Уральск. 16 сентября. Kazakhstan Today - Адвоката в Западном Казахстане подозревают в подстрекательстве к даче взятки и мошенничестве, передает Kazakhstan Today.

Антикоррупционной службой Западно-Казахстанской области начато досудебное расследование в отношении адвоката Западно-Казахстанской коллегии адвокатов по факту взяточничества и мошенничества. Он подозревается в подстрекательстве к даче взятки в сумме 80 тыс. тенге должностным лицам специализированного следственного суда Уральска за содействие в избрании меры пресечения "домашний арест" и завладении указанной суммой путем мошенничества, сообщили в Антикоррупционной службе.

В связи с признанием вины, заявлением подозреваемого и его адвоката ходатайства о заключении процессуального соглашения, задержание не применялось.

Расследование продолжается. Окончательное решение в отношении подозреваемого с определением степени его вины будет принято судом.

Напомним, ранее в Усть-Каменогорске за взяточничество осуждены судья горсуда №2, заведующая канцелярией городского специализированного следственного суда и адвокат.

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