Нур-Султан. 27 августа. Kazakhstan Today - Более 2,3 млн казахстанцев получили единовременную выплату по потере дохода в период карантина, передает Kazakhstan Today.

По состоянию на 09.00 часов 27 августа принято более 2 млн 599 тыс. уникальных заявлений от граждан на назначение единовременной выплаты из Государственного фонда социально страхования на случай потери дохода в связи с введением ограничительных мер в июле текущего года, размер выплаты равен минимальной заработной плате - 42 500 тенге", - сообщили в пресс-служба Министерства труда и социальной защиты населения РК.

По данным ведомства, выплату получили 2 млн 390,9 тыс. казахстанцев, из них 2 млн 384,2 тыс. человек получили доплату в размере 0,5 МЗП - 21 250 тыс. тенге в связи с продлением карантина в августе. Работа в данном направлении продолжается.

Заявления на выплату из ГФСС принимаются через несколько каналов. Из более чем 2 млн 599 тыс. заявлений:

- 834,5 тыс. человек дали согласие на назначение выплаты в проактивном формате;

- 685,4 тыс. человек подали заявление через портал Egov.kz и telegram-боты;

- 413 тыс. человек - через портал 42500.enbek.kz;

- 665,8 тыс. человек - через мобильные приложения и интернет-ресурсы банков второго уровня;

- 0,5 тыс. человек - через штабы.

В разрезе категорий граждан:

- 834,5 тыс. заявлений подано от плательщиков единого совокупного платежа (в проактивном формате);

- 268,9 тыс. заявлений подано работодателями за наемных работников;

- 1 млн 496 тыс. заявлений поступило от других категорий граждан (индивидуальные предприниматели; лица, занимающиеся частной практикой; физические лица, получающие доходы по договорам гражданско-правового характера).





В ведомстве напомнили, что в связи с продлением карантина на территории Казахстана на 2 недели, получателям единовременной выплаты из ГФСС дополнительно производится доплата в размере 0,5 МЗП - 21 250 тенге.

Казахстанцам, получившим единовременную выплату из ГФСС в июле 2020 года, доплата в связи с продлением карантина назначается автоматически. Подавать заявки повторно не надо.

Гражданам, впервые подавшим заявление на назначение единовременной выплаты после продления карантина, выплата назначается в размере 1,5 МЗП или 63 750 тенге (42 500 + 21 250 тенге).

Прием заявлений будет продолжаться до 1 сентября 2020 года, заключили в Минтруда.

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