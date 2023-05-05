04.05.2023, 11:18 81416
Бесплатным питанием обеспечат учеников младших классов в Абайской области
Помимо младших школьников бесплатное питание будут получать 5700 детей из многодетных семей в 350 детских садах
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Семей. 4 мая. KAZAKHSTAN TODAY - С 2023-2024 учебного года ученики 1-4-х классов общеобразовательных школ области Абай будут обеспечены бесплатным питанием, сообщил заместитель акима региона Шалкар Байбеков.
По словам замакима Абайской области, помимо младших школьников бесплатное питание будут получать 5700 детей из многодетных семей в 350 детских садах.
Дети данной категории на бесплатной основе посещают организации дополнительного образования, кружки и секции. На выплату пособий опекунам 600 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предусмотрено 200 млн тенге", - отметил Байбеков.
В целях решения проблемы дефицита ученических мест до 2027 года в области построят 18 школ на 9 500 мест. В частности, в Семее планируется строительство 5-ти школ.
В целях укрепления материально-технической базы школ будет оборудовано 87 новых кабинетов, а также будут приобретены автобусы в 11 сельских школах. Кроме того, в текущем году будет проведен капитальный ремонт 8 школ и 1 детского сада, и текущий ремонт 85-ти школ области Абай", - добавил Шалкар Байбеков.
Напомним, необоснованные миллионные расходы в школьных столовых предотвратил Антикор.
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05.05.2023, 15:01 13566
Молодые дизайнеры представили одежду для детей и подростков на Неделе моды в Алматы
Фото: Тимур Эпов
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Алматы. 4 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Второй день Eurasian Fashion Week "Осень/Зима 2023/2024 - KIDS FASHION DAY"- был полностью посвящен детской и юношеской моде.
В этом году Неделя моды прошла под девизом Future is now в поддержку творческой молодежи. Поэтому и в первый, и во второй день показов на подиуме было представлено много молодежных брендов и коллекций от победителей прошлогоднего конкурса молодых дизайнеров.
Детские и подростковые коллекции представили: Ingu Fashion (Kazakhstan), Bagi Desighn (Kazakhstan), Ai Kids (Kazakhstan), Jansely (Kazakhstan), Princess Amira (Kazakhstan) и Ad Astra Lab (Russia). Также в показе приняли участие победители конкурса молодых дизайнеров Fashion for Future Ushu Mushu (Кыргызстан) и казахстанский бренд Ssemazey.
Дизайнеры:
AD ASTRA LAB (Россия)
Ad Astra Lab - российский бренд, созданный для подростков, юношей и девушек от 10 лет в период их становления и поиска себя, своего стиля и образа. Ad Astra Lab ориентируется на подростков, ведущих активный образ жизни, живущих ритмом города, ориентированных на исследование этого мира во всех его проявлениях. Бренд поддерживает подростков в их свободе самовыражения, поисках себя и желании отличаться. В линейке представлены футболки, свитшоты, бомберы, джемперы, худи, брюки и рубашки. Бренд создает одежду в стиле горпкор, который отвечает запросам "городских подростков". Также есть капсула для взрослых, в которую попали самые популярные принты, полюбившиеся старшему поколению.
BAGI DESIGN (Казахстан)
BAGI design - казахстанский дизайнерский бренд детской одежды. BAGI design - это капсульные коллекции для модных показов, которые комфортно и стильно носить в повседневной жизни. Бренд активно поддерживает детей в их творчестве. Философия бренда - создание стильного и оригинального образа ребенка, в котором он может блистать как на подиуме, так и в обычной жизни. BAGI design - душа в каждом изделии!
PRINCESS AMIRA (Казахстан)
Бренд создан в 2021 году, юным дизайнером Амирой Казантаевой. Коллекция у дизайнера в разных стилях: национальном и современном. Амира участвовала в показе мод в Баку, Ташкенте, Дубае и Милане. Также принимала участие в показах в разных городах Казахстана.
