01.09.2023, 08:03 98196

Что ждет казахстанцев в сентябре

Что ждет казахстанцев в сентябре
Астана. 31 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Что ожидает казахстанцев в сентябре текущего года, читайте в материале агентства KAZAKHSTAN TODAY.

1 сентября - День знаний

1 сентября в Казахстане отмечается День знаний. Сегодня в казахстанских школах состоится церемония первого звонка, знаменующая начало нового учебного года. Напомним, в Казахстане вернули прежнюю продолжительность учебного года, он продлится 34 недели и завершится 25 мая.

Всего 2023-2024 учебный год начинают около 3,9 млн казахстанских ребят.


Около 382 тысяч детей пойдут в первый класс в новом учебном году. Из них около 70% изъявили желание обучаться на государственном языке. Больше всего первоклашек отмечается в Алматы, Туркестанской и Алматинской областях. Высокий процент зачисления детей в классы с казахским языком обучения наблюдается в Шымкенте, Туркестанской и Алматинской областях

В новом учебном году также будет обучаться рекордное количество выпускников - 188 900 учащихся 11-х классов.

55 тысяч детей начнут учебный год в новых школах. До конца 2023 года планируется сдать в эксплуатацию 132 тысячи новых ученических мест. Всего в стране функционируют 7,7 тысячи организаций среднего образования, сообщили в Минпросвещения.

В этом году всех учеников начальных классов обеспечат бесплатным питанием в школах Казахстана. С 1 сентября текущего года бесплатное питание организуют для более 1,5 миллиона учащихся из малообеспеченных семей, а также обучающихся начальных классов независимо от социального статуса. Стоимость бесплатного питания по республике в среднем составит 577 тенге, максимальная цена предусмотрена в городе Алматы - 800 тенге.

акимат Алматы

С 1 сентября в Казахстане увеличат размер стипендий

Во исполнение поручения главы государства Касым-Жомарта Токаева с 1 сентября в Казахстане будет увеличен размер ежемесячных государственных стипендий, сообщила пресс-служба правительства.

Размер стипендий повысят: студентам бакалавриата - на 20%, обучающимся в рамках магистратуры-докторантуры - на 15%, студентам ТиПО - на 50%.


Постановлением правительства устанавливаются следующие размеры стипендий:

  • докторантам (в том числе по направлению подготовки "Здравоохранение") - 217 500 тенге;
  • врачам-резидентам и магистрантам по направлению подготовки "Здравоохранение" - 111 579 тенге;
  • магистрантам - 97 024 тенге; интернам - 75 890 тенге;
  • студентам, обучающимся по педагогическим направлениям подготовки и по направлению подготовки "Здравоохранение" в организациях образования, реализующих образовательные программы высшего образования, - 67 200 тенге;
  • студентам, обучающимся в организациях образования, реализующих образовательные программы высшего образования, за исключением студентов, обучающихся по педагогическим направлениям подготовки и направлению "Здравоохранение", - 41 898 тенге;
  • студентам, обучающимся в организациях образования, реализующих образовательные программы технического и профессионального образования по рабочим квалификациям, - 32 681 тенге;
  • студентам, обучающимся в организациях образования, реализующих образовательные программы технического и профессионального (предусматривающие подготовку специалистов среднего звена), послесреднего образования - 31 422 тенге.

Вместе с тем в рамках реализации послания главы государства заработная плата педагогов дошкольного воспитания и обучения будет повышена на 30%.

Медработникам повысят зарплату

Медицинским работникам организаций, содержащихся за счет госбюджета, повысят поправочные коэффициенты к должностным окладам. Поправочный коэффициент к окладу врачей бюджетных организаций составит 3,42, к окладу средних медработников - 2,34.

На выплаты 22 тысячам медработников в 2023-2025 годах Минздрав намерен заложить из бюджета около 36,11 млрд тенге. Из них в 2023 году - около 5 млрд тенге, в 2024 году - около 15 млрд тенге, в 2025 году - около 15,7 млрд тенге.


