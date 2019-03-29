Более 700 деревьев высадят на разделительной полосе проспекта Аль-Фараби в Алматы

Алматы. 28 марта. Kazakhstan Today - В Алматы начаты подготовительные работы для посадки более 700 деревьев лиственных и хвойных парод на разделительной полосе проспекта Аль-Фараби от улицы Желтоксан до улицы Ходжанова, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в городском акимате, планируется высадить крупномерные деревья, выращенные в местных питомниках: каштаны, сосны и ели. Также будет произведена посадка цветов и кустарников на площади около 2,5 тыс. квадратных метров.

Работы по демонтажу старых ограждений продлятся до 30 марта, подготовка посадочных лунок займет пять дней - с 1 по 5 апреля. Для обеспечения безопасности дорожного движения и пешеходов на период проведения работ департаменту полиции поручено увеличить количество дорожно-патрульных нарядов. Данная акция проводится управлением зеленой экономики города совместно с Республиканским общественным объединением "Посади дерево" при спонсорской помощи бизнес-сообщества", - прокомментировали в пресс-службе акима Алматы.

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