JANSELY (Казахстан)
Жанель Алдиярқызы - бренд Jansely.kz. Родилась 2010 году в День космонавтики в городе Алматы. С раннего детства Жанель любила рисовать и шить наряды куклам. С семи лет стала обладательницей собственного модного бренда "Jansely.kz". Ежедневно после школы она занималась в дизайн-лаборатории. Помимо дизайна, она увлекается танцами и участвует в телевизионных проектах. Также она модель агентства "Kids face". В данный момент Жанель занимается созданием сети магазинов "Jansely.kz". Так появилась торговая марка "Jansely.kz" - личный проект Жанель. Стиль своего нового бренда она назвала "Etno.Energy". Это яркие вещи для малышей и подростков в стиле этно. Она создает только такую одежду, в которой хотела бы ходить сама.
USHU MUSHU (Кыргызстан)
Молодежная коллекция в уличном стиле, с использованием элементов handmade. Коллекция отражает перерождение ушедших традиций и наследия предков. Многослойные образы с жакетами в сочетании с традиционным кроем и натуральными тканями.
SSEMAZEY (Казахстан)
Казахстанский бренд, созданный победительницей конкурса молодых дизайнеров FASHION FOR FUTURE 2022 Асемгуль Зейноллаевой.
AI KIDS (Казахстан)
INJU FASHION (Казахстан)
05.05.2023, 13:55 8231
Собаку со щенками заживо замуровали в Алматы
Фото: Борис Исаев
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Алматы. 5 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Вопиющий случай жестокого обращения с ощенившейся собакой произошел в Алматы.
Мужчина замуровал собаку с щенками в заброшенном здании. Несколько дней несчастные животные находились взаперти и страдали от голода и жажды. Собак вызволили сотрудники фонда "Реванш", возглавляемого Еленой Билоконь, но счастливого финала у истории все равно не получилось", - пишет издание inAlmaty.kz.
По его информации, собака по кличке Мамашка недоверчиво относилась к людям. Ее подкармливали сотрудники фонда "Реванш". Именно они обнаружили, что собаку долго не видно, а потом услышали, как она скулит словно из-под земли.
Любовь Якупова и Борис Исаев разобрали баррикады камней, загораживающих выход, и освободили Мамашку. Потом они поговорили с человеком, по их словам, замуровавшим животных, устыдили его и пообещали в следующий раз выложить его фото в социальных сетях, если он не сделает правильных выводов и не изменит отношение к бездомным собакам. Более того, Любовь и Борис напомнили ему о новом законе против жестокого отношения к животным. Казалось бы, проблем больше не возникнет. Однако мужчина вызвал службу отлова и Мамашку поймали и погрузили в машину.
Готовность забрать собаку домой выразила сотрудница фонда, однако в отлове ее не отдали. Тогда Борис и Любовь приняли решение немедленно вернуть собаку. Они отправились за Мамашкой, купили ей ошейник, намордник, корм и поводок, и отвезли ее в шелтер для женщин, оказавшихся в трудных жизненных ситуациях. Однако спасенная собака свернулась клубочком на земле и отвернулась от людей.
Чудо не произошло. Борис и Любовь выводок Мамашки до сих пор не обнаружили. А пока они занимались поиском щенков, им позвонили из шелтера и сообщили о смерти Мамашки. Она умерла, так и не поняв, за что с ней так жестоко обошлись люди и за какие проступки наказали", - пишет сайт.
Издание отмечает, что эта история не столько о собаке, сколько о важности сохранить в себе такие качества души, как милосердие, отзывчивость и сострадание.
Напомним, ранее в степи близ Талгара был обнаружен скотомогильник с сотнями освежеванных на мясо собачьих туш. Зоозащитники опубликовали страшные результаты расследования исчезновения собак. Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль в ДП Алматинской области.
Ранее на живодера, протащившего привязанную к автомобилю собаку, завели уголовное дело в Алматинской области.
В Костанайской области расследуют массовое убийство собак.
Напомним, что с марта прошлого года в стране действует закон "Об ответственном обращении с животными", который предусматривает персональную ответственность владельцев за жизнь, здоровье и благополучие животных, защиту их от жестокого обращения, воспитание у населения нравственного и гуманного отношения к ним. В частности, законом установлены требования при содержании и обращении с животными отдельных категорий в культурно-зрелищных целях, экспериментальных (лабораторных), служебных, домашних, безнадзорных и бродячих животных.
Между тем число случаев беспричинной бесчеловечной жестокости по отношению к животным не снижается. Экологи в связи с ростом преступлений обратились к общественности со статьей под названием "Преступление против человечности".
