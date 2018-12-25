ДЧС Астаны рекомендует работодателям из-за морозов сократить рабочий день

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ДЧС Астаны рекомендует работодателям из-за морозов сократить рабочий день25.12.2018
Общество  13:05

Астана. 25 декабря. Kazakhstan Today - Департамент по чрезвычайным ситуациям Астаны разослал первым руководителям организаций и предприятий города рекомендацию сократить сегодня рабочий день, передает Kazakhstan Today.

"В связи с резким понижением температуры воздуха и ухудшением погодных условий и во избежание несчастных случаев ДЧС Астаны рекомендует государственным органам, образовательным учреждениям, объектам предпринимательства (рынки, ТРЦ), строительства сократить рабочий день. Исключение составляют организации жизнеобеспечения города: пожарная служба, полиция, департамент по чрезвычайным ситуациям, скорая медицинская помощь, коммунальные службы", - говорится в сообщении пресс-службы ДЧС.


По данным "Казгидромета", температура воздуха в Астане 25 декабря составляет 30 градусов морозы, по ощущению -38, ветер 2 метра в секунду.
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