До 40 градусов жары ожидается в ближайшие дни на западе и юге Казахстана

Алматы. 19 июня. Kazakhstan Today - В ближайшие три дня на западе и юге Казахстана ожидается жаркая погода, передает Kazakhstan Today.

Казгидромет" представил прогноз погоды в Казахстане на 20-22 июня.

На фоне повышенного атмосферного давления фронты, которые перемещаются