05.05.2023, 10:54 20701
Длинные выходные ждут казахстанцев
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Алматы. 5 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В связи с празднованием Дня защитника Отечества и Дня Победы казахстанцы отдохнут четыре дня подряд.
Напомним, 7 мая в Казахстане отмечается День защитника Отечества. В этом году 7 мая выпадает на воскресенье, а 9 Мая - День Победы, выпадает на вторник, поэтому с 6 по 9 мая будут длинные выходные.
Как сообщалось ранее, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев примет участие в ряде мероприятий, приуроченных ко Дню защитника Отечества и Дню Победы.
5 мая президент - верховный главнокомандующий Вооруженных сил проведет всеармейское совещание, а 9 мая в Астане почтит память погибших в Великой Отечественной войне.
Как отпразднуют в Алматы День защитника Отечества
В Алматы 7 мая в 11.00 в рамках празднования Дня защитника Отечества состоится праздничный концерт и церемония награждения военнослужащих в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев. В концерте примут участие военнослужащие, военный духовой оркестр, а также на сцене выступит Баглан Абдраимов, Толкын Забирова, квартет IL Canto, Жамиля Серкебаева и др., сообщили в городском акимате.
Помимо этого, праздничные мероприятия состоятся во всех районах города.
- в Алатауском районе - возложение цветов к памятнику "Ер есімі - ел есінде" с участием ветеранов района и молодежи состоится 7 мая в 10.00 перед зданием районного акимата по улице Жанкожа Батыра, 26. Праздничное мероприятие ко Дню Победы и Дню защитника Отечества пройдет в Атлетической деревне 7 мая в 11.00;
- в Алмалинском районе - конкурс исполнителей патриотических песен "Елім менің" состоится 7 мая в 17.00 на Арбате.
- в Бостандыкском районе - торжественное мероприятие, посвященное Дню защитника отечества, пройдет 5 мая в 11.00 региональном командовании "Оңтүстік" воинской части 5571 Национальной гвардии, улица Попова 1а
- в Жетысуском районе - проведение праздничного концерта, посвященного Дню Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 годов и Дню защитника Отечества с участием ветеранов Великой Отечественной Войны, тружеников тыла, актива ветеранских организаций и представителей Вооруженных сил пройдет 7 мая в 14.00 часов в микрорайоне Кемел на улице Есим хана, 127а;
- в Медеуском районе - праздничный концерт, посвященный Дню Защитника Отечества - пройдет 6 мая, на площади перед зданием Академии Наук (улица Шевченко, 28), в 10.00;
- в Наурызбайском районе - торжественный концерт, посвященный Дню защитника Отечества - пройдет 5 мая, в 10.00 в воинской части, микрорайон Акжар, улица Даулеткерей, 178;
- в Турксибском районе - программа посвященная празднику Дню защитника Отечества - пройдет 6 мая, в военном институте сухопутных войск РК 9 (улица Красногорская, 4) в 11.00.
Какие мероприятия пройдут в Алматы по случаю Дня Победы
Основные мероприятия 9 мая пройдут в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев, сообщил заместитель председателя Алматинского городского совета ветеранов Серик Курмангалиев.
В парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев будет организована церемония возложения цветов с участием ветеранов и актива города, прохождение военнослужащих торжественным маршем, праздничный концерт эстрадно-симфонического оркестра акима города Алматы с участием звезд казахстанской эстрады.
Разработан городской план мероприятий, состоящий из 41 пункта. Основной акцент сделан на чествовании ветеранов и тружеников тыла. К празднику местные власти празднично украсят места проведения мероприятий, а по всему городу будут оформлены билборды, медиаборды LED-экраны. В этом году будут изготовлены 50 тысяч единиц ленты "Жеңіс". Для их активного распространения будут привлечены волонтеры", - рассказал Серик Курмангалиев.
Пройдут возложения венков совместно с акимами районов к мемориальным доскам, монументам, памятникам героев войны, находящимся на территории города (Монумент Б.Момышулы, мемориальные доски Т.Бигельдинова, С.Нурмагамбетова, Р.Кошкарбаева, памятники А.Молдагуловой и М.Маметовой, С.Нурмагамбетова, бюст С.Луганского, мемориалы "Вечная память сынам отчизны", "Вечная слава героям, павшим в боях за Родину").
