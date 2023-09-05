Что ждет казахстанцев в сентябре

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Астана. 31 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Что ожидает казахстанцев в сентябре текущего года, читайте в материале агентства KAZAKHSTAN TODAY.





1 сентября - День знаний





1 сентября в Казахстане отмечается День знаний. Сегодня в казахстанских школах состоится церемония первого звонка, знаменующая начало нового учебного года. Напомним, в Казахстане вернули прежнюю продолжительность учебного года, он продлится 34 недели и завершится 25 мая.





Всего 2023-2024 учебный год начинают около 3,9 млн казахстанских ребят.









Около 382 тысяч детей пойдут в первый класс в новом учебном году. Из них около 70% изъявили желание обучаться на государственном языке. Больше всего первоклашек отмечается в Алматы, Туркестанской и Алматинской областях. Высокий процент зачисления детей в классы с казахским языком обучения наблюдается в Шымкенте, Туркестанской и Алматинской областях





В новом учебном году также будет обучаться рекордное количество выпускников - 188 900 учащихся 11-х классов.





55 тысяч детей начнут учебный год в новых школах. До конца 2023 года планируется сдать в эксплуатацию 132 тысячи новых ученических мест. Всего в стране функционируют 7,7 тысячи организаций среднего образования, сообщили в Минпросвещения.





В этом году всех учеников начальных классов обеспечат бесплатным питанием в школах Казахстана. С 1 сентября текущего года бесплатное питание организуют для более 1,5 миллиона учащихся из малообеспеченных семей, а также обучающихся начальных классов независимо от социального статуса. Стоимость бесплатного питания по республике в среднем составит 577 тенге, максимальная цена предусмотрена в городе Алматы - 800 тенге.





акимат Алматы





С 1 сентября в Казахстане увеличат размер стипендий





Во исполнение поручения главы государства Касым-Жомарта Токаева с 1 сентября в Казахстане будет увеличен размер ежемесячных государственных стипендий, сообщила пресс-служба правительства.





Размер стипендий повысят: студентам бакалавриата - на 20%, обучающимся в рамках магистратуры-докторантуры - на 15%, студентам ТиПО - на 50%.









Постановлением правительства устанавливаются следующие размеры стипендий:





докторантам (в том числе по направлению подготовки "Здравоохранение") - 217 500 тенге;

врачам-резидентам и магистрантам по направлению подготовки "Здравоохранение" - 111 579 тенге;

магистрантам - 97 024 тенге; интернам - 75 890 тенге;

студентам, обучающимся по педагогическим направлениям подготовки и по направлению подготовки "Здравоохранение" в организациях образования, реализующих образовательные программы высшего образования, - 67 200 тенге;

студентам, обучающимся в организациях образования, реализующих образовательные программы высшего образования, за исключением студентов, обучающихся по педагогическим направлениям подготовки и направлению "Здравоохранение", - 41 898 тенге;

студентам, обучающимся в организациях образования, реализующих образовательные программы технического и профессионального образования по рабочим квалификациям, - 32 681 тенге;

студентам, обучающимся в организациях образования, реализующих образовательные программы технического и профессионального (предусматривающие подготовку специалистов среднего звена), послесреднего образования - 31 422 тенге.





заработная плата педагогов дошкольного воспитания и обучения будет Вместе с тем в рамках реализации послания главы государстваи обучения будет повышена на 30%.





Медработникам повысят зарплату





Медицинским работникам организаций, содержащихся за счет госбюджета, повысят поправочные коэффициенты к должностным окладам. Поправочный коэффициент к окладу врачей бюджетных организаций составит 3,42, к окладу средних медработников - 2,34.





На выплаты 22 тысячам медработников в 2023-2025 годах Минздрав намерен заложить из бюджета около 36,11 млрд тенге. Из них в 2023 году - около 5 млрд тенге, в 2024 году - около 15 млрд тенге, в 2025 году - около 15,7 млрд тенге.









С учетом всех доплат и надбавок зарплата врачей увеличится на 30%, среднего медперсонала - на 20%. Размер зарплаты зависит от занимаемой должности, наличия квалификационной категорий и стажа работы по специальности.





Чипирование домашних животных





Обязательный учет домашних животных вводится с 1 сентября 2023 года. Согласно закону обязательному учету подлежат собаки и кошки. Если не выполнить требования по учету, владельцу животного грозит штраф в размере 10 МРП. При повторном нарушении - 20 МРП.









Начинается прием заявок в Президентский молодежный кадровый резерв





Президентский молодежный кадровый резерв - инициатива главы государства, нацеленная на развитие кадрового потенциала страны. В текущем году будет осуществлен третий набор в резерв. Отбор будет проводиться по 6 отраслевым направлениям государственного управления. Участие в отборе могут принять граждане Казахстана не старше 35 лет, владеющие государственным языком не ниже уровня B1, с высшим образованием и стажем работы не менее 5 лет.





Заявку на участие в проекте можно подать с 1 по 30 сентября на сайте pkrezerv.gov.kz





В Казахстане оцифруют документ техосмотра





Скоро водители не будут обязаны иметь при себе документ техосмотра - документ будет оцифрован в EgovMobile осенью 2023 года. Об этом сообщили в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития.





МИИР совместно с АО "Национальные информационные технологии" проводится активная работа по переводу документа, свидетельствующего о прохождении автомобилем техосмотра, в цифровой формат - "Диагностическая карта технического осмотра" будет храниться в личном кабинете мобильного приложения электронного правительства. На сегодняшний день IT-специалистами уже разработан сервис и проводятся технические работы.





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После интеграционных работ пилотная версия сервиса будет опубликована 1 сентября текущего года в EgovMobile.





По плану проекта цифровой вариант документа будет храниться в базе данных проверяющих органов и его наличие можно будет проверить в режиме реального времени. Цифровые документы имеют юридическую силу, равную бумажным аналогам, а их использование более удобно: коррупционные риски устраняются, а доверие общества повышается", - отметили в МИИР.





Прогноз погоды на сентябрь





В этом году осень наступит в календарные сроки. В первые сентябрьские дни на большей территории Казахстана сохранятся дожди, временами сильные, порывистый ветер, гроза, град, пониженный фон температуры воздуха. В горных районах юго-востока страны ночью осадки возможны в виде дождя и мокрого снег. Неустойчивый характер погоды обусловлен глубоким циклоном, во власти которого оказалась большая территория республики.





В западных регионах с повышением атмосферного давления ожидается погода преимущественно без осадков. В начале месяца на западе, затем на северо-западе Казахстана прогнозируется повышение температуры воздуха:





на западе республики ночью от +7+18°С до +13+22°С, днем от 23+30°С до +28+35°С;

на северо-западе (Костанайская область), севере страны ночью от +2+10°С до +10+18°С, днем от +10+18°С до +20+25°С. В Актюбинской области потеплеет ночью от +3+13°С до +10+18°С, днем от +17+25°С до +20+28°С;









В центральных, южных регионах Казахстана прогнозируется колебание температуры воздуха:





в центральных регионах ночью от +7+15°С до +5+10°С, днем от +15+23°С до +20+28°С;

на юге страны - ночью от +5+15°С до +10+18°С, днем от +17+27°С до +23+30°С;

на юго-востоке республики ночью от +8+15°С до +2+10°С, днем от +21+28°С до +17+23°С, в горных районах от +10°С до +20°С.





На востоке республики ночью ожидается понижение температуры воздуха ночью от +5+15°С до +2+10°С, днем колебание от +20+27°С до +17+22°С, в горных районах от +15°С до +12°С.





Во второй и третьей декадах сентября в северных, центральных и восточных регионах республики ожидается колебание температуры воздуха ночью от +5+13°С до 0,+5°С, возможны заморозки до 3 градусов, днем от +18+27°С до +10+15°С. В южной половине страны значительно теплее, в отдельные дни воздух будет прогреваться днем от +20+25°С до +28+33°С.





В целом средняя за месяц температура воздуха ожидается около нормы на большей территории республики, выше нормы на 1° - в Западно-Казахстанской, Атырауской, Мангистауской областях, в северо-западной половине Актюбинской области, на севере Костанайской области, на крайнем северо-западе Северо-Казахстанской области.





Количество осадков в сентябре прогнозируется около нормы на большей территории республики, меньше нормы - на юго-западе, в центре, на юге и юго-востоке Казахстана.





Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступит с посланием народу на совместном заседании палат парламента





Наряду с депутатами мажилиса и сената, руководителями центральных государственных органов в мероприятии примут участие члены Национального курултая, комиссии по правам человека, национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике, представители общественности и трудовых коллективов.





Прямая трансляция послания начнется в 11.00 на республиканских телеканалах, а также на официальном сайте www.akorda.kz, аккаунтах Aqorda в социальных сетях.





Ранее, анонсируя послание, президент сообщил , что намерен огласить новое видение экономической политики страны.





Мы должны придать очень серьезный импульс экономическому развитию Казахстана для перехода на совершенно новые рельсы. Сейчас наступает ответственный исторический момент, и в том положении, в котором сейчас находится экономика Казахстана, она в дальнейшем не может оставаться", - заявил президент.





Akorda





По его словам, задача правительства состоит в том, чтобы дать соответствующие предложения и гарантию реализации планов, которые будут подготовлены в соответствии с этими предложениями.





Не буду скрывать, что я лично думаю над тем, как подойти к разработке и подготовке новой экономической модели. Недавно я провел заседание Высшего экономического совета. Прямо скажу, высказал критику в адрес наших отечественных экономистов. Считаю, что они недорабатывают, отсутствует креативность, отсутствует понимание задач, которые стоят перед нами и государством в целом", - отметил президент.





Он подчеркнул, что без кардинальных решений не обойтись.





Мы вместе должны приступить к этой очень важной работе, нацеленной на придание очень серьезного импульса экономическому развитию нашей страны", - сообщил Токаев.