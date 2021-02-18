Появились данные о судимости известного противника законопроекта о бытовом насилии

Нур-Султан. 17 февраля. Kazakhstan Today - Юрист Мадияр Альжаппаров известен как убежденный противник законопроекта о противодействии семейно-бытовому насилию, передает Kazakhstan Today.

Информация о судимости Мадияра Альжаппарова появилась в Facebook и Telegram-канале. В опубликованной в соцсетях информации сообщается, что адвокат был осужден в 2010 году за изнасилование несовершеннолетней и приговорен к семи годам лишения свободы.

На днях борец за сохранение традиций, культуры и независимости Казахстана Анатолий Ким повесил в Инстаграме фотографию подарка - казахской камчи, подаренной "братом по оружию" под ником madiyar_advokat. Правда, противник закона о бытовом насилии забыл упомянуть, что тот самый Мадияр-адвокат - бывший сотрудник правоохранительных органов, осужденный за два изнасилования. Одна из жертв "адвоката" несовершеннолетняя", - сообщает Telegram-канал "Ветер левого берега".

Мадияр Альжаппаров в своем Instagram прокомментировал ситуацию.

По существу ухода от сути обсуждения и перехода на личности сообщаю: судимости на данный момент не имею. Не я первый и, к сожалению, не последний, кто столкнулся с несправедливостью. Виновным себя не считаю. Но я не эксплуатирую образ жертвы, а делаю все возможное для того, чтобы справедливости в нашей стране было больше. Ни от кого не скрываюсь, фамилию не менял, из страны не сбежал, детей воспитываю на своей родной земле. Как говорили наши предки, "лучше быть рабом на своей земле, чем царем на чужой", - написал он в своем аккаунте, но при этом закрыл возможность комментирования.

В Facebook сообщают, что Мадияр Альжаппаров является членом экспертной группы по поправкам в законопроект "О противодействии семейно-бытовому насилию".

Уже несколько источников написали о том, что один из главных противников законопроекта о противодействии семейно-бытовому насилию - сам насильник! Вот этот, дружбой с которым так гордится Анатолий, ваш любимый Ким - Альжаппаров Мадияр. Неужели правда? Вот он называет себя юристом, читает намаз, постоянно говорит о казахских традициях, зашел в экспертную группу по поправкам в законы о защите прав детей. И сам отсидел за изнасилование двух девушек, одна из которых несовершеннолетняя? Надо всю их группу проверить вдоль и поперек. Может, среди них еще и серийный маньяк какой затесался?" - написала руководитель частного фонда "Дети под защитой" Жанна Ахметова.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства