года (включительно). Для того чтобы зарегистрировать заявку на возврат стоимости билетов, пожалуйста, обратитесь по месту приобретения билетов. Если билеты приобретались на сайте авиакомпании, необходимо написать на электронную почту callcenter@bekair.aero. В данный момент в связи с техническими сложностями возврат средств не осуществляется. Однако все обязательства по возврату средств будут выполнены", - говорится в сообщении авиакомпании.

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