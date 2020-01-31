Частный нотариус в Талдыкоргане предлагал клиенту дать судьям взятку в размере 5 млн тенге

Талдыкорган. 30 января. Kazakhstan Today - В Алматинской области в отношении частного нотариуса проводится досудебное расследование по факту подстрекательства к даче взятки, передает Kazakhstan Today.

Он подозревается в подстрекательстве гражданина к даче взятки в сумме 5 млн тенге. Он завладел указанными денежными средствами путем обмана и злоупотребления доверием под предлогом передачи судьям Талдыкорганского городского суда за положительное решение по гражданскому делу", - сообщили в пресс-службе Антикоррупционной службы Алматинской области.

В ведомстве отметили, что процессуальное задержание не применялось в связи признанием вины в присутствии защитника и деятельным раскаянием.





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