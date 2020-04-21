Зона очага COVID-19 в ЦГКБ Алматы локализована

На сегодня зона очага коронавирусной инфекции на территории больницы локализована, выявлены контактные первого и второго уровней. Исполняющий обязанности руководителя ЦГКБ Алматы Марат Абдуллаев доложил, что взяты повторные анализы у 316 лиц, находящихся на территории больницы. Ретестирование пройдут еще 249 человек.
Главврач больницы также сообщил об увеличении количества антисептических и дезинфицирующих средств и решении вопроса по обеспечению питанием с учетом ранее озвученных предложений.
Заместитель акима отметил важность своевременного проведения повторного тестирования на COVID-19 и оперативного предоставления результатов каждому лицу. Врачи и медсотрудники с отрицательными результатами будут направлены в специально отведенные гостиничные комплексы для карантинизации до окончания инкубационного периода.
Ретестирование и предоставление результатов анализов персонала больницы - в приоритетном порядке", - отметил Ержан Бабакумаров.
Управлению общественного здоровья совместно с департаментом контроля качества и безопасности товаров и услуг поручено в кратчайшие сроки завершить данную работу.
В пресс-службе акима Алматы также рассказали, что на встрече с участием руководства медицинских вузов Бабакумаров поднял вопросы обеспечения безопасности труда врачей-резидентов, прикрепленных к медицинским организациям. На сегодня среди них зарегистрированы случаи заражения коронавирусной инфекцией. Данные пациенты находятся на лечении в инфекционном стационаре. Вместе с тем ректорам вузов рекомендовано оказать все меры поддержки, в том числе психологической.
Управлению общественного здоровья поручено принять исчерпывающие меры по обеспечению качественного оказания медицинских услуг. На сегодня по данным фактам заражения департаментом контроля качества и безопасности товаров и услуг ведется эпидемиологическое расследование.
Как сообщалось ранее, в ЦГКБ Алматы произошла вспышка заражения коронавирусом среди медперсонала, после чего главврач медучреждения был освобожден от занимаемой должности.
В связи с этим министр здравоохранения РК Елжан Биртанов поручил провести расследование массового заражения медиков.
Кроме того, аким Алматы Бакытжан Сагинтаев поручил главным врачам обеспечить постоянную проверку условий защиты персонала. Он отметил, что персональную ответственность за соблюдение требований протоколов средств индивидуальной защиты будут нести руководители медорганизаций.
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