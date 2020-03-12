Данара Алимбаева возглавила "Казгидромет"

Алматы. 11 марта. Kazakhstan Today - Данара Алимбаева назначена генеральным директором РГП "Казгидромет", передает Kazakhstan Today.

Приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов от 10 марта 2020 года Алимбаева Данара Кизатовна назначена на должность генерального директора Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казгидромет", - сообщает пресс-служба РГП.

В ведомстве отмечают, что женщина стала руководителей впервые в истории Гидрометеорологической службы Республики Казахстан, образованной в 1922 году.

Из 192 стран, входящих в состав Всемирной метеорологической организации (ВМО), Данара Алимбаева - вторая представительница прекрасного пола, возглавляющая такую организацию", - сообщили в пресс-службе.

Алимбаева Данара Кизатовна родилась 8 августа 1977 года, имеет два высших образования по специальностям "метеорология" и "финансы", а также степень магистра по направлению "прикладная экология". Трудовую деятельность начала в 2002 году в РГП "Казгидромет" с должности техника-метеоролога. В 2003-2009 годы - инженер-метеоролог, инженер-метеоролог 1-й категории, ведущий инженер метеоролог, начальник управления метеорологии. В 2011-2015 годы - директор департамента метеорологии. В 2015-2017 годы - директор департамента экологического мониторинга. 18 сентября 2017 года Алимбаева была назначена заместителем генерального директора РГП "Казгидромет".

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