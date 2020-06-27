Алматы. 26 июня. Kazakhstan Today - Десятки алматинцев не могли похоронить родных из-за тестов на коронавирус, передает Kazakhstan Today.

Ритуальные агентства и морги принимали тела только при наличии отрицательного теста на коронавирус. Но получить справку, говорят люди, не так просто. Анализы идут несколько дней, пока тела умерших разлагаются дома в 30-градусную жару, сообщает Первый канал "Евразия".

У алматинки Екатерины Холюченко умерла 80-летняя бабушка. Эпидемиологи сразу взяли тест на коронавирус, но результаты, говорит внучка, до сих пор не дошли до лаборатории. Без него морги тело не принимают. Больше суток родные обивают пороги разных инстанций. С такой же проблемой столкнулись десятки алматинцев.

Уже сегодня сутки будет, как она лежит. Мы не можем ничего сделать, мы не можем похоронить, нам говорят, что анализы лежат здесь, не отдали их на рассмотрение лаборатории. Поэтому на данный момент у нас такое подвешенное состояние. Нам не дают никакого результата, нам не дают анализы, без анализов захоронить мы не можем", - рассказала Екатерины Холюченко.

У меня три дня назад умерла невестка. Всё это время тело лежит дома, разлагается. Нет никакой помощи, не знаем, что делать. В морг вчера приехали - не принимают. Говорят, если постановление будет, тогда примем. Анализы сдать не можем, лаборатория на Жибек Жолы на карантине", - сообщил житель Алматы Мурат Кусаинов.

Без отрицательного теста на коронавирус тела не принимают и ритуальные компании. Некоторым, чтобы отправить тело в другой город, необходимо сначала его бальзамировать.

Представитель похоронного агентства утверждает: помочь они не против, но руки связаны законом.

Пока не будет справки отрицательной на COVID-19, мы не имеем права ни забальзамировать, ни сделать омовение, ни уложить в гроб, в общем, никаких действий мы не можем совершать", - сообщил Куаныш Мукушев - представитель компании по оказанию ритуальных услуг.

Позже в департаменте контроля качества и безопасности товаров и услуг пояснили, что 25 июня главный санврач Алматы Жандарбек Бекшин все же подписал постановление. Теперь тела алматинцев, умерших вне больниц, не будут обследовать на коронавирус. Уже вечером родные умерших смогли отвезти тела в морг и могут похоронить их по всем правилам.

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