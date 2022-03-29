Более трехсот казахстанцев привлечены к уголовной ответственности в 2021 году за неуплату алиментов

НУР-СУЛТАН. 29 МАРТА - На территорию Казахстана будет оказывать влияние северо-западный циклон и связанные с ним атмосферные фронты, в связи с чем ожидаются осадки в виде дождя и снега, передает KAZAKHSTAN TODAY.

На севере, северо-западе, центре, юге, юго-востоке - сильные осадки с сильным порывистым ветром. По Казахстану ожидаются туман, гололед, в северной половине - метель", - сообщает РГП "Казгидромет".

На северо-западе, юге Акмолинской области ожидается гололед, усиление ветра ночью на юго-западе области до 15-20 метров в секунду, днем - 15-20, на западе, юго-востоке области порывы 23-28 метров в секунду, на севере, востоке области - 30 метров в секунду и более, днем на западе, юге области ожидается метель.

На севере, западе и в горных, предгорных районах Туркестанской области ожидается ветер 17-22 метров в секунду, на севере области и в горных районах порывы 23-28 метров в секунду, на горных перевалах - 30 метров в секунду и более, утром и днем в горных и предгорных районах - временами гроза.

На юге, северо-востоке области и в горных районах Жамбылской области ожидается туман, на юго-западе, северо-востоке области, в горных районах 15-20, временами 23-28 метров в секунду, днем на большей части области - 15-20 метров в секунду, на юго-западе, северо-востоке области, в горных районах порывы 23-28 метров в секунду, на юго-западе области временами 30 метров в секунду и более.

На севере Кызылординской области ожидается гололед, усиление ветра до 15-20, днем порывы 23-28 метров в секунду, на востоке и в центре области временами 30 метров в секунду и более.

На севере, западе Восточно-Казахстанской области ожидается туман, на дорогах - гололедица, на юго-западе области усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Ночью на западе, днем на западе, севере в центре Карагандинской области ожидается низовая метель, гололед, усиление ветра ночью на западе области до 15-20 метров в секунду, днем на западе, юго-востоке, центре области 15-20, порывы 23-28 метров в секунду.

На севере, востоке Павлодарской области ожидается туман, гололед, днем на западе, юге области - усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На юго-западе, западе, севере Северо-Казахстанской области ожидается низовая метель, гололед, на юге области - туман, усиление ветра ночью на юго-западе, западе области до 15-20 метров в секунду, днем на большей части области 15-20 метров в секунду, на юго-западе, западе области порывы 23-28 метров в секунду.

На западе, севере Костанайской области ожидается низовая метель, на западе, юге области - туман, гололед, усиление ветра ночью на западе, севере области 15-20 метров в секунду, днем 15-20, порывы 23-28, временами 30 метров в секунду и более.

На юге, востоке Актюбинской области ночью ожидается гололед, усиление ветра на юге области ночью 15-20 метров в секунду, днем 15-20, на западе, севере области порывы 23-28 метров в секунду.

На западе, севере, центре Мангистауской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, днем в центре области ожидается пыльная буря.

На большей части Атырауской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, днем порывы 23-28 метров в секунду.

На севере Западно-Казахстанской области ожидается туман, усиление ветра ночью на юго-западе, днем на большей части области порывы 15-20 метров в секунду, ночью на северо-востоке области ожидается гололед, низовая метель.

Днем на западе, востоке Алматинской области ожидается усиление ветра до 18-23 метров в секунду.

В Нур-Султане синоптики прогнозируют осадки, +2 - +4 градуса, скорость ветра - 15-20, порывы 25 метров в секунду.

В Алматы ожидается дождь, +12 - +14, скорость ветра - 2-7, днем порывы 13 метров в секунду.



