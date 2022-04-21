Более 49,4 млн тенге потребителям вернут "Алматинские тепловые сети"

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По итогам прошлого отопительного сезона 2020-2021 годов департаментом Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по городу Алматы произведен расчет суммы перерасчета стоимости теплоснабжения с учетом фактической температуры наружного воздуха в размере 49,4 млн тенге", - сообщили в пресс-службе комитета.
По данным ведомства, ТОО "Алматинские тепловые сети", оказывающее услуги по теплоснабжению в Алматы, не согласилось с решением ДКРЕМ о необходимости произведения перерасчета в полном объеме и сообщило о том, что, наоборот, нужно доначислить потребителям сумму в размере порядка 5 млн тенге.
ДКРЕМ, в свою очередь, обратился с иском в специализированный межрайонный экономический суд города Алматы о понуждении ТОО "Алматинские тепловые сети" исполнить свою обязанность согласно законодательству в сфере естественных монополий. Решением суда от 26 января 2022 года иск ДКРЕМ удовлетворен в полном объеме", - проинформировали в пресс-службе.
При этом, отметили в ведомстве, ТОО "Алматинские тепловые сети" подана апелляция на данное решение суда.
Однако Алматинский городской суд своим решением от 12 апреля 2022 года оставил апелляцию без рассмотрения. Таким образом, ТОО "Алматинские тепловые сети" за несоблюдение температурного режима в осенне-зимний период необходимо исполнить решение ДКРЕМ по городу Алматы о перерасчете потребителям стоимости теплоснабжения с учетом фактической температуры наружного воздуха на 49,4 млн тенге путем снижения тарифа при оплате за тепло", - сообщили в пресс-службе комитета.
По информации ведомства, ДКРЕМ уже направил письмо в адрес ТОО "Алматинские тепловые сети" о необходимости произведения перерасчета до конца апреля 2022 года с отражением в квитанциях потребителей в мае 2022 года.