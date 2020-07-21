Более 880 тысяч казахстанцев получат выплату в 42 500 тенге за июль

Нур-Султан. 20 июля. Kazakhstan Today - Более 880 тысяч человек получат социальную выплату в 42 500 тенге за июль, передает Kazakhstan Today.

Заявления на назначение соцвыплат подали 1 млн 55 тыс. казахстанцев. Единовременные выплаты осуществляются из Государственного фонда социально страхования на случай потери дохода в связи с введением ограничительных мер, размер выплаты равен минимальной заработной плате - 42 500 тенге. Выплата назначена 880 тысячам человек.

Заявления на выплату из ГФСС принимаются через несколько каналов. Более ем из миллиона заявлений 688,7 тыс. человек дали согласие на назначение выплаты в проактивном формате; 271,2 тыс. человек подали заявление через портал Egov.kz и telegram-боты, 50,3 тыс. человек - через портал 42500.enbek.kz; 44,8 тыс. человек - через мобильные приложения и интернет-ресурсы банков второго уровня.

В разрезе категорий граждан: 688,7 тыс. заявлений подано от плательщиков единого совокупного платежа (в проактивном формате); 15,7 тыс. заявлений подано работодателями за наемных работников; 350,6 тыс. заявлений поступило от других категорий граждан (индивидуальные предприниматели; лица, занимающиеся частной практикой; физические лица, получающие доходы по договорам гражданско-правового характера).

Напомним, по поручению главы государства в связи с введением карантинных мер в июле при условии полной потери дохода работающим казахстанцам будет осуществлена единовременная выплата в размере одной минимальной заработной платы - 42 500 тенге.

С 16 июля осуществляется оказание проактивной услуги по назначению единовременной выплаты через отправку SMS-сообщений для лиц, являющихся плательщиками единого совокупного платежа.

С 18 июля плательщики ЕСП также могут подать заявку через порталы Egov.kz и 42500.enbek.kz; telegram-боты; приложение 42500.enbek.kz в мессенджере Aitu; мобильные приложения и интернет-ресурсы банков второго уровня.

Гражданам, давшим согласие на проактивное назначение выплаты, подавать заявки через другие каналы не надо, поскольку ответ на SMS является автоматической подачей.

С 17 июля принимаются заявки от индивидуальных предпринимателей; лиц, занимающихся частной практикой; физических лиц, получающих доходы по договорам гражданско-правового характера.

Необходимо подчеркнуть, что за наемных работников, отправленных в отпуска без сохранения заработной платы, заявки подает исключительно работодатель. Прием заявок от работодателей (юридических и физических лиц) идет с 19 июля.

Прием заявлений будет продолжаться до 1 сентября 2020 года.

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