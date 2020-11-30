Более 150 человек задержали в Лондоне на митинге против карантина

Нур-Султан. 29 ноября. Kazakhstan Today - В столице Великобритании во время протестных акций, на которые вышли граждане, недовольные введенными в стране противоэпидемическими ограничениями, было произведено более 150 задержаний, передает Kazakhstan Today.

Причиной, в частности, становилось нарушение сер, принятых для нераспространения коронавирусной инфекции. Митинги проходили в парке Сент-Джеймс, вблизи Вестминстерского аббатства. Вместе с противниками карантина на них присутствовали британцы, не поддерживающие вакцинацию.

Сотрудники правоохранительных органов Лондона отметили, что протестующих становится все больше в окрестностях Оксфорд-серкус и Риджент-стрит, и их счет идет на сотни, пишет РИА Новости.

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