Нур-Султан. 3 января. Kazakhstan Today - Дактилоскопическая регистрация граждан начнется с 1 января 2023 года, передает Kazakhstan Today.

Об этом сообщили в МВД РК. Министерство внутренних дел проинформировало, что в связи со складывающейся эпидемиологической обстановкой в стране и мире дактилоскопическая регистрация граждан, которая должна была начаться с 2021 года, переносится на 2023 год.

В связи с пандемией коронавирусной инфекции и прогнозами по развитию эпидемиологической ситуации, вызванной COVID-19, дактилоскопическая регистрация граждан начнется с 1 января 2023 года. Соответствующие изменения будут внесены в закон "О дактилоскопической и геномной регистрации" - сообщили в пресс-службе ведомства.

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