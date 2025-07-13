Чтобы не платить долг в 61 млн тенге, жительница Абайской области потратила деньги

Женщине грозит наказание в виде лишения свободы от пяти до семи лет

Рассказать друзьям

Семей. 12 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Жительница Урджарского района, чтобы избежать исполнения решения суда о взыскании в доход государства 61 млн тенге, произвела отчуждение своего жилого дома и сельскохозяйственной техники на общую сумму 12,5 млн тенге, сообщает пресс-служба прокуратура Абайской области.





Сделки были оформлены по поддельным судебным актам и без ведома судебных исполнителей. Полученные средства должник использовал на личные нужды в обход процедуры принудительного взыскания.





По данному факту прокуратурой района начато досудебное расследование. Женщине грозит наказание в виде лишения свободы от пяти до семи лет.