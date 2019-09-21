В Жамбылской области заведующая детсадом перечислила на свой счет свыше 600 тыс. тенге

Нур-Султан. 20 сентября. Kazakhstan Today - В Мойынкумском районе Жамбылской области заведующая детсадом перечислила на свой карточный счет свыше 600 тыс. тенге, передает Kazakhstan Today.

По информации пресс-службы Антикоррупционной службы, заведующая детсадом "Бобек" отдела образования акимата Мойынкумского района Л. Абдраманова "подозревалась в хищении денежных средств в сумме свыше 600 тыс. тенге, путем необоснованного их перечисления со счета детского сада на свой личный карточный счет".

18 сентября приговором суда Мойынкумского района Абдраманова за хищение бюджетных средств приговорена к штрафу в сумме 5,2 млн тенге, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

Кроме того, по информации Антикоррупционной службы, ведется расследование в отношении руководителя Отдела земельных отношений акимата Костанайского района Костанайской области.

Он подозревается в получении от гражданина взятки в сумме 500 тыс. тенге из ранее оговоренного 1 млн тенге за выделение земельного участка под строительство теплицы в поселке Затобольск. Расследование продолжается. Окончательное решение в отношении подозреваемого с определением степени его вины будет принято судом", - заключили в пресс-службе.

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