ДЧС Астаны рекомендует работодателям из-за морозов сократить рабочий день

Астана. 25 декабря. Kazakhstan Today - Департамент по чрезвычайным ситуациям Астаны разослал первым руководителям организаций и предприятий города рекомендацию сократить сегодня рабочий день, передает Kazakhstan Today.

"В связи с резким понижением температуры воздуха и ухудшением погодных условий и во избежание несчастных случаев ДЧС Астаны рекомендует государственным органам, образовательным учреждениям, объектам предпринимательства (рынки, ТРЦ), строительства сократить рабочий день. Исключение составляют организации жизнеобеспечения города: пожарная служба, полиция, департамент по чрезвычайным ситуациям, скорая медицинская помощь, коммунальные службы", - говорится в сообщении пресс-службы ДЧС.

По данным "Казгидромета", температура воздуха в Астане 25 декабря составляет 30 градусов морозы, по ощущению -38, ветер 2 метра в секунду.

Просмотров: 2629