Также будет обеспечено тематическое оформление (брендмауэр, фасад Дома Армии и т.д.), развернуты МАФы, сцена для концерта, шатры для ветеранов, полевая кухня, демонстрация живых "статуй-перфомансов" героев ВОВ и т.д.
Кроме того, будет продемонстрирована выставка современной казахстанской военной техники и вооружения.
С 10.00 до 14.30 на площади перед Вознесенским Собором (парк 28 гвардейцев-панфиловцев) пройдет концертная программа.
С 11.00 до 16.30 на Арбате (пересечение улиц Жибек жолы и Панфилова) и в сквере имени Ш.Валиханова состоятся аналогичные концерты для жителей и гостей города.
Кроме того, в онлайн формате на специальной одноименной платформе https://batyrlargatagzym.el.kz будет проведена ежегодная акция-марш "Ер есімі - ел есінде" ("Батырларға тағзым"), которая позволяет демонстрировать всю информацию о героях-казахстанцах. К онлайн-маршу 9 мая в Алматы сможет присоединиться каждый.
Председатель Алмалинского районного совета ветеранов Батай Кабылов добавил, что запланировано поздравление участников и инвалидов Великой Отечественной войны и тружеников тыла, находящихся на надомном обслуживании и в медико-социальных учреждениях в рамках благотворительной акции "Ардагерлерге тағзым".
На сегодня в Алматы осталось 56 ветеранов Великой Отечественной войны. Для оказания им материальной поддержки будет осуществлена единовременная выплата в размере 1,5 млн тенге. Кроме того, единовременная социальная помощь в размере 50 тысяч тенге будет оказана ветеранам, приравненным по льготам к ветеранам Великой Отечественной войны и ветеранам боевых действий на территории других государств. Всего их 13 тыс. человек.
Ранее сообщалось, что Русский дом в Алматы проведет 9 Мая шествие "Бессмертный полк" в онлайн-формате. Все желающие до 6 мая могут направить на электронный адрес Русского дома в Алматы информацию о своих героях. 9 Мая в социальных сетях Русского дома будет осуществлена трансляция онлайн-шествия "Бессмертный полк".
04.05.2023, 16:30 58516
Очередной случай жестокого обращения с особенным ребенком произошел в Астане
Фото: Depositphotos
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Астана. 4 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Очередной случай издевательства над особенным ребенок произошел в детском саду Астаны. Об инциденте в соцсетях сообщила мама мальчика.
По ее словам, она уже обращалась раньше в полицию по поводу избиения своего ребенка в саду "Балам-Ай". Сейчас по этому делу идет расследование по статье 110 "Истязание". Вместо этого садика управление социальной защиты выдало мальчику направление в другой центр для особенных детей: КГУ ЦСО "Нұрлы жүрек". С 1 апреля мальчик начал ходить в новый детсад. А уже 4 апреля, просмотрев видео с камер, мать ребенка обнаружила, что с ее сыном грубо обращались, таскали за руку, толкали и шлепали.
Видео с камер опубликовал Instagram-паблик Astananews.
Инцидент прокомментировали в департаменте полиции Астаны.
03 мая текущего года в 19.48 часов в полицию с заявлением обратилась жительница столицы по факту жестокого обращения с ее 6-летним сыном в одном из реабилитационных центров города. УП района "Алматы" начато досудебное расследование по статье 140 УК РК "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего". Назначены необходимые экспертизы", - сообщили в полиции.
Ранее об издевательствах над детьми в столичном детсаду "Балам-Ай" рассказали родители. Ход расследования уголовного дела был взят под контроль Генпрокуратуры
В столичном инклюзивном детсаду для детей с аутизмом били и пинали воспитанников.
Избиение детей прокомментировала Уполномоченный по правам ребенка в Республике Казахстан Аружан Саин.
В июле прошлого года стало известно, что в частных детсадах столицы выявлено 17 случаев жестокого обращения и необеспечения безопасности детей.
04.05.2023, 14:45 70986
Казахстанские и зарубежные дизайнеры представили свои коллекции на Неделе моды в Алматы
Фото: @omirbek.alibekovich
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Алматы. 3 мая. KAZAKHSTAN TODAY - 28-29 апреля в Алматы на территории Event Space в ТРЦ "Forum" состоялся новый сезон Eurasian Fashion Week "Осень/Зима 2023/2024".
Eurasian Fashion Week - это мобильная международная площадка, представляющая моду и стиль всего Евразийского континента. Она стартовала из Казахстана в 2019 году и уже прошла в Праге, Братиславе, Бангкоке и Дубае. Объединяя на одной площадке именитых кутюрье и новичков отрасли, проект выполняет важную миссию по развитию легкой промышленности Казахстана и формированию положительного имиджа страны в мире. Это событие, которое зарекомендовало себя на всем Евразийском пространстве, став самым ярким мероприятием в Fashion-индустрии Казахстана.
В этом году EFW открыла новый сезон под девизом "Future is now" в поддержку творческой молодежи, которая прямо сейчас в прямом смысле меняет облик страны и континента. Помимо модных показов, программа мероприятия включала медиабранч, пресс-конференцию, панельные дискуссии и Kids Fashion Day.
28 апреля, в первый день показов, свои коллекции представили казахстанские и зарубежные дизайнеры, а также постоянный участник Seoul Fashion Week и европейских недель моды, известный дизайнер из Южной Кореи - Graphisteman.G. c коллекцией, в которой можно найти фантастическую ручную роспись и необычный дизайн.
GRAPHISTEMAN.G. (Южная Корея)
GRAPHISTEMAN.G" - всемирно известный южнокорейский бренд. Дизайнер рисует любовь в собственной интерпретации и выражает уникальность слоганом: "Любовь всей моей жизни". Создатель бренда родился в провинции Кёнги в 1983 году. После окончания факультета анимационного искусства Университета Индеок он активно участвовал во многих проектах, связанных с дизайном одежды, графикой и тату, а также в 2005 году запустил модный бренд ручной работы "Vicent Man", чтобы расширить свои возможности и карьеру. Используя этот опыт, в 2013 году он успешно основал нынешний бренд "GRAPHISTE MAN.G", где фантастическая ручная роспись стала основным компонентом стиля.
YOLO HOUSE с брендом NOSI MOYO (Казахстан)
Коллекция создана в коллаборации с резидентами YOLO HOUSE Родионом/Raides и Аннестой/Annesta. Над коллекцией работала победительница конкурса молодых дизайнеров Fashion for Future 2022 Асемгуль Зейноллаева. Несмотря на прет-а-порте направленность, коллекция удивила публику своей неординарностью. Она обусловлена необычным кроем, яркими цветовыми акцентами и изделиями-трансформерами. Коллекция предназначена для людей, свободных от стереотипов и предубеждений - для тех, кто не боится экспериментировать и выходить за рамки, как это делают резиденты JKS Entertainment: Родион и Аннеста. Известные тиктокеры принимали непосредственное участие в разработке эскизов и концепции.
ANGIOLINI (Италия)
Angiolini - это сеть бутиков итальянской верхней одежды, основанная в 2006 году. Сеть представляет ассортимент лучших фабрик Италии. На сегодняшний день в Казахстане есть бутики в Алмате в Esentai city, в Астане в Abu Dhabi Plaza, также планируется открытие в Атырау. Основным ассортиментом Angiolini являются меховые изделия из соболя, шиншиллы, норки, а также лучший в мире 100% кашемир Loro Piana с меховой отделкой. На этот показ к нам прилетели из Италии владельцы фабрик Jade Montenapoleone и Leonardo Spadini.
Jade - современный и глобальный бренд, молодая компания, которая использует тщательно отобранные меха для обеспечения высоких стандартов качества. Шоу-рум JADE расположен на улице Монтенаполеоне, в так называемом "Модном квартале".
NAYAS (Чехия)
NAYAS brand появился на рынке всего полгода назад, но за это время дизайнеры смогли получить достаточно опыта, сформировать свой многогранный стиль и создать определенную философию. Уникальность бренда заключается в балансе между высокой модой и ready-to-wear одеждой. Каждое изделие - это ручная работа дизайнера, конструктора и портного. Они не отшивают одежду партиями, вещи шьются на заказ и сразу попадают к клиентам, которые становятся их единственным обладателем.
