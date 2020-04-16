Главный врач ЦГКБ Алматы освобожден от должности после массового заражения медработников коронавирусом

Алматы. 15 апреля. Kazakhstan Today - Главный врач Центральной городской клинической больницы Алматы уволился после массового заражения медработников коронавирусом, передает Kazakhstan Today.

Главный врач ЦГКБ Алматы Алмаз Джувашев освобожден от занимаемой должности, об этом сообщили в управлении общественного здоровья Алматы.

Ранее некоторые СМИ со ссылкой на телеканал "Алматы" сообщили, что руководитель департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг города Алматы Айзат Молдагасимова в интервью телеканалу высказалась о возможных причинах заражения коронавирусом 12 медработников ЦГКБ Алматы. По ее словам, одной из причин могло стать несоблюдение самими медицинскими работниками всех мер предосторожности.





В понедельник, 13 апреля, медицинские работники ЦГКБ Алматы обвинили Молдагасимову в клевете и допускают, что заразились от санврачей - соответствующее обращение с просьбой о защите они направили президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву.

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