В получении взятки за трудоустройство подозревают заведующую детсадом в Туркестанской области (ВИДЕО)

Туркестан. 14 октября. Kazakhstan Today - Заведующая детсадом из Туркестанской области подозревается в получении взятки, передает Kazakhstan Today.

Антикоррупционной службой Туркестанской области начато досудебное расследование в отношении заведующей ГККП "Кобыланды бобекжай балабакшасы" по подозрению в получении взятки в сумме 200 тыс. тенге от гражданина за его трудоустройство на работу в качестве воспитателя, сообщила пресс-служба Агентства РК по противодействию коррупции.





Досудебное расследование продолжается. Окончательное решение в отношении подозреваемой с определением степени ее виновности будет вынесено судом.

Напомним, директор Школы искусств отдела образования акимата Шуского района Жамбылской области подозревается в получении взятки в сумме 150 тыс. тенге от гражданина за трудоустройство преподавателем ремесла в рамках госпрограммы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства "Енбек".

А в Мойынкумском районе Жамбылской области заведующая детсадом "Бобек" похитила свыше 600 тыс. тенге , необоснованно перечислив их на свой карточный счет. Она приговорена к штрафу в сумме 5,2 млн тенге, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

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