Принципы NAYAS brand заключаются в построении качественного и стильного функционального гардероба. В нем ценится комфорт и удобство, поэтому используются максимально натуральные высококачественные ткани и ручной труд. Каждая девушка может отправиться на праздник в любой день, и шикарная одежда в этом случае может быть функциональной. Вещи достаточно экстравагантные, при этом базовые и сочетаются друг с другом, так что вы можете собрать свою капсулу. В NAYAS brand считают, что новая мода не нуждается в размерах, ведь современный мир стремится к свободе, осознанному потреблению и многофункциональности. Большинство изделий подходят девушкам размеров от XS до L, это достигается за счет сочетания правильного кроя oversize и элементов саморегулирования конструкции (завязки, резинки, корсеты).
JUNUS COBAN (Турция)
Турецкий дизайнер Junus Coban создал одноименный бренд 9 лет назад. Юнус лично работает над всеми коллекциями и вкладывает в них свое понимание свободы и будущего. Сложный, наполненный множеством деталей и конструкций дизайн вдохновлен эстетикой и философией фестиваля Burning Man. С брендом Junus Coban можно подобрать костюм для футуристического образа на Kinky Party, White Dream или составить концептуальный повседневный look. Вся одежда выполнена из качественных материалов.
SERGEY SHABUNIN (Казахстан)
Сергей Шабунин - казахстанский дизайнер, автор двух собственных марок одежды: SS, представленной для состоявшейся женщины, диктующей моду, и ё9 - для продвинутой молодежи. Сергей Шабунин уже много лет покоряет казахстанские и международные подиумы своими необычными дизайнами, его коллекции представлялись на показах в Милане, Гонконге, Барселоне, Париже и других мировых столицах.
SHAKERBAY (Казахстан)
Ориентирами в новой коллекции "Легкость бытия" стали легкость и простота, которые и являются роскошью в высшей степени. Воздушные живописные изделия из невесомого батиста в комплекте с яркими аксессуарами мотивируют отправиться в экзотическое путешествие или серьезно изменить имидж. В коллекции вы увидите: легкие драпированные туники, рубашки, юбки, топы из шелкового батиста, многослойные костюмы с шортами и легкими струящимися платьями, костюмы-пижамы, платья-кимоно с широкими поясами. Все в безмятежных летних оттенках - желтом, нежно-розовом, голубом, фуксии, небесно-синем, яблочном зеленом. Образы дополняют объемные сумки, украшенные лентами с бахромой и легкие украшения из перламутра.
MINAVARA (Казахстан)
Это бренд женской одежды, основанный на современном силуэте, свободном от стандартов, без дискриминации по форме, расе или возрасту.
OMABELLE (Казахстан)
Бренд меховых и кожаных изделий OMABELLE занял свою нишу в мире Моды с 2012 года. Главным дизайнером и основателем бренда является Айдана Омарова. Уникальность данного бренда заключается в стильном авторском дизайне с национальными элементами. Это тот случай, когда соединяется комфорт, красота и качество. OMABELLE создает шубы из натурального меха шиншиллы, соболя, норки, чернобурки и лисы. Меха закупают на аукционах в Канаде, Греции, Италии, а отшивают изделия в собственном цехе в Турции. Начиналось все с разработок дизайна шуб для медийных личностей, и, с ростом популярности изделий, росла и потребность в новых разработках. Поэтому, вскоре, OMABELLE стала выпускать не только стильные и качественные шубы, но и пальто, куртки, кожаные изделия. Благодаря проделанной творческой и организационной работе, в 2019 году бренд OMABELLE был отмечен известной премией People Awards и наградил Айдану Омарову званием Дизайнер года. Начиная с 2019 года бренд заявил о себе в полную силу и на мировой арене. В 2021 году, последовали выставки в Берлине и Милане. На показ мод в Берлин, в декабре 2021 года, Айдана Омарова получила приглашение от посла Республики Казахстан в Германии. Там была показана лимитированная коллекция кардиганов, костюмов и платьев в национальной айдентике.
В Милане на показе Milan Fashion Week 2022, OMABELLE официально представили свою новую дизайнерскую коллекцию, отличительной чертой которой стал женственный стиль вкупе с авторским принтом. Яркие образы высоко оценили эксперты и жюри, а итальянская актриса Гуендалина Гориа была настолько восхищена брендом, что продемонстрировала на себе, как модель, изделия из новой коллекции OMABELLE. На показе недели Моды в Париже в 2022 году, Айдана Омарова представила Казахстан с коллекцией "Цвета счастья". По отзывам профессионалов, дизайнер попала сразу во все модные тренды - объемная одежда, неоновые цвета, необычный крой. Также, бренд заявил о себе на показе мод Silk Road Fashion в Лондоне. Один из представителей Silk Road Fashion в Лондоне, купил себе кардиган из коллекции с показа, впечатлявшийся его дизайном. Открыты магазины в Турции и Дубае.
