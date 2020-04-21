Зона очага COVID-19 в ЦГКБ Алматы локализована

Алматы. 20 апреля. Kazakhstan Today - Зону очага коронавирусной инфекции на территории Центральной городской клинической больницы города Алматы удалось локализовать. Об этом сообщили во время видеовстречи заместителя акима города Алматы Ержана Бабакумарова и коллектива больницы, передает Kazakhstan Today.

На сегодня зона очага коронавирусной инфекции на территории больницы локализована, выявлены контактные первого и второго уровней. Исполняющий обязанности руководителя ЦГКБ Алматы Марат Абдуллаев доложил, что взяты повторные анализы у 316 лиц, находящихся на территории больницы. Ретестирование пройдут еще 249 человек.

Главврач больницы также сообщил об увеличении количества антисептических и дезинфицирующих средств и решении вопроса по обеспечению питанием с учетом ранее озвученных предложений.

Заместитель акима отметил важность своевременного проведения повторного тестирования на COVID-19 и оперативного предоставления результатов каждому лицу. Врачи и медсотрудники с отрицательными результатами будут направлены в специально отведенные гостиничные комплексы для карантинизации до окончания инкубационного периода.

Ретестирование и предоставление результатов анализов персонала больницы - в приоритетном порядке", - отметил Ержан Бабакумаров.

Управлению общественного здоровья совместно с департаментом контроля качества и безопасности товаров и услуг поручено в кратчайшие сроки завершить данную работу.

В пресс-службе акима Алматы также рассказали, что на встрече с участием руководства медицинских вузов Бабакумаров поднял вопросы обеспечения безопасности труда врачей-резидентов, прикрепленных к медицинским организациям. На сегодня среди них зарегистрированы случаи заражения коронавирусной инфекцией. Данные пациенты находятся на лечении в инфекционном стационаре. Вместе с тем ректорам вузов рекомендовано оказать все меры поддержки, в том числе психологической.

Управлению общественного здоровья поручено принять исчерпывающие меры по обеспечению качественного оказания медицинских услуг. На сегодня по данным фактам заражения департаментом контроля качества и безопасности товаров и услуг ведется эпидемиологическое расследование.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства