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Более 150 человек задержали в Лондоне на митинге против карантина

29.11.2020 15904
Нур-Султан. 29 ноября. Kazakhstan Today - В столице Великобритании во время протестных акций, на которые вышли граждане, недовольные введенными в стране противоэпидемическими ограничениями, было произведено более 150 задержаний, передает Kazakhstan Today.
 
Причиной, в частности, становилось нарушение сер, принятых для нераспространения коронавирусной инфекции. Митинги проходили в парке Сент-Джеймс, вблизи Вестминстерского аббатства. Вместе с противниками карантина на них присутствовали британцы, не поддерживающие вакцинацию.
 
Сотрудники правоохранительных органов Лондона отметили, что протестующих становится все больше в окрестностях Оксфорд-серкус и Риджент-стрит, и их счет идет на сотни, пишет РИА Новости.
 

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