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Замдиректора школы-гимназии в Кызылорде осудили за подстрекательство к даче взятки

06.11.2019, 10:44 8128
Замдиректора школы-гимназии в Кызылорде осудили за подстрекательство к даче взятки
Фото: ptzgovorit.ru
Кызылорда. 6 ноября. Kazakhstan Today - Заместитель директора школы-гимназии в Кызылорде осуждена за подстрекательство к даче взятки, передает Kazakhstan Today.
 

Антикоррупционной службой Кызылординской области ранее окончено досудебное расследование в отношении заместителя директора школы-гимназии №9 имени Н. Ильясова Тастанбековой Н.С., подозреваемой в совершении коррупционного преступления. Она подозревалась в мошенничестве и склонении путем подстрекательства гражданки к даче взятки в сумме 300 тыс. тенге директору указанной школы-гимназии за трудоустройство в качестве технического персонала", - сообщила пресс-служба Агентства РК по противодействию коррупции.

 
4 ноября текущего года приговором суда №2 Кызылорды Тастанбекова признана виновной в мошенничестве и подстрекательстве к даче взятки. Ей назначено наказание в виде 1 года ограничения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе. 
 
Напомним, ранее в Туркестанской области начато досудебное расследование в отношении заведующей детсада "Кобыланды бобекжай балабакшасы" по подозрению в получении взятки в сумме 200 тыс. тенге от гражданина за его трудоустройство на работу в качестве воспитателя.
 
А исполняющая обязанности заместителя начальника управления образования Шымкента подозревается в получении 400 тыс. тенге от заведующей учебной частью средней школы за оказание содействия в сдаче тестов для назначения на должность директора школы.
 

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