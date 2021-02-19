Система Orphus

Депутат высказалась о ранее судимом за изнасилование противнике законопроекта о бытовом насилии

18.02.2021 6427
Нур-Султан. 18 февраля. Kazakhstan Today - Депутат мажилиса председатель Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике Лаззат Рамазанова высказалась об участии активиста Мадияра Альжаппарова в рабочей группе по законопроекту о правах ребенка, передает Kazakhstan Today. 
 
Своим мнением она поделилась в эфире канала "Хабар 24".
 

Мое личное мнение как гражданина Казахстана: люди, которые несли наказание за изнасилование несовершеннолетних и имели срок судимости, не имеют морального права защищать и представлять интересы гражданского общества именно в этих вопросах, в этих законах. Это моя гражданская позиция", - сказала Лаззат Рамазанова.

 
Он также сообщила, что нижняя палата уже направила запросы в соответствующие госорганы. Также, по словам депутата, в рамках рассмотрения нового проекта закона по вопросам укрепления института семьи предлагается "регламентировать формирование и деятельность рабочих групп мажилиса". Рамазанова отметила, что необходимо включение в их составы только профильных НПО, ученых, юристов и экспертов, имеющих большой опыт в сфере административного и уголовного права, семейных отношений, а также практику работы с жертвами насилия.
 
Напомним, ранее появились данные о судимости известного противника законопроекта о бытовом насилии юристе Мадияре Альжаппарове. Сам активист заявил, что виновным себя не считает. 
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая