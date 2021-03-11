Депутат возмутился административными расходами внебюджетных фондов страны

Нур-Султан. 10 марта. Kazakhstan Today - Депутат мажилиса парламента Республики Казахстан Аманжан Жамалов возмущен, что расходы внебюджетных фондов страны находятся вне контроля парламента и Счетного комитета, передает Kazakhstan Today.

По словам депутата, в 2020 году суммарные взносы и отчисления во внебюджетные фонды составили 1,8 трлн тенге.

Это больше, чем поступает КПН в республиканский бюджет. Сейчас расходы внебюджетных фондов остаются вне контроля парламента и Счетного комитета. А это сотни миллиардов тенге", - отметил Жамалов в своем запросе на имя премьер-министра РК.

Так, по его словам, в 2019 году административные расходы Фонда социального медицинского страхования превысили 5,8 млрд тенге. На оплату труда было израсходовано 4,4 млрд тенге.

Если поделить на всех 850 сотрудников фонда, то на каждого приходится 434 тыс. тенге в месяц. Это в 2 раза выше средней зарплаты по стране. Если изучить доступную финансовую отчетность ФСМС, то четырем членам правления ФСМС было выплачено вознаграждение на сумму порядка 77 млн тенге - по 19 млн тенге на каждого. Наверное, поэтому председатель правления ФСМС отказался публично называть свою зарплату. Начал ссылаться на коммерческую тайну в государственном фонде, который содержится за счет взносов и отчислений граждан", - сказал мажилисмен.

Он отметил, что аналогичные миллиардные суммы можно называть и по другим фондам.

В 2019 году административные расходы ЕНПФ превысили 11,8 млрд тенге, Государственного фонда социального страхования - 1,9 млрд тенге", - уточнил он.

Такие непомерные расходы на содержание фондов вызывают справедливые вопросы у населения, отмечает депутат.

Граждане не чувствуют соразмерную отдачу и пользу от услуг этих фондов, которые выполняют функции обычного казначейства, взимая за это комиссию", - сказал Жамалов.

Для внесения прозрачности в деятельность внебюджетных фондов спикер считает необходимым утвердить стандарты максимального раскрытия информации о расходах внебюджетных фондов с расшифровкой всех статей на оплату труда и административных расходов. А для начала опубликовать информацию о расходах внебюджетных фондов за 2020 год.

Жамалов подчеркнул, что Россия уже начала процесс объединения Пенсионного фонда с фондами социального и медицинского страхования. И создает единое "социальное казначейство", "при этом россияне получают экономию на их содержание в 120 млрд рублей, или почти 700 млрд тенге".

Поэтому правительству необходимо ускорить исполнение поручения главы государства по вопросу консолидации внебюджетной системы социального обеспечения путем создания единого социального фонда", - заявил он.

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