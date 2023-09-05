Что ждет казахстанцев в сентябре
Астана. 31 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Что ожидает казахстанцев в сентябре текущего года, читайте в материале агентства KAZAKHSTAN TODAY.
1 сентября - День знаний
1 сентября в Казахстане отмечается День знаний. Сегодня в казахстанских школах состоится церемония первого звонка, знаменующая начало нового учебного года. Напомним, в Казахстане вернули прежнюю продолжительность учебного года, он продлится 34 недели и завершится 25 мая.
Всего 2023-2024 учебный год начинают около 3,9 млн казахстанских ребят.
Около 382 тысяч детей пойдут в первый класс в новом учебном году. Из них около 70% изъявили желание обучаться на государственном языке. Больше всего первоклашек отмечается в Алматы, Туркестанской и Алматинской областях. Высокий процент зачисления детей в классы с казахским языком обучения наблюдается в Шымкенте, Туркестанской и Алматинской областях
В новом учебном году также будет обучаться рекордное количество выпускников - 188 900 учащихся 11-х классов.
55 тысяч детей начнут учебный год в новых школах. До конца 2023 года планируется сдать в эксплуатацию 132 тысячи новых ученических мест. Всего в стране функционируют 7,7 тысячи организаций среднего образования, сообщили в Минпросвещения.
В этом году всех учеников начальных классов обеспечат бесплатным питанием в школах Казахстана. С 1 сентября текущего года бесплатное питание организуют для более 1,5 миллиона учащихся из малообеспеченных семей, а также обучающихся начальных классов независимо от социального статуса. Стоимость бесплатного питания по республике в среднем составит 577 тенге, максимальная цена предусмотрена в городе Алматы - 800 тенге.
С 1 сентября в Казахстане увеличат размер стипендий
Во исполнение поручения главы государства Касым-Жомарта Токаева с 1 сентября в Казахстане будет увеличен размер ежемесячных государственных стипендий, сообщила пресс-служба правительства.
Размер стипендий повысят: студентам бакалавриата - на 20%, обучающимся в рамках магистратуры-докторантуры - на 15%, студентам ТиПО - на 50%.
Постановлением правительства устанавливаются следующие размеры стипендий:
- докторантам (в том числе по направлению подготовки "Здравоохранение") - 217 500 тенге;
- врачам-резидентам и магистрантам по направлению подготовки "Здравоохранение" - 111 579 тенге;
- магистрантам - 97 024 тенге; интернам - 75 890 тенге;
- студентам, обучающимся по педагогическим направлениям подготовки и по направлению подготовки "Здравоохранение" в организациях образования, реализующих образовательные программы высшего образования, - 67 200 тенге;
- студентам, обучающимся в организациях образования, реализующих образовательные программы высшего образования, за исключением студентов, обучающихся по педагогическим направлениям подготовки и направлению "Здравоохранение", - 41 898 тенге;
- студентам, обучающимся в организациях образования, реализующих образовательные программы технического и профессионального образования по рабочим квалификациям, - 32 681 тенге;
- студентам, обучающимся в организациях образования, реализующих образовательные программы технического и профессионального (предусматривающие подготовку специалистов среднего звена), послесреднего образования - 31 422 тенге.
Вместе с тем в рамках реализации послания главы государства заработная плата педагогов дошкольного воспитания и обучения будет повышена на 30%.
Медработникам повысят зарплату
Медицинским работникам организаций, содержащихся за счет госбюджета, повысят поправочные коэффициенты к должностным окладам. Поправочный коэффициент к окладу врачей бюджетных организаций составит 3,42, к окладу средних медработников - 2,34.
На выплаты 22 тысячам медработников в 2023-2025 годах Минздрав намерен заложить из бюджета около 36,11 млрд тенге. Из них в 2023 году - около 5 млрд тенге, в 2024 году - около 15 млрд тенге, в 2025 году - около 15,7 млрд тенге.
С учетом всех доплат и надбавок зарплата врачей увеличится на 30%, среднего медперсонала - на 20%. Размер зарплаты зависит от занимаемой должности, наличия квалификационной категорий и стажа работы по специальности.
Чипирование домашних животных
Обязательный учет домашних животных вводится с 1 сентября 2023 года. Согласно закону обязательному учету подлежат собаки и кошки. Если не выполнить требования по учету, владельцу животного грозит штраф в размере 10 МРП. При повторном нарушении - 20 МРП.
Начинается прием заявок в Президентский молодежный кадровый резерв
Президентский молодежный кадровый резерв - инициатива главы государства, нацеленная на развитие кадрового потенциала страны. В текущем году будет осуществлен третий набор в резерв. Отбор будет проводиться по 6 отраслевым направлениям государственного управления. Участие в отборе могут принять граждане Казахстана не старше 35 лет, владеющие государственным языком не ниже уровня B1, с высшим образованием и стажем работы не менее 5 лет.
Заявку на участие в проекте можно подать с 1 по 30 сентября на сайте pkrezerv.gov.kz.
В Казахстане оцифруют документ техосмотра
Скоро водители не будут обязаны иметь при себе документ техосмотра - документ будет оцифрован в EgovMobile осенью 2023 года. Об этом сообщили в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития.
МИИР совместно с АО "Национальные информационные технологии" проводится активная работа по переводу документа, свидетельствующего о прохождении автомобилем техосмотра, в цифровой формат - "Диагностическая карта технического осмотра" будет храниться в личном кабинете мобильного приложения электронного правительства. На сегодняшний день IT-специалистами уже разработан сервис и проводятся технические работы.
После интеграционных работ пилотная версия сервиса будет опубликована 1 сентября текущего года в EgovMobile.
По плану проекта цифровой вариант документа будет храниться в базе данных проверяющих органов и его наличие можно будет проверить в режиме реального времени. Цифровые документы имеют юридическую силу, равную бумажным аналогам, а их использование более удобно: коррупционные риски устраняются, а доверие общества повышается", - отметили в МИИР.
Прогноз погоды на сентябрь
В этом году осень наступит в календарные сроки. В первые сентябрьские дни на большей территории Казахстана сохранятся дожди, временами сильные, порывистый ветер, гроза, град, пониженный фон температуры воздуха. В горных районах юго-востока страны ночью осадки возможны в виде дождя и мокрого снег. Неустойчивый характер погоды обусловлен глубоким циклоном, во власти которого оказалась большая территория республики.
В западных регионах с повышением атмосферного давления ожидается погода преимущественно без осадков. В начале месяца на западе, затем на северо-западе Казахстана прогнозируется повышение температуры воздуха:
- на западе республики ночью от +7+18°С до +13+22°С, днем от 23+30°С до +28+35°С;
- на северо-западе (Костанайская область), севере страны ночью от +2+10°С до +10+18°С, днем от +10+18°С до +20+25°С. В Актюбинской области потеплеет ночью от +3+13°С до +10+18°С, днем от +17+25°С до +20+28°С;
В центральных, южных регионах Казахстана прогнозируется колебание температуры воздуха:
- в центральных регионах ночью от +7+15°С до +5+10°С, днем от +15+23°С до +20+28°С;
- на юге страны - ночью от +5+15°С до +10+18°С, днем от +17+27°С до +23+30°С;
- на юго-востоке республики ночью от +8+15°С до +2+10°С, днем от +21+28°С до +17+23°С, в горных районах от +10°С до +20°С.
На востоке республики ночью ожидается понижение температуры воздуха ночью от +5+15°С до +2+10°С, днем колебание от +20+27°С до +17+22°С, в горных районах от +15°С до +12°С.
Во второй и третьей декадах сентября в северных, центральных и восточных регионах республики ожидается колебание температуры воздуха ночью от +5+13°С до 0,+5°С, возможны заморозки до 3 градусов, днем от +18+27°С до +10+15°С. В южной половине страны значительно теплее, в отдельные дни воздух будет прогреваться днем от +20+25°С до +28+33°С.
В целом средняя за месяц температура воздуха ожидается около нормы на большей территории республики, выше нормы на 1° - в Западно-Казахстанской, Атырауской, Мангистауской областях, в северо-западной половине Актюбинской области, на севере Костанайской области, на крайнем северо-западе Северо-Казахстанской области.
Количество осадков в сентябре прогнозируется около нормы на большей территории республики, меньше нормы - на юго-западе, в центре, на юге и юго-востоке Казахстана.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступит с посланием народу на совместном заседании палат парламента
Наряду с депутатами мажилиса и сената, руководителями центральных государственных органов в мероприятии примут участие члены Национального курултая, комиссии по правам человека, национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике, представители общественности и трудовых коллективов.
Прямая трансляция послания начнется в 11.00 на республиканских телеканалах, а также на официальном сайте www.akorda.kz, аккаунтах Aqorda в социальных сетях.
Ранее, анонсируя послание, президент сообщил, что намерен огласить новое видение экономической политики страны.
Мы должны придать очень серьезный импульс экономическому развитию Казахстана для перехода на совершенно новые рельсы. Сейчас наступает ответственный исторический момент, и в том положении, в котором сейчас находится экономика Казахстана, она в дальнейшем не может оставаться", - заявил президент.
По его словам, задача правительства состоит в том, чтобы дать соответствующие предложения и гарантию реализации планов, которые будут подготовлены в соответствии с этими предложениями.
Не буду скрывать, что я лично думаю над тем, как подойти к разработке и подготовке новой экономической модели. Недавно я провел заседание Высшего экономического совета. Прямо скажу, высказал критику в адрес наших отечественных экономистов. Считаю, что они недорабатывают, отсутствует креативность, отсутствует понимание задач, которые стоят перед нами и государством в целом", - отметил президент.
Он подчеркнул, что без кардинальных решений не обойтись.
Мы вместе должны приступить к этой очень важной работе, нацеленной на придание очень серьезного импульса экономическому развитию нашей страны", - сообщил Токаев.