С учетом всех доплат и надбавок зарплата врачей увеличится на 30%, среднего медперсонала - на 20%. Размер зарплаты зависит от занимаемой должности, наличия квалификационной категорий и стажа работы по специальности.

Чипирование домашних животных

Обязательный учет домашних животных вводится с 1 сентября 2023 года. Согласно закону обязательному учету подлежат собаки и кошки. Если не выполнить требования по учету, владельцу животного грозит штраф в размере 10 МРП. При повторном нарушении - 20 МРП.


Начинается прием заявок в Президентский молодежный кадровый резерв

Президентский молодежный кадровый резерв - инициатива главы государства, нацеленная на развитие кадрового потенциала страны. В текущем году будет осуществлен третий набор в резерв. Отбор будет проводиться по 6 отраслевым направлениям государственного управления. Участие в отборе могут принять граждане Казахстана не старше 35 лет, владеющие государственным языком не ниже уровня B1, с высшим образованием и стажем работы не менее 5 лет.

Заявку на участие в проекте можно подать с 1 по 30 сентября на сайте pkrezerv.gov.kz.

В Казахстане оцифруют документ техосмотра

Скоро водители не будут обязаны иметь при себе документ техосмотра - документ будет оцифрован в EgovMobile осенью 2023 года. Об этом сообщили в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития.

МИИР совместно с АО "Национальные информационные технологии" проводится активная работа по переводу документа, свидетельствующего о прохождении автомобилем техосмотра, в цифровой формат - "Диагностическая карта технического осмотра" будет храниться в личном кабинете мобильного приложения электронного правительства. На сегодняшний день IT-специалистами уже разработан сервис и проводятся технические работы.

Depositphotos

После интеграционных работ пилотная версия сервиса будет опубликована 1 сентября текущего года в EgovMobile.

По плану проекта цифровой вариант документа будет храниться в базе данных проверяющих органов и его наличие можно будет проверить в режиме реального времени. Цифровые документы имеют юридическую силу, равную бумажным аналогам, а их использование более удобно: коррупционные риски устраняются, а доверие общества повышается", - отметили в МИИР.


Прогноз погоды на сентябрь 

В этом году осень наступит в календарные сроки. В первые сентябрьские дни на большей территории Казахстана сохранятся дожди, временами сильные, порывистый ветер, гроза, град, пониженный фон температуры воздуха. В горных районах юго-востока страны ночью осадки возможны в виде дождя и мокрого снег. Неустойчивый характер погоды обусловлен глубоким циклоном, во власти которого оказалась большая территория республики.

В западных регионах с повышением атмосферного давления ожидается погода преимущественно без осадков. В начале месяца на западе, затем на северо-западе Казахстана прогнозируется повышение температуры воздуха:

  • на западе республики ночью от +7+18°С до +13+22°С, днем от 23+30°С до +28+35°С;
  • на северо-западе (Костанайская область), севере страны ночью от +2+10°С до +10+18°С, днем от +10+18°С до +20+25°С. В Актюбинской области потеплеет ночью от +3+13°С до +10+18°С, днем от +17+25°С до +20+28°С;


В центральных, южных регионах Казахстана прогнозируется колебание температуры воздуха:

  • в центральных регионах ночью от +7+15°С до +5+10°С, днем от +15+23°С до +20+28°С;
  • на юге страны - ночью от +5+15°С до +10+18°С, днем от +17+27°С до +23+30°С;
  • на юго-востоке республики ночью от +8+15°С до +2+10°С, днем от +21+28°С до +17+23°С, в горных районах от +10°С до +20°С.

На востоке республики ночью ожидается понижение температуры воздуха ночью от +5+15°С до +2+10°С, днем колебание от +20+27°С до +17+22°С, в горных районах от +15°С до +12°С.

Во второй и третьей декадах сентября в северных, центральных и восточных регионах республики ожидается колебание температуры воздуха ночью от +5+13°С до 0,+5°С, возможны заморозки до 3 градусов, днем от +18+27°С до +10+15°С. В южной половине страны значительно теплее, в отдельные дни воздух будет прогреваться днем от +20+25°С до +28+33°С.

В целом средняя за месяц температура воздуха ожидается около нормы на большей территории республики, выше нормы на 1° - в Западно-Казахстанской, Атырауской, Мангистауской областях, в северо-западной половине Актюбинской области, на севере Костанайской области, на крайнем северо-западе Северо-Казахстанской области.

Количество осадков в сентябре прогнозируется около нормы на большей территории республики, меньше нормы - на юго-западе, в центре, на юге и юго-востоке Казахстана.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступит с посланием народу на совместном заседании палат парламента

Наряду с депутатами мажилиса и сената, руководителями центральных государственных органов в мероприятии примут участие члены Национального курултая, комиссии по правам человека, национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике, представители общественности и трудовых коллективов.

Прямая трансляция послания начнется в 11.00 на республиканских телеканалах, а также на официальном сайте www.akorda.kz, аккаунтах Aqorda в социальных сетях.

Ранее, анонсируя послание, президент сообщил, что намерен огласить новое видение экономической политики страны.

Мы должны придать очень серьезный импульс экономическому развитию Казахстана для перехода на совершенно новые рельсы. Сейчас наступает ответственный исторический момент, и в том положении, в котором сейчас находится экономика Казахстана, она в дальнейшем не может оставаться", - заявил президент.


Akorda

По его словам, задача правительства состоит в том, чтобы дать соответствующие предложения и гарантию реализации планов, которые будут подготовлены в соответствии с этими предложениями.

Не буду скрывать, что я лично думаю над тем, как подойти к разработке и подготовке новой экономической модели. Недавно я провел заседание Высшего экономического совета. Прямо скажу, высказал критику в адрес наших отечественных экономистов. Считаю, что они недорабатывают, отсутствует креативность, отсутствует понимание задач, которые стоят перед нами и государством в целом", - отметил президент.


Он подчеркнул, что без кардинальных решений не обойтись.

Мы вместе должны приступить к этой очень важной работе, нацеленной на придание очень серьезного импульса экономическому развитию нашей страны", - сообщил Токаев.

 
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Теги:Казахстан

новости по теме

05.09.2023, 09:07 836

В аэропорту Алматы откроют новые парковки

В аэропорту Алматы откроют новые парковки
Алматы. 5 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Новые парковки откроют в аэропорту Алматы. В понедельник депутаты маслихата ознакомились с ходом строительства нового терминала.

Как сообщил президент воздушной гавани Альп Эр Тунга Эрсой, новую парковку на 150 мест запустят в аэропорту Алматы к середине сентября. По его словам, еще одну дополнительную зону для парковки автомобилей планируют открыть в следующем месяце. Это общественное пространство будет рассчитано на 100 мест, сообщает Almaty.tv.

В прошлую пятницу состоялось открытие нового пандуса. Ранее он находился на реконструкции, в связи с этим движение прибывающего и убывающего автотранспорта полностью сосредоточилось на первом этаже. Это создавало пробки и затрудняло движение. Теперь же, с открытием дополнительной парковки, пробок на территории воздушной гавани должно стать значительно меньше", - сказал Альп Эр Тунга Эрсой.


В понедельник депутаты ознакомились с ходом строительства нового терминала. Народные избранники озвучили рекомендации по улучшению местной инфраструктуры и повышению качества сервисного обслуживания туристов.

Для нас очень важно, чтобы бабушка, которой 80-90 лет, не бежала сломя голову в аэропорт, боясь опоздать на рейс. Потому что здесь внутри затор. Поэтому мы здесь сегодня с нашей комиссией, которая занимается этими вопросами, с другими депутатами, у нас здесь популярные блогеры. Люди, которым небезразлична текущая ситуация с аэропортом и с туризмом в целом", - отметил депутат городского маслихата Руслан Идрисов.


Как сообщалось ранее, в аэропорту Алматы введут временные тарифы на взлет и посадку самолетов.
 