Приоритет и задача, которую ставит себе компания и ее главный идейный вдохновитель Айдана Омарова - это забота о каждом, кто планирует носить и уже носит изделия OMABELLE. Это отшитые профессионалами вещи, высокое качество материала, стильный дизайн и доступные цены. Потому что каждая девушка и женщина имеет возможность создать себе праздник с OMABELLE.
04.05.2023, 12:53 74386
В Алматы продолжается рассмотрение дела о захвате аэропорта в ходе январских событий
В суде выясняют, почему отключали свет на "взлетке"
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Алматы. 4 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы продолжается рассмотрение дела о захвате аэропорта Алматы в ходе январских событий. Защита просила суд обязать "Казаэронавигацию" предоставить документы о принятии решения об отключении электроэнергии на взлетно-посадочной полосе с указанием даты, времени и ответственного лица, принявшего решение, а также приказа, регулирующего данное действие и срока хранения регистрирующих записей.
В ходе опроса свидетелей мы получили сведения о том, что решение было принято одним из руководителей звена, другой свидетель также говорит, что они получили указания от руководителя. Но никаких подтверждающих документов об этом не имеется. Данные сведения являются косвенными, и возникла необходимость получить документальное подтверждение факта", - цитирует Sputnik.kz адвоката Абиля Тораманова, представляющего интересы подсудимого Жанайдара Карменова.
В суде прокурор частично согласился с ходатайством, поскольку отключение сигнальных огней на взлетно-посадочных полосах не парализовало деятельность аэропорта, как полагает защита, они были отключены из-за того, что аэропорт не мог обслуживать воздушные суда и обеспечить их безопасность.
Выслушав стороны, судья Марат Какимжанов отметил, что обязывает РГП "Казаэронавигации" предоставить нормативно-правовые документы, которые регулируют порядок отключения электроэнергии на взлетно-посадочной полосе.
Также в суде адвокат Абзал Айдарханов просил суд изменить меру пресечения в отношении его подзащитного Каласа Нурпеисова. Судья оставил ходатайство без удовлетворения.
Напомним, по делу проходят пять человек: гражданские активисты Айгерим Тлеужанова и Калас Нурпеисов, а также Нурлан Далибаев, Ермухамет Шилибаев и Жанайдар Карменов. Их обвиняют в организации массовых беспорядков, в действиях, направленных на захват аэропорта и приостановление деятельности аэропорта, а также недопущении прибытия войск ОДКБ.
Ранее подсудимые заявили, что не признают свою вину, а друг с другом впервые познакомились в суде.
25 апреля в качестве свидетеля по делу о захвате аэропорта Алматы во время январских событий выступил руководитель полетов РГП "Казаэронавигация" Абдулкаим Рузиев.
04.05.2023, 09:40 86551
Какие мероприятия пройдут в Алматы по случаю Дня Победы
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Алматы. 4 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Основные мероприятия 9 мая пройдут в парке имени 28-ми гвардейцев-панфиловцев, сообщил заместитель председателя Алматинского городского совета ветеранов Серик Курмангалиев.
В парке имени 28-ми гвардейцев-панфиловцев будет организована церемония возложения цветов с участием ветеранов и актива города, прохождение военнослужащих торжественным маршем, праздничный концерт эстрадно-симфонического оркестра акима города Алматы с участием звезд казахстанской эстрады.
Разработан городской план мероприятий, состоящий из 41 пункта. Основной акцент сделан на чествовании ветеранов и тружеников тыла. К празднику местные власти празднично украсят места проведения мероприятий, а по всему городу будут оформлены билборды, медиаборды LED-экраны. В этом году будут изготовлены 50 тысяч единиц ленты "Жеңіс". Для их активного распространения будут привлечены волонтеры", - рассказал Серик Курмангалиев.
