Судью в Алматы приговорили к 3,6 года лишения свободы за мошенничество и подстрекательство к взятке

Каймульдин узнал, что у находящегося в бегах Бахыта Жумабаева в сейфовой ячейке Народного банка хранится 107 млн тенге и 40 тысяч долларов. Чтобы завладеть ими, он со своим подельником Байдаулетовым достал поддельное постановление следственного судьи об изъятии денег.