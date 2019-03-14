Бишимбаев не проявил интереса к трудоустройству в шымкентской колонии

Шымкент. 13 марта. Kazakhstan Today - Осужденный экс-министр Куандык Бишимбаев не изъявил желания работать в шымкентской колонии, передает Kazakhstan Today.

При этом он активно участвует в культурно-массовых мероприятиях, рассказали в исправительном учреждении, куда 15 февраля перевели Бишимбаева. До этого он отбывал наказание в колонии максимальной безопасности в городе Ленгере, сообщил телеканал " Астана ".

Условия его содержания сейчас ничем не отличаются от условий других заключённых. Он находится в общей казарме, вместе с ним ещё более двух десятков человек. Питается, как и все, в общей столовой с одинаковым меню. Узнав о визите журналистов, Бишимбаев не захотел, чтобы его снимали.

На сегодняшний день расположен в отряде №2 вместе с другими осужденными. Никаких отдельных привилегий или отдельных условий ему не предоставлено. Отбывает наказание на общих основаниях. На сегодняшний день нарушения режима содержания не допустил. К трудоустройству интереса не проявил", - прокомментировал начальник исправительного учреждения 167/3 Шымкента Багдат Асилбеков.

Бывший министр нацэкономики Куандык Бишимбаев был осуждён за коррупционное преступление. В марте прошлого года его приговорили к 10 годам тюрьмы.

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