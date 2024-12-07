Девять процентов казахстанцев не доверяют полиции

С начала года сотрудники МВД РК были привлечены за совершение 271 уголовного правонарушения

Фото: Polisia.kz

Рассказать друзьям

Астана. 4 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - 9% казахстанцев не доверяют полиции, половина из них - категорически, сообщает - 9% казахстанцев не доверяют полиции, половина из них - категорически, сообщает Finprom.kz





С января по октябрь текущего года сотрудники МВД РК были привлечены за совершение 271 уголовного правонарушения - на 13,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2023-го. Два из всех этих правонарушений относились к проступкам, а 269 - к преступлениям. Большая часть преступлений, 209 случаев были отнесены к категории тяжких, 27 случаев - к преступлениям средней тяжести, 17 - к особо тяжким, 16 - к преступлениям небольшой тяжести", - сообщает сайт.





Больше всего уголовных правонарушений среди сотрудников МВД зафиксировано в Алматы: 31 случай против 24 случаев годом ранее.





Вторую строчку антирейтинга разделили Алматинская и Жамбылская области, где зарегистрировали по 23 случая.





Третье место - у столичных сотрудников полиции.





Меньше всего нарушивших закон полицейских выявлено в Костанайской, Западно-Казахстанской и Атырауской областях.





Finprom.kz





Чаще всего сотрудников МВД РК привлекали за коррупцию. За 10 месяцев текущего года по этой статье зафиксировано 63 уголовных правонарушения, на 27,6% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2023-го.





На втором месте по "популярности" оказалось получение взятки (51 случай). Третью строчку заняло жестокое или унижающее достоинство обращение, в том числе пытки: количество таких правонарушений выросло с 23 случаев в 2023-м до 42 случаев в текущем году.





Кроме того, сотрудники МВД РК нередко привлекались за фальсификацию доказательств и оперативно-розыскных материалов, превышение или злоупотребление должностными полномочиями, а также за правонарушения, связанные с незаконным оборотом наркотиков, включая их изготовление, переработку, хранение и сбыт.





Finprom.kz





Согласно опросу, проведенному в апреле-мае текущего года, полиции полностью доверяют лишь 61,6% граждан, частично доверяют - 27%, скорее не доверяют - 4,4%, совсем не доверяют - 4,6%. Еще 2,5% респондентов затруднились с ответом.





Основной причиной недоверия, по мнению 25% участников опроса, является коррупция среди сотрудников полиции. Это подтверждается статистикой правонарушений, где взяточничество занимает одно из ведущих мест. Ещё 20,5% опрошенных указали, что при взаимодействии с полицией не получили ожидаемого результата. Около 15,9% респондентов избегают контактов с полицией из опасения и считают, что лучше не иметь с этим ведомством никаких дел", - пишут авторы материала.





Формализм, бюрократия и волокита отпугивают 14,1% опрошенных, и столько же респондентов уверены, что полиция больше наказывает, чем защищает права граждан. Еще 12,3% участников опроса объяснили недоверие негативным освещением деятельности полиции в СМИ.





Такие причины, как мнение о защите полицией государственных органов, а не граждан и восприятие ее как закрытого института, получили 7,6% и 5,9% голосов соответственно.





При этом 24,4% опрошенных заявили, что никогда не сталкивались с полицией лично.