Пройдут возложения венков совместно с акимами районов к мемориальным доскам, монументам, памятникам героев войны, находящимся на территории города (Монумент Б.Момышулы, мемориальные доски Т.Бигельдинова, С.Нурмагамбетова, Р.Кошкарбаева, памятники А.Молдагуловой и М.Маметовой, С.Нурмагамбетова, бюст С.Луганского, мемориалы "Вечная память сынам отчизны", "Вечная слава героям, павшим в боях за Родину").
Также будет обеспечено тематическое оформление (брендмауэр, фасад Дома Армии и т.д.), развернуты МАФы, сцена для концерта, шатры для ветеранов, полевая кухня, демонстрация живых "статуй-перфомансов" героев ВОВ и т.д.
Кроме того, будет продемонстрирована выставка современной казахстанской военной техники и вооружения.
С 10.00 до 14.30 на площади перед Вознесенским Собором (парк 28-ми гвардейцев-панфиловцев) пройдет концертная программа.
С 11.00 до 16.30 на Арбате (пересечение улиц Жибек жолы и Панфилова) и в сквере имени Ш.Валиханова состоятся аналогичные концерты для жителей и гостей города.
Кроме того, в онлайн формате на специальной одноименной платформе https://batyrlargatagzym.el.kz будет проведена ежегодная акция-марш "Ер есімі - ел есінде" ("Батырларға тағзым"), которая позволяет демонстрировать всю информацию о героях-казахстанцах. К онлайн-маршу 9 мая в Алматы сможет присоединиться каждый.
Также в этом году что в школах и колледжах пройдут тематические "Уроки мужества" с приглашением военнослужащих, ветеранов, рядовых граждан, проявивших героизм и мужество в мирное время, а также занятия по ознакомлению детей с различными родами войск.
Председатель Алмалинского районного совета ветеранов Батай Кабылов добавил, что запланировано поздравление участников и инвалидов Великой Отечественной войны и тружеников тыла, находящихся на надомном обслуживании и в медико-социальных учреждениях в рамках благотворительной акции "Ардагерлерге тағзым".
Вместе с тем продолжается месячник комплексного социально-медицинского обследования ветеранов войны и приравненных к ним категорий лиц, в том числе на дому. Также осуществляется доставка лекарственных препаратов на дом одиноким и одиноко проживающим участникам и инвалидам Великой отечественной войны.
На сегодня в Алматы осталось 56 ветеранов Великой Отечественной войны. Для оказания им материальной поддержки будет осуществлена единовременная выплата в размере 1,5 млн тенге, сообщил Курмангалиев.
Кроме того, единовременная социальная помощь в размере 50 тысяч тенге будет оказана ветеранам, приравненным по льготам к ветеранам Великой Отечественной войны и ветеранам боевых действий на территории других государств. Всего их 13 тыс. человек", - проинформировал спикер.
Напомним, Русский дом в Алматы проведет онлайн-шествие "Бессмертный полк" и онлайн-фестиваль ко Дню Победы.
04.05.2023, 09:03 81951
В Алматы 15 тысяч детей записали в очередь на бесплатные секции и кружки
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Алматы. 4 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Вчера в 18.00 в Алматы был перезапущен прием заявок от родителей в бесплатные секции и кружки на портале DamuBala.kz. Претенденты на 15 000 ваучеров встали в очередь в Алматы за 46 минут. Второй этап для записи будет объявлен в ближайшее время. Об этом сообщается на официальной странице DamuBala в Instagram.
Сегодня в 18.46 завершен первый этап формирования очереди для Алматы. О дате старта следующего этапа формирования очереди мы сообщим дополнительно", - сообщила команда DamuBala.
Отмечается, что родители могут в личных кабинетах отследить номер ребенка в очереди.
После формирования очереди в рамках бюджета записавшимся детям выдадут ваучер. После этого поставщикам отводится 10 дней на сбор и внесение в систему необходимых документов. Как только поставщику будут предоставлены необходимые документы, он активирует постоянный ваучер", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Алматы запись детей в очередь для участия в программе подушевого финансирования государственного спортивного и творческого заказа пройдет в 2 этапа. Первый этап должен был пройти 2 мая в 18.00, однако из-за сбоя на платформе было принято решение перенести его на 3 мая.
Второй этап начнется после 18 мая. Очередь будет открыта повторно и те родители, кто не успел получить ваучер во время 1 этапа (не выпустил ЭЦП, не определился с секцией, не был вовремя информирован и т.д.) будут иметь возможность записать своего ребенка на секцию или кружок.
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