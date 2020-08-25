Более 2,3 млн казахстанцев получили выплату по потере дохода в карантин

Нур-Султан. 24 августа. Kazakhstan Today - Более 2,3 млн граждан Казахстана получили социальную выплату по потере дохода в связи с карантином, передает Kazakhstan Today.

В пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения Казахстана добавили, что прием заявлений на выплату будет продолжаться до 1 сентября.

По данным на 9 утра 24 августа, министерство приняло более 2 млн 589 тысяч заявлений на назначение единовременной выплаты по потере дохода в связи с карантином в июле. Получили выплату 2 млн 376,8 тыс. граждан, из них 2 млн 368,2 тыс. человек получили доплату в размере 21 250 тенге в связи с продлением карантина в августе.

В связи с продлением карантина получателям единовременной выплаты дополнительно производится доплата в размере 0,5 минимальной заработной платы. Она назначается автоматически, подавать заявки повторно не надо. Казахстанцам, впервые подавшим заявление на назначение единовременной выплаты после продления карантина, выплата назначается в размере 1,5 минимальной заработной платы, или 63 750 тенге (42 500 + 21 250 тенге).

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства