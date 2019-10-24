Судью в Алматы приговорили к 3,6 года лишения свободы за мошенничество и подстрекательство к взятке

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23 октября 2019 года приговором апелляционной коллегии по уголовным делам города Алматы к 3,6 года лишения свободы, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, за мошенничество и подстрекательство во взяточничестве в сумме $10 тыс. осужден судья Ауэзовского районного суда №2 Алматы А. Штейнке", - сообщила пресс-служба Агентства РК по противодействию коррупции.
Данный факт был выявлен антикоррупционной службой совместно с отделом внутренней безопасности и предупреждения коррупции Верховного суда РК.
Ранее, 23 июля 2019 года, Алмалинским районным судом Алматы Штейнке был оправдан, пояснили в ведомстве.
Напомним, в феврале стало известно о задержании судьи суда №2 Ауэзовского района Алматы Андрея Штейнке при получении $10 000.
В июле стало известно, что Штейнке освободили от должности за грубое нарушение закона.
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