Более 120 улиц отремонтируют в Кентау

Туркестан. 9 августа. Kazakhstan Today - В городе Кентау Туркестанской области ведутся работы по ремонту 122 улиц, из них строительство 11 улиц общей протяженностью 26 километров осуществляется в рамках программ "Занятость-2020" и "Дорожная карта", передает Kazakhstan Today.

В рамках государственно-частного партнерства ведутся работы по ремонту 96 улиц, из них 37 - текущий, 48 - средний ремонт улиц.

Из-за изношенности дорог в Кентау во время дождя подтопляются улицы и создаются неблагоприятные условия для населения. В целях оптимального решения проблемы проводятся работы по текущему и среднему ремонту улиц города. На ремонтируемых улицах строятся водосточные и тротуарные дорожки", - говорится в сообщении пресс-службы акимата Туркестанской области.

В Кентау с 2020 по 2025 годы планируют провести текущий, средний и капитальный ремонт 142 внутриквартальных улиц общей протяженностью 101,7 километра.

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