С 1 сентября в Казахстане увеличат размер стипендий

В ходе онлайн-распределения солдат по вузам, проходившего в середине июня на площадке службы центральных коммуникаций, было распределено 1500 мест

Фото: МО РК

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Астана. 16 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Продолжается прием документов для поступления в вузы от граждан, отслуживших этой весной срочную воинскую службу, - Продолжается прием документов для поступления в вузы от граждан, отслуживших этой весной срочную воинскую службу, сообщает пресс-служба Минобороны РК.





Проект, инициированный Министерством обороны совместно с Министерством науки и высшего образования, осуществляется в рамках поручения главы государства Касым-Жомарта Токаева по повышению престижа казахстанской армии с целью мотивации граждан к срочной воинской службе через предоставление образовательных льгот.





Особые условия позволяют гражданам, отслужившим срочную воинскую службу, поступать в высшие учебные заведения без учета результатов Единого национального тестирования на платной основе в течение двух лет после возвращения из армии, а воинам, показавшим высокие результаты в боевой подготовке, дается право учиться без учета ЕНТ на безвозмездной основе за счет вуза.





Кроме того, вчерашнему солдату разрешается поступить на военную кафедру выбранного им учебного заведения без вступительных экзаменов и проходить ее на безвозмездной основе независимо от того, платно или за счет вуза он обучается.





Прошедшие армейскую школу также поступают в военные учебные заведения Министерства обороны без вступительных экзаменов. Зачисление в вузы оборонного ведомства происходит по результатам проведенного отбора в воинских частях Вооруженных сил.





В целях удобства и прозрачности отбора в Министерстве обороны внедрена цифровая платформа "Срочники 2.0", где зарегистрировано свыше сотни воинских частей Вооруженных сил, Национальной гвардии, Министерства по чрезвычайным ситуациям, Службы государственной охраны. В ней отображаются все срочники и их оценки за весь период службы. Система автоматически выстраивает рейтинг солдат по их итоговым оценкам и распределяет их по вузам.





В ходе онлайн-распределения солдат по вузам, проходившего в середине июня на площадке службы центральных коммуникаций, было распределено 1500 мест. При этом в конкурсном отборе участвовало 12548 солдат.





По состоянию на 16 августа документы в гражданские вузы поступили от 498 солдат весеннего призыва 2022 года. Из них 158 - на бесплатное обучение за счет вуза, 340 - на учебу на платной основе без сдачи вступительных экзаменов и результатов ЕНТ.





Прием документов для поступления в вузы осуществляется до 25 августа включительно. В военных вузах Министерства обороны также продлен прием документов до 26 августа.





Молодым людям, решившим освоить военную специальность, предоставляется уникальная возможность поступить в один из военных вузов страны.





В Военном институте Сухопутных войск по направлению менеджмент в военном деле готовят командиров мотострелковых, танковых, десантно-штурмовых, разведывательных, ракетных войск и артиллерии. По направлению логистики курсанты осваивают специальности материально-технического, тылового, продовольственного, вещевого обеспечения и ракетно-артиллерийского вооружения. Организовано также обучение по направлениям "инженерное обеспечение военного дела", "РХБ-защита в военном деле", "социальная и идеологическая работа в воинском коллективе".





В Военно-инженерном институте радиоэлектроники и связи осуществляется подготовка специалистов по радионавигации, радиотехнике и инжинирингу, автоматизации и инфокоммуникационным технологиям, системам информационной безопасности и кибербезопасности.





Актюбинский Военный институт Сил воздушной обороны имени дважды Героя Советского Союза Талгата Бегельдинова выпускает специалистов по направлениям "летная эксплуатация воздушных судов", "авиационная техника и технологии". Также на базе Западно-Казахстанского государственного медицинского университета имени Марата Оспанова осуществляется подготовка военных врачей.





По окончании военного вуза выпускники получат диплом о высшем образовании, им будет присвоено первое воинское звание "лейтенант".



