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До 40 градусов жары ожидается в ближайшие дни на западе и юге Казахстана

19.06.2019, 14:25 5752
До 40 градусов жары ожидается в ближайшие дни на западе и юге Казахстана
Алматы. 19 июня. Kazakhstan Today - В ближайшие три дня на западе и юге Казахстана ожидается жаркая погода, передает Kazakhstan Today.
 

Казгидромет" представил прогноз погоды в Казахстане на 20-22 июня. 

 

На фоне повышенного атмосферного давления фронты, которые перемещаются через северные районы Казахстана, будут лишь местами вызывать кратковременные дожди с грозами. Кратковременный дождь, гроза и порывистый ветер ожидаются преимущественно в горных и предгорных районах на юго-востоке республики", - говорится в сообщении синоптиков.

 
Отмечается, что жаркая погода и без осадков предполагаются в западных и южных районах, где днём воздух прогреется до +30+35, местами +36+40.

 

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