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Теги:АэропортПарковка
04.09.2023, 14:54 19446

Какие предметы запрещено провозить в самолете

Обновленный перечень опасных веществ и предметов действует в РК с 13 августа
Астана. 4 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане с 13 августа действует приказ Министерства индустрии и инфраструктурного развития, которым утвержден "Перечень опасных веществ и предметов, а также всех видов наркотиков, запрещенных пассажирам к перевозке на гражданских воздушных судах", передает корреспондент агентства.

Согласно документу, к опасным веществам и предметам, запрещенным к перевозке в ручной клади и багаже, относятся:

1) взрывные и иные смертоносные устройства, содержащие как минимум заряд взрывчатого вещества и средство взрывания, пригодные и предназначенные для совершения действия в форме взрыва, а также взрывчатые вещества и предметы, их содержащие

2) радиоактивные вещества;

3) наркотические вещества;

4) сжатые и сжиженные газы, в том числе газы для бытового пользования, все типы аэрозолей за исключением: лекарственных препаратов - аэрозолей и баллонов с кислородом, используемых в медицинских целях, в пределах объемов, необходимых для поддержания здоровья пассажира; баллонов с двуокисью углерода для приведения в действие искусственных конечностей (протезов); баллонов с двуокисью углерода для самонадувающихся спасательных жилетов; ингаляторов (небулайзеров) портативных, представляющих собой беспроводные, бесшумные, перезаряжаемые легкие устройства, предназначенные для лечения острых и хронических заболеваний дыхательных путей и находящихся при пассажире в кармане; невоспламеняющихся и нетоксических аэрозолей, объемом до 100 миллилитров допускается перевозка в ручной клади, свыше 100 миллилитров в багаже, не доступном для пассажиров;

5) легковоспламеняющиеся жидкости и вещества, в том числе ацетон, бензин, пробы нефтепродуктов, метанол, метиловый эфир, тормозная жидкость, сероуглерод, эфиры и иные легковоспламеняющиеся жидкости, в том числе алкогольные напитки с содержанием алкоголя более 70 % по объему;

6) воспламеняющиеся твердые вещества - вещества, которые от действия на них воды, выделяют тепло и горючие газы, что может вызвать самовоспламенение и пожар: калий, натрий, кальций металлический и их сплавы; фосфор белый, желтый, красный, иные вещества, относящиеся к категории воспламеняющихся твердых веществ; перекиси органические; нитроцеллюлоза коллоидная;

7) ядовитые и отравляющие вещества;

8) инфекционно или биологически опасные материалы;

9) едкие и коррозирующие вещества;

10) пустые зажигалки, детали топливной системы транспортного средства, в которых находилось топливо, а также емкости, которые использовались для перевозки или хранения горюче-смазочных материалов, имеющие следы или специфический запах горюче-смазочных материалов.

Опасные вещества и предметы, запрещенные к перевозке в ручной клади и в багажном отсеке, доступном для пассажиров:

1) все виды огнестрельного

2) колющее и режущее оружие, предметы ударно-дробящего действия и заостренные предметы. Предметы, которые могут быть использованы для нападения на пассажиров и членов экипажа;

3) боеприпасы к огнестрельному и газовому оружию

4) предметы с затупленными концами: биты для игры в бейсбол, софтбол, весла, в том числе для байдарок и каноэ, скейтборды и др.

5) сухой лед; стимуляторы сердечных мышц или другие устройства на радиоактивных изотопах и радиоактивных фармацевтических препаратов, содержащихся в теле человека; кресло - каталки для перевозки больных или другие подвижные средства, содержащие аккумуляторные батареи; щипцы для завивки волос, содержащие газ и газовые дозаправочные элементы к ним; ртутные барометры или термометры, медицинские или клинические термометры

Вещества и предметы, запрещенные к перевозке в ручной клади: жидкости, аэрозоли и гели, содержащиеся в емкостях, вместимостью более 100 миллилитров, в том числе: вода и другие напитки, супы, сиропы, джемы, тушеное мясо, соусы и пасты; пищевые продукты в соусах или с содержанием большого количества жидкости; кремы, лосьоны, косметические средства и масла; духи; спреи; гели, включая гели для волос и душа; содержимое емкостей, находящихся под давлением, включая пену для бритья, другие виды пен, дезодоранты; пасты, в том числе и зубная паста; смеси жидкостей с твердыми веществами; тушь для ресниц; блеск для губ.

Исключение по перевозке имеют лекарственные препараты, детское питание и специальные диетические потребности в количестве, необходимом на время полета, а также жидкости, приобретенные в магазинах беспошлинной торговли в аэропорту или на борту воздушного судна, упакованные в надежно запечатанный (опломбированный) пластиковый пакет, обеспечивающий визуальную идентификацию доступа к содержимому пакета в течение полета (чек на приобретенный товар), на котором имеется достоверное подтверждение того, что эта покупка произведена в аэропортовых магазинах беспошлинной торговли или на борту воздушного судна в день (дни) поездки.

Опасные вещества и предметы, запрещенные к перевозке в багаже: портативные электронные курительные устройства, приводимые в действие батареями, в том числе: электронные сигареты, электронные тонкие сигары, электронные сигары, электронные трубки, персональные испарители, электронные системы подачи никотина).

Содержание лития в батареях не должно превышать 2 грамм, а удельная мощность литий-ионных батарей - 100 ватт-часов; портативные электронные устройства (часы, калькуляторы, фотоаппараты, сотовые телефоны, портативные компьютеры, видеокамеры и пр.), содержащие литиевые или литий-ионные элементы, а также запасные батареи. Не более двух отдельно защищенных запасных батарей на одно лицо", - отмечается в документе.  


Для перевозки портативных электронных устройств, содержащих литий ионные батареи, и запасных литий-ионных батарей с удельной мощностью в ватт часах в 100 ватт-часов, но не превышающей 160 ватт-часов, по согласованию с эксплуатантом.
 
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Теги:Самолетбагажзапрет
04.09.2023, 14:13 20846

В Костанае живодер избил собаку в лифте

Полиция проводит проверку
Костанай. 4 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Костанае полиция проводит проверку по факту жестокого обращения с животным.

Кадры избиения собаки попали на камеру, установленную в лифте одного из жилых комплексов Костаная. Неравнодушные жильцы прислали запись в редакцию издания "Наша газета".

По их словам, инцидент произошел сегодня, 4 сентября, около полуночи.

На кадрах мужчина в жилетке с надписью "Эксперт аккумуляторов" несколько раз резко дергает собаку за поводок, потом бьет кулаком и пинает. Животное от испуга обмочилось прямо в лифте. По данным читателя "НГ", заявление в полицию о жестоком обращении с животными еще написано не было. Утром мужчина вернулся в лифт и вымыл пол в нем", - говорится в публикации.


В департаменте полиции сообщили, что по данному факту проводится проверка.

Принимаются меры для установления личности мужчины. В ходе проверки будет решен вопрос о привлечении его к ответственности", - сообщили в пресс-службе ведомства.


Ранее сообщалось, что в Уральске изверг зарезал собаку на глазах у детей. Житель Актау выбросил троих котят с 7-го этажа.

Стоит отметить, что несмотря на вступление в силу с марта прошлого года закона об ответственном обращении с животными, число случаев беспричинной бесчеловечной жестокости по отношению к животным не снижается.

Экологи в связи с ростом преступлений обратились к общественности со статьей под названием "Преступление против человечности".  
 
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Теги:жестокостьСобакаживодеры
03.09.2023, 14:40 50166

В Казахстане ограничили доступ к сайту Бюро промышленности и безопасности Минторга США

Минкультуры и информации РК объяснило блокировку сайта борьбой с фишинговыми интернет-ресурсами
В Казахстане ограничили доступ к сайту Бюро промышленности и безопасности Минторга США
Фото: скриншот с сайта
Астана. 3 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве культуры и информации Республики Казахстан прокомментировали информацию об ограничении доступа к интернет-ресурсу bis.doc.gov, передает корреспондент агентства.

26 апреля текущего года по 21 фишинговому ресурсу, в числе которых был указан и сайт bis.doc.gov, было подготовлено и направлено для исполнения соответствующее предписание об ограничении доступа к ним", - сообщили в Министерстве культуры и информации РК.


При этом в министерстве опровергли информацию местных СМИ о том, что "причиной ограничения доступа стала публикация сайта о якобы помощи Казахстаном России в обходе санкций".

В ведомстве отметили, что "министерством во взаимодействии с другими уполномоченными органами Республики Казахстан будет проведена дополнительная проверка на предмет наличия нарушений в деятельности интернет-ресурса bis.doc.gov и в случае их отсутствия могут быть приняты меры по восстановлению доступа к указанному интернет-ресурсу".

Как сообщалось ранее, в июне в Казахстане отражено более 29 млн кибератак.
 
03.09.2023, 14:13 51241

В КУИС прокомментировали распространяемое в Сети фото Кудебаева за дастарханом в тюрьме

На фото запечатлен Кудебаев в окружении мужчин за накрытым дастарханом в месте отбывания наказания
В КУИС прокомментировали распространяемое в Сети фото Кудебаева за дастарханом в тюрьме
Фото: соцсети
Астана. 3 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Комитете уголовно-исполнительной системы (КУИС) МВД прокомментировали распространяемое в Сети фото бывшего начальника департамента полиции Алматинской области Серика Кудебаева. На фото запечатлен Кудебаев в окружении мужчин за накрытым дастарханом в месте отбывания наказания.

Как сообщили в КУИС, осужденные имеют право получать продукты питания в виде посылок, передач или при свиданиях с близкими родственниками, а также употреблять пищу в специально отведенных помещениях отрядов в свободное время.

Предварительно установлено, что в учреждении № 22 ДУИС по Восточно-Казахстанской области осужденные получили от родственников готовые к употреблению продукты питания. В ходе проверки запрещенных к употреблению продуктов не установлено (алкогольных напитков). В настоящий момент по факту использования осужденными мобильного телефона, а также перекрытия объектива камеры видеонаблюдения назначено служебное расследование", - проинформировали в ведомстве.


В комитете отметили, что КУИС придерживается принципиальной позиции в вопросах нарушения законности со стороны личного состава.

Каждая поступившая информация тщательно проверяется, и в случае подтверждения нарушения нами принимаются меры в соответствии с действующим законодательством", - добавили в ведомстве.


Напомним, Серик Кудебаев возглавлял полицию Алматинской области с января 2020 года по январь 2022 года. После январских беспорядков 2022 года ему было предъявлено обвинение в злоупотреблении служебным положением. После того как прокурор попросил приговорить его к 9 годам лишения свободы, генерал-майор перестал посещать суд. Заседание откладывалось 5 раз из-за неявки подсудимого. 3 апреля текущего года Серик Кудебаев был объявлен в розыск. Причиной стал побег экс-полицейского из страны.

23 марта Кудебаев пересек казахско-кыргызскую границу и в тот же день вылетел из Бишкека в Стамбул. В Комитете национальной безопасности заявили, что сбежавший за границу подозреваемый не пересекал границу через контрольно-пропускные пункты.

27 апреля Генпрокуратура Казахстана сообщила, что Серика Кудебаева задержали в Турции и доставили в Казахстан, после чего его поместили в изолятор временного содержания. Судебный процесс по делу экс-начальника полиции возобновили. При этом семья Кудебаева заявила, что он добровольно вернулся в страну.

28 апреля приговором Талдыкорганского городского суда Серик Кудебаев был признан виновным по нескольким статьям: в превышении власти, повлекшем тяжкие последствия, и пытках во время январских событий. Его приговорили к 10 годам лишения свободы.

18 июля Кудебаеву вынесли приговор по делу о незаконном пересечении границы. Он полностью признал свою вину. По совокупности наказания и путем частичного сложения суд назначил Кудебаеву общий срок заключения составил 10 лет и 3 месяца лишения свободы.
 
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Теги:фотографииКУИСИнтернетКудебаев
03.09.2023, 10:57 55436

В Алматы ушел из жизни последний солдат легендарной Панфиловской дивизии  

Он скончался на 102-м году жизни
В Алматы ушел из жизни последний солдат легендарной Панфиловской дивизии
Фото: Facebook/Данара Баймаганбетова
Алматы. 3 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы ушел из жизни последний солдат легендарной Панфиловской дивизии Кайырлы Жонкабаев. Об этом в Facebook сообщила представитель РгК "Онтустік" Национальной гвардии РК Данара Баймаганбетова.

Кайырлы Уатаевич родился 10 сентября 1921 года (не дожил 10 дней до 102 лет) в Самарском районе Восточно-Казахстанской области. Трудовую деятельность начал в сентябре 1940 года учителем Кулулжинской средней школы ВКО.

В октябре 1941 года был призван в ряды Красной Армии рядовым 23-го гвардейского полка Панфиловской дивизии.

Ветеран прошел всю войну. В составе 8-й гвардейской стрелковой дивизии был пулеметчиком, воевал в одной роте с Героем Советского Союза Маликом Габдуллиным, участвовал в освобождении Белоруссии, Польши, Эстонии. В феврале 1943 года в кровопролитной Ржевской битве получил ранение, победу встретил в Дрездене.

После войны работал заведующим общим отделом Самарского райисполкома. В дальнейшем занимал руководящие должности в системе районного потребительского союза. С 1970 по 1983 год являлся директором хозяйственного расчета в системе общепита в Алматы. В 1983 году вышел на заслуженный отдых. Воспитал пятерых детей.

За мужество и героизм, проявленные в ходе Великой Отечественной войны, был награжден орденами "Красной Звезды" и "Отечественной войны" ІІ степени, медалями "За Отвагу", "За оборону Москвы", а также множественными наградами.

Выражаем соболезнования родным и близким панфиловца Жонкабаева Кайырлы Уатаевича.

Facebook/Данара Баймаганбетова

Facebook/Данара Баймаганбетова
 
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Теги:КончинаВетеранВОВ
02.09.2023, 14:48 78036

3 сентября на Землю обрушится магнитная буря

Сила удара достигнет 5 баллов, затем пойдет на спад
3 сентября на Землю обрушится магнитная буря
Фото: depositphotos
Астана. 2 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В воскресенье, 3 сентября, на Землю обрушится магнитная буря. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

По словам ученых, геомагнитные возмущения начнутся в ночь на воскресенье, 3 сентября, к утру сила удара достигнет 5 баллов, затем пойдет на спад.

Подобная активность не считается мощной, однако метеозависимым людям рекомендуют в этот период больше внимания уделять здоровью.
 
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Теги:Землямагнитная буря
01.09.2023, 21:26 97201

В аэропорту Алматы открыли для движения пандус второго этажа

В связи с увеличением рейсов наблюдается резкий прирост пассажиров и гостей города в аэропорту Алматы
В аэропорту Алматы открыли для движения пандус второго этажа
Алматы. 1 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Международном аэропорту Алматы открыли для движения пандус второго этажа на привокзальной территории, сообщает пресс-служба воздушной гавани.

В связи с увеличением рейсов наблюдается резкий прирост пассажиров и гостей города в аэропорту Алматы. На сегодняшний день пропускная способность имеющегося терминала аэропорта составляет 2,7 млн человек в год.

На данный период могут наблюдаться дополнительные очереди и заторы на территории Международного аэропорта Алматы.

Ранее президент Международного аэропорта Алматы Альп Эр Тунга Эрсой рассказал о ходе строительства нового Международного пассажирского терминала аэропорта Алматы. По его словам, график строительства идет на опережение и предварительно запуск нового терминала Международного аэропорта Алматы планируется завершить летом 2024 года.
 
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Теги:АлматыАэропортпандус

 

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