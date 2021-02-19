Депутат высказалась о ранее судимом за изнасилование противнике законопроекта о бытовом насилии

Нур-Султан. 18 февраля. Kazakhstan Today - Депутат мажилиса председатель Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике Лаззат Рамазанова высказалась об участии активиста Мадияра Альжаппарова в рабочей группе по законопроекту о правах ребенка, передает Kazakhstan Today.

Своим мнением она поделилась в эфире канала " Хабар 24 ".

Мое личное мнение как гражданина Казахстана: люди, которые несли наказание за изнасилование несовершеннолетних и имели срок судимости, не имеют морального права защищать и представлять интересы гражданского общества именно в этих вопросах, в этих законах. Это моя гражданская позиция", - сказала Лаззат Рамазанова.

Он также сообщила, что нижняя палата уже направила запросы в соответствующие госорганы. Также, по словам депутата, в рамках рассмотрения нового проекта закона по вопросам укрепления института семьи предлагается "регламентировать формирование и деятельность рабочих групп мажилиса". Рамазанова отметила, что необходимо включение в их составы только профильных НПО, ученых, юристов и экспертов, имеющих большой опыт в сфере административного и уголовного права, семейных отношений, а также практику работы с жертвами насилия.

Напомним, ранее появились данные о судимости известного противника законопроекта о бытовом насилии юристе Мадияре Альжаппарове. Сам активист заявил, что виновным себя не считает.

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