Частный нотариус в Талдыкоргане предлагал клиенту дать судьям взятку в размере 5 млн тенге

Талдыкорган. 30 января. Kazakhstan Today - В Алматинской области в отношении частного нотариуса проводится досудебное расследование по факту подстрекательства к даче взятки, передает Kazakhstan Today.
Он подозревается в подстрекательстве гражданина к даче взятки в сумме 5 млн тенге. Он завладел указанными денежными средствами путем обмана и злоупотребления доверием под предлогом передачи судьям Талдыкорганского городского суда за положительное решение по гражданскому делу", - сообщили в пресс-службе Антикоррупционной службы Алматинской области.
В ведомстве отметили, что процессуальное задержание не применялось в связи признанием вины в присутствии защитника и деятельным раскаянием.
Напомним, в Алматы судью приговорили к 3,6 года лишения свободы за мошенничество и подстрекательство к взятке. А в Западно-Казахстанской области начато досудебное расследование в отношении адвоката Западно-Казахстанской коллегии адвокатов по факту взяточничества и мошенничества. Он подозревается в подстрекательстве к даче взятки в сумме 80 тыс. тенге должностным лицам специализированного следственного суда Уральска. Кроме того, замдиректора школы-гимназии в Кызылорде осудили за подстрекательство к даче взятки.
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