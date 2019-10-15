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В получении взятки за трудоустройство подозревают заведующую детсадом в Туркестанской области (ВИДЕО)

14.10.2019, 14:10 11260
В получении взятки за трудоустройство подозревают заведующую детсадом в Туркестанской области (ВИДЕО)
Туркестан. 14 октября. Kazakhstan Today - Заведующая детсадом из Туркестанской области подозревается в получении взятки, передает Kazakhstan Today.
 
Антикоррупционной службой Туркестанской области начато досудебное расследование в отношении заведующей ГККП "Кобыланды бобекжай балабакшасы" по подозрению в получении взятки в сумме 200 тыс. тенге от гражданина за его трудоустройство на работу в качестве воспитателя, сообщила пресс-служба Агентства РК по противодействию коррупции.

 
Досудебное расследование продолжается. Окончательное решение в отношении подозреваемой с определением степени ее виновности будет вынесено судом.
 
Напомним, директор Школы искусств отдела образования акимата Шуского района Жамбылской области подозревается в получении взятки в сумме 150 тыс. тенге от гражданина за трудоустройство преподавателем ремесла в рамках госпрограммы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства "Енбек". 
 
А в Мойынкумском районе Жамбылской области заведующая детсадом "Бобек" похитила свыше 600 тыс. тенге, необоснованно перечислив их на свой карточный счет. Она приговорена к штрафу в сумме 5,2 млн тенге, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе. 
 

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