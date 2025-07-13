12.07.2025, 11:23 70381
Чтобы не платить долг в 61 млн тенге, жительница Абайской области потратила деньги
Женщине грозит наказание в виде лишения свободы от пяти до семи лет
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Семей. 12 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Жительница Урджарского района, чтобы избежать исполнения решения суда о взыскании в доход государства 61 млн тенге, произвела отчуждение своего жилого дома и сельскохозяйственной техники на общую сумму 12,5 млн тенге, сообщает пресс-служба прокуратура Абайской области.
Сделки были оформлены по поддельным судебным актам и без ведома судебных исполнителей. Полученные средства должник использовал на личные нужды в обход процедуры принудительного взыскания.
По данному факту прокуратурой района начато досудебное расследование. Женщине грозит наказание в виде лишения свободы от пяти до семи лет.
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12.07.2025, 16:42 50716
В ЗКО уволили 16 чиновников за участие в азартных играх
Всего к дисциплинарной ответственности привлечены 24 человека
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Уральск. 12 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратура Уральска установила факты участия отдельных должностных лиц акимата города, управлений государственных доходов и полиции в азартных играх через букмекерские конторы, сообщает пресс-служба прокуратуры ЗКО.
По результатам анализа в адрес акимата города, управления государственных доходов и департамента полиции Западно-Казахстанской области внесены акты надзора.
По итогам их рассмотрения к дисциплинарной ответственности привлечены 24 должностных лица, из них 16 освобождены от занимаемых должностей.
К примеру, согласно информации OLIMPBET, сотрудник акимата Уральска в период с 5 июня 2021 года по 22 января 2025 года пополнил свой персональный счет на общую сумму свыше 34 047 142 тенге. В том числе после вступления в силу изменений в законодательство он внес 1 741 000 тенге, проиграв из них 971 000 тенге. В связи с установленными обстоятельствами он был освобожден от занимаемой должности.
Напомним, в июле 2024 года в Казахстане вступили в силу поправки в закон "О противодействии коррупции", согласно которым госслужащим запрещено играть в азартные игры, в противном случае они подлежат увольнению по отрицательным мотивам.
12.07.2025, 09:35 75916
Очень сильная жара ожидается в ряде регионов Казахстана
Фото: Depositphotos
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Астана. 12 июля. KAZAKHSTAN TODAY - По прогнозу РГП "Казгидромет", в субботу, 12 июля, на севере, востоке, в центре республики с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды, прогнозируются дожди с грозами, на севере, востоке страны - град, шквал, на севере страны ожидается сильный дождь.
На остальной территории страны под влиянием отрога антициклона сохраняется жаркая погода без осадков. По республике прогнозируется усиление ветра, ночью и утром на севере - туман.
Днем в Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской областях ожидается сильная жара 35-39 градусов. В Кызылординской области сильная жара 40 градусов. В Мангистауской области сильная жара 38-40 градусов. На юге Западно-Казахстанской, Актюбинской, Мангистауской, юго-востоке Атырауской областей ожидается очень сильная жара 41-43 градуса.
11.07.2025, 16:36 131641
Закиева: Аким Алматинской области заверил, что проживающие в детском доме № 1 в Алматы воспитанники останутся там доучиваться
Фото: Instagram/скриншот pro.pravo.kz
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Алматы. 11 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Уполномоченный по правам ребенка Динара Закиева сообщила, что, по словам акима Алматинской области Марата Султангазиева, детей, проживающих в настоящее время в детском доме № 1 Алматы, не будут переселять в новое здание в Конаеве.
Детский омбудсмен оставила комментарий в соцсетях под обращением к президенту страны воспитанников детского дома № 1 в Алматы, в котором дети просят защитить их от переселения в детский дом в Конаеве.
Закиева рассказала, что к ней обращаются дети, "переживая, что их могут перевезти в Конаев".
В этой связи связалась с акимом области Султангазиевым М.Е. Как пояснил аким, перевозить всех детей не планируют, как и обещали, дети, проживающие там, будут доучиваться. Дети, проживающие в ЦАН (центр адаптации несовершеннолетних. - Прим. ред.), сам ЦАН как учреждение переедет в новый центр поддержки детей в Конаеве", - пояснила детский омбудсмен.
Между тем решением перевести воспитанников Алматинского детского дома в Конаев возмутился депутат мажилиса Бакытжан Базарбек.
Вы же обещали, что не будете трогать детей! Не прошло и трех месяцев с тех пор, как чиновники Алматинской области заверили, что детей из детского дома в Баганашиле Бостандыкского района Алматы не будут переселять. Однако теперь выходит приказ управления образования Алматинской области №494 от 10 июля 2025 года "Об изменении местонахождения КГУ "Областной центр поддержки детей, нуждающихся в специальных социальных услугах"". Согласно приказу, областной центр из Баганашила переносится в город Конаев", - написал депутат на своей странице в соцсетях.
Депутат также выразил обеспокоенность, что земельный участок в Баганашиле, на котором располагается детдом № 1, попадет в частные руки и его "застроят... элитными таунхаусами и коттеджами с видом на горы".
Я жду официальных разъяснений! Я требую пояснения от акимата Алматинской области и лично от акима! Уже завтра мы с Аружан Саин поедем в детский дом", - возмутился мажилисмен.
Как сообщалось ранее, акимат Алматинской области сообщил о начале переселения воспитанников детского дома № 1, расположенного в горном районе Алматы, в новое здание детского дома близ Конаева, несмотря на протесты общественности и самих воспитанников.
11.07.2025, 15:28 136921
Скандал вокруг детского дома № 1 в Алматы: несмотря на протесты, власти решили переселить воспитанников в Конаев
Фото: yandex.kz
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Алматы. 11 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Перевод детей из детского дома № 1, расположенного в горном районе Алматы, в новое здание детского дома близ Конаева состоится, несмотря на протесты общественников и самих воспитанников. О начале переселения детей сообщили в акимате Алматинской области.
В связи с аварийным состоянием здания КГУ "Областной центр поддержки детей, нуждающихся в специальных социальных услугах" в городе Алматы принято решение о переселении воспитанников в новое современное здание детского дома, расположенное в городе Конаеве", - сообщили в акимате Алматинской области.
В ведомстве уверяют, что "здание, построенное в 1963 году, на сегодняшний день признано непригодным для дальнейшей эксплуатации".
По результатам технического обследования, проведенного ТОО "Астанақұрылыссервис" в 2024 году, в несущих конструкциях выявлены трещины, а инженерные сети - системы отопления и водоснабжения - полностью изношены и не подлежат восстановлению. Объект не соответствует санитарным, противопожарным и строительным требованиям. Следует отметить, что в старом здании один и тот же зал использовался одновременно как столовая, актовый и спортивный зал, что не соответствует современным стандартам и ограничивает возможности для полноценного развития детей", - говорится в сообщении акимата.
На основании постановления акима Алматинской области от 9 июля 2025 года № 207 и приказа управления образования от 10 июля 2025 года № 494-н начата работа по поэтапному переселению воспитанников в новый детский дом на 180 мест.
В первую очередь будут переселены 44 ребенка - учащиеся 1-4-х классов. Перевод старших воспитанников будет осуществлен поэтапно, с учетом обеспечения стабильного образовательного процесса и социальной адаптации", - пояснили в пресс-службе.
Всего, по данным ведомства, в учреждении воспитывается 171 ребенок, из них 125 - дети-сироты, 46 - дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. В штате работают 85 сотрудников, в том числе 42 педагогических работника.
Власти обещают обеспечить всех воспитанников бесплатным доступом к медицинским услугам и возможностью встать в очередь на жилье. Также в акимате опровергают информацию, что новый детский дом находится на заболоченной территории.
Переезд не ограничивает детей в правах и не ухудшает условия их жизни", - утверждают в акимате.
Напомним, в начале года в Алматы разгорелся скандал на фоне заявления властей, что воспитанников из Алматинского областного детского дома № 1, расположенного в Баганашиле в Алматы, планируют переселить в новый дом, который строится близ Конаева. В управлении образования Алматинской области заявили, что здание детского дома устарело и его капитальный ремонт нецелесообразен, поскольку потребует значительных финансовых вложений.
Сироты призывали власти оставить их в Алматы. Видеообращение детей опубликовано в социальных сетях.
Общественники выражали беспокойство, что лакомый кусок земли может попасть под коммерческую застройку. В некоторых СМИ даже называли предполагаемых застройщиков и заинтересованных в приобретении территории детского дома.
По данным активистов, причиной переселения может быть продажа этой земли под строительство элитного жилья, сообщает издание ZTB NEWS.
Кроме того, жители города задавались вопросом, действительно ли здание детдома находится в таком плачевном состоянии и настолько ли оно непригодно для проживания.
Между тем в управлении образования опровергли распространяемые в Сети слухи о продаже земельного участка аффилированным лицам.
Позже детский омбудсмен Динара Закиева сообщила, что дети, проживающие в областном детском доме № 1 в Баганашиле, все-таки останутся в этом же здании. Она пояснила, что воспитанники, уже обучающиеся в городе, продолжат учебу в привычной среде, а вновь принятые дети будут размещаться в Конаеве.
Позже юрист Анна Чернова в своем аккаунте в Instagram написала, что многих волнует вырубка деревьев и куда пропали ели, которые, по словам очевидцев, бережно упаковали и вывезли. Были ли получены разрешения, направлялись ли заявления на эти разрешения и т.д.
Она подчеркнула, что деревья являются госсобственностью. Поэтому, по мнению Анны Черновой, тут необходимо обязательно вмешаться и антикоррупционной службе.
Стоит отметить, что история с изъятием земель детдома, который расположен в элитном районе города, началась еще в начале 2000-х годов, когда развернулось масштабное коммерческое строительство, в том числе точечная застройка, уплотнение, вырубка зеленых насаждений, снос домов и даже детских учреждений, включая знаменитый алмаатинский Дворец пионеров.
Детский дом в селе Баганашыл действительно построен в далеком 1941 году. В 1958-м соседний колхоз выделил детдому земельные наделы под садово-огородные нужды. В 1993 году учреждение, которое по территориальности отошло к Карасайскому району, получило новый государственный акт на 9 гектаров земли для ведения подсобного хозяйства. По поручению тогдашнего акима Алматинской области Шалбая Кулмаханова у сирот изъяли 3 гектара земли "для государственных нужд". Однако на отобранном участке детские сады, школы и больницы так и не появились", - рассказал изданию "Время" старший помощник прокурора Алматинской области по применению законодательства о несовершеннолетних Айдын Ускенбаев.
В 2007 году "Алматыжер" намеревался изъять часть земельного участка детдома № 1, на котором находится подсобное хозяйство. На этом участке дети учатся выращивать овощи и деревья, работать на тракторе. Тогда на защиту детского дома встали министры и депутаты.
Депутат мажилиса Алихан Байменов высказал мнение, что в данной ситуации возможно лоббирование чьих-то личных интересов. "Я вполне допускаю, что может быть корыстный интерес, особенно с учетом цен на землю", - сказал он.
Когда речь идет о детском доме, должно быть особо бережное отношение. Но мы видим, что вопрос выделения земельных участков становится уже в Алматы большим бизнесом. У меня складывается ощущение, что все чиновники полностью ощущают себя временщиками и у них один принцип: пока сидим - набивать карманы за счет выделения земельных участков", - считает Байменов.
В 2020 году, когда появилась новость о планируемом закрытии детдома, его воспитанники выступили с обращением к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву и общественности не допустить переселения и ликвидации детского дома. По словам детей, они не хотели переезжать в Дом юношества и "SOS Детские деревни", куда их распределяли после закрытия детдома, сообщал NUR.KZ.
11.07.2025, 08:15 160581
Какая погода ожидается в Казахстане в пятницу
Фото: Depositphotos
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Астана. 11 июля. KAZAKHSTAN TODAY - 11 июля на большей территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды, прогнозируются дожди с грозами, град, шквал. На севере, востоке, юго-востоке страны ожидается сильный дождь, сообщает Казгидромет.
На западе, юго-западе, юге страны под влиянием отрога антициклона сохраняется погода без осадков. По республике прогнозируется усиление ветра, ночью на юге - пыльная буря, ночью и утром на севере - туман", - проинформировали синоптики.
Днем сильная жара в Западно-Казахстанской, Атырауской областях 35-39 градусов, в Мангистауской области 36-41 градус, в Актюбинской области 35-38 градусов.
В Алматы: ожидается дождь, гроза, +26-28 °C.
В Астане: ожидается дождь, гроза, +26-28 °C.
В Шымкенте: переменная облачность, без осадков, +32-34 °C.
10.07.2025, 16:00 197576
В Актюбинской области детей-сирот отодвинули в очереди на жилье
После вмешательства правозащитников очередность детей была восстановлена
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Актобе. 10 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Актюбинской области троих детей-сирот сместили в очереди на получение жилья из государственного жилищного фонда, сообщила пресс-служба уполномоченного по правам ребенка в РК.
Жительница Актюбинской области обратилась в правозащитный институт с просьбой восстановить очередность на получение жилья из государственного жилищного фонда.
По ее словам, при первоначальной постановке на учет в октябре 2024 года троим детям-сиротам были присвоены последовательные порядковые номера. Однако в январе 2025 года их очередность была смещена вниз.
Проверка установила, что изменение очереди являлось необоснованным.
В результате исходная очередность детей была восстановлена, что позволяет им реализовать свое законное право на получение жилья в установленные сроки.
10.07.2025, 11:25 209326
В августе запустят авиарейс Алматы - Минск
Фото: Depositphotos
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.Алматы. 10 июля. KAZAKHSTAN TODAY - С 10 августа казахстанская авиакомпания SCAT начнет выполнение прямых регулярных пассажирских рейсов по новому международному маршруту Алматы - Минск с частотой 2 рейса в неделю (по средам и воскресеньям), сообщили в Комитете гражданской авиации РК.
В настоящее время рейсы в Минск выполняются из города Астаны белорусской авиакомпанией "Белавиа" с частотой 4 рейса в неделю. Таким образом, общее количество регулярных пассажирских рейсов между Казахстаном и Беларусью увеличивается до 6 рейсов в неделю", - отметили в комитете.
Ранее сообщалось, что Казахстан рассматривает возможность запуска новых рейсов в Нью-Йорк, Токио и Сингапур.
10.07.2025, 09:05 180301
Дожди ожидаются в большинстве регионов Казахстана
Фото: Depositphotos
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Астана. 10 июля. KAZAKHSTAN TODAY - 10 июля на большей территории Казахстана атмосферные фронтальные разделы сохранят неустойчивый характер погоды, прогнозируются дожди с грозами, на юго-востоке, в центре страны ожидается сильный дождь, на севере, северо-западе, в центре, на востоке, юго-востоке республики в дневные часы возможно выпадение града, сообщает Казгидромет.
На западе, юго-западе страны под влиянием отрога антициклона ожидается погода без осадков. По республике прогнозируется усиление ветра, в центре, на востоке, юго-востоке - шквал, ночью и утром на севере, северо-западе - туман", - проинформировали синоптики.
В большинстве регионов сохраняется высокая пожарная опасность.
Днем сильная жара ожидается в Западно-Казахстанской, Атырауской областях 35-39 градусов, в Мангистауской области 36-41 градус, в Актюбинской области 35-38 градусов.
В Астане: +25-27 °C, дождь с грозой.
В Алматы: +27-29 °C, дождь с грозой.
В Шымкенте: +30-32 °C, дождь.
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