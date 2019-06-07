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Дело о контрабанде сигарет из Ирана на сумму более 1 млрд тенге направлено в суд

06.06.2019, 14:08 5428
Дело о контрабанде сигарет из Ирана на сумму более 1 млрд тенге направлено в суд
Актау. 6 июня. Kazakhstan Today - Дело о контрабанде сигарет из Ирана на сумму более 1 млрд тенге направлено в суд, передает Kazakhstan Today.
 
Департаментом экономических расследований по Мангистауской области завершено досудебное расследование по факту контрабандного ввоза из Исламской Республики Иран сигарет. 
 
"Сотрудники департамента совместно с Антикоррупционной службой области на территории Актауского международного морского торгового порта в 12 контейнерах нашли не заявленные в таможенные органы товар - сигареты, стоимостью 1,1 млрд тенге. По расчетам специалистов, сумма причитающихся таможенных платежей и налогов составила 1,8 млрд тенге", - сообщили в пресс-службе Министерства финансов РК. 
 
По данным ведомства, в настоящее время для рассмотрения по существу уголовное дело направлено в суд. 
 

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