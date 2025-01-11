Более 70 казахстанских студентов обучаются в охваченной пожарами Калифорнии

Всего на Skills Enbek зарегистрировались 498,7 тыс. казахстанцев, из которых 135 тыс. - в 2024 году

Фото: pixabay.com

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Астана. 10 января. KAZAKHSTAN TODAY - В 2024 году 107,9 тыс. граждан, из которых порядка 52,4 тыс. безработных, получили сертификаты о прохождении курсов на платформе профессионального обучения Skills Enbek, сообщает Министерство труда.





Всего на Skills Enbek зарегистрировались 498,7 тыс. казахстанцев, из которых 135 тыс. - в 2024 году. При этом обучение за весь период действия платформы прошли 410,9 тыс. человек. Из 52,4 тыс. безработных граждан, прошедших обучение, порядка 16,2 тыс. человек - представители молодежи, в основном из Актюбинской, Кызылординской, Туркестанской областей и Шымкента", - рассказали в Минтруда.





С момента запуска авторы опубликовали 643 курса по различным направлениям, из них 302 - бесплатные. Продолжительность курсов составляет от 1 до 72 часов.





Наиболее востребованными курсами являются "Построение отдела продаж в отеле", "Пішу және тігу", "Продавец", "Введение в социальную работу" и "Кассир", - уточнили в Минтруда.





Платформа доступна на трех языках и является площадкой для создания единой витрины онлайн-курсов, где имеется ряд интеграций с другими образовательными порталами.





На Skills Enbek созданы условия для массового повышения квалификации безработных, начинающих предпринимателей, социальных работников и индивидуальных помощников по сопровождению лиц с инвалидностью. Кроме того, при скачивании сертификата добавлен новый функционал, который рекомендует вакансии по приобретенным навыкам с переходом на Электронную биржу труда (Enbek.kz)", - уточнили в ведомстве.





В 2024 году на Skills Enbek появилась возможность проводить тестирование с использованием системы прокторинга. На данный момент функционал используется врачами, которые привлекаются к проактивному заочному оказанию госуслуги по присвоению группы инвалидности и социальными работниками при обучении на предоставленных курсах.





В период с сентября по декабрь свыше 9 тыс. пользователей прошли обучение по курсам социального работника. Также для прохождения курсов индивидуальных помощников зарегистрировались 6,1 тыс. человек, из них 5,7 тыс. успешно завершили обучение и получили сертификаты. Еще 35,3 тыс. человек завершили обучение и получили сертификаты по основам предпринимательства в рамках проекта "Бастау Бизнес", при этом 39,8% из них - молодежь. Обучение по данному курсу помогает казахстанцам, задумывающимся о запуске своего бизнеса, получить необходимые базовые знания и навыки", - говорится в информации.





В рамках проекта "Серебряный возраст" гражданам старше 50 лет доступны бесплатные курсы по направлениям сельского хозяйства, финансов, образования, социального обслуживания, маркетинга и туризма, информационных технологий. В 2024 году на Skills Enbek зарегистрировались более 27 тыс. участников проекта, из них прошли обучение и получили сертификаты 23,4 тыс. человек.





Кроме того, для социально уязвимых слоев населения на Skills Enbek создана вкладка "Социальное", где предоставлена возможность прохождения бесплатного обучения по некоторым платным курсам в рамках сотрудничества с общественным фондом "Qolqanat Foundation", - подчеркнули в Минтруда.





Также, учитывая расширение функционала Skills Enbek, внедрен чат-бот с использованием искусственного интеллекта и автоматизации процесса, который формирует рекомендации для выбора курсов по запросу пользователя, и быстрого поиска. Получить помощь в навигации и рекомендации можно в виджете на странице.





В 2024 году в рамках инициативы Программы развития ООН в Казахстане "Фонд солидарности для Казахстана в борьбе с пандемией COVID-19" при финансовой поддержке Азиатского банка развития был расширен перечень бесплатных курсов по направлениям Data Science, Python, интернет-безопасности, product- и HR-менеджменту.





В целом благодаря развитию онлайн-обучения граждане получают возможность осваивать новые навыки, повышать свою квалификацию и более эффективно использовать цифровые инструменты в повседневной жизни, что способствует росту производительности и инновационности экономики", - резюмировали в Минтруда.





Получить доступ к обучению можно пройдя по прямой ссылке или выбрав раздел "Онлайн обучение" на Enbek.kz. Доступ к курсам также возможен через мобильное приложение Enbek, которое можно скачать на Google Play и App Store.





На платформе обучающийся самостоятельно выбирает подходящий темп и язык обучения, комфортный принцип подачи материала, может отслеживать свой прогресс в образовательном процессе.





По окончании обучения обучающийся должен сдать тестирование с пороговым уровнем 70%. При успешном завершении курса выдается сертификат об освоении навыка. Обязательным условием завершения обучения является оценка курса со стороны обучившегося.





Полученный сертификат автоматически указывается в резюме, созданном обучающимся при регистрации на Enbek.kz. При поиске работников потенциальный работодатель будет видеть сертификаты, полученные после успешного обучения на Платформе.





Размещение онлайн-курсов на Платформе для авторов и разработчиков осуществляется бесплатно. Курсы могут быть размещены на государственном и русском языках, должны содержать различные форматы представления информации: текст, презентации, видео и аудио материалы, инфографика и другие виды. Платформа предполагает возможность адаптации интерфейса для обучающихся с особыми потребностями.





Для авторов курсов доступен удобный конструктор составления урока, просмотр статистики и эффективности опубликованных курсов, предусмотрен разнообразный дизайн сертификатов, а также размещен онлайн-калькулятор для предварительного расчета стоимости обучения.





По всем вопросам регистрации и работы на Skills Enbek можно связаться с ответственными сотрудниками АО "ЦРТР" по тел.: 8 (7172) 95 43 17 (вн. 877, 878, 888).





Напомним, в этом году в Казахстане впервые пройдет чемпионат профмастерства TurkісSkills среди тюркоязычных стран, направленный на повышение профессионального мастерства будущих рабочих специалистов.



