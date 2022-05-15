Члены Библиотечного союза призвали казахстанцев принять участие в референдуме

Фото: Управление общественного развития Алматы
АЛМАТЫ. 14 МАЯ - Предстоящие поправки в Конституцию значительно улучшат социально-экономическое положение страны. Об этом на встрече с библиотекарями Алматы сообщила директор Национальной библиотеки Республики Казахстан и председатель Казахстанского библиотечного союза Бакытжамал Оспанова, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Директор Национальной библиотеки РК подчеркнула важность референдума для будущего всей страны.
Все конституционные изменения будут приняты через всенародный референдум. Это решение президента Касым-Жомарта Токаева является наглядным доказательством прямого участия казахстанцев в управлении государством. Изменения в Конституцию укрепят правовую основу для создания Нового Казахстана", - подчеркнула председатель Казахстанского библиотечного союза.
Бакытжамал Оспанова напомнила, что проект закона о внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан был официально опубликован в республиканских печатных СМИ 6 мая и с ним могут ознакомиться все казахстанцы.
От имени библиотечного сообщества республики Бакытжамал Оспанова заявила о поддержке предстоящего референдума.
Мы, библиотекари Казахстана, всецело поддерживаем решение главы государства о проведении референдума по конституционной реформе и приложим все силы для проведения среди наших читателей разъяснительной работы о значимости этого исторического события для будущего страны, для каждого из нас. Поэтому мы призываем всех граждан Казахстана принять активное участие в референдуме 5 июня", - сказала она.
По словам ученого секретаря Национальной библиотеки Республики Казахстан Болата Жунисбекова, проведение референдума - это своевременное решение, направленное на усиление правовых основ государства, на развитие социального сектора и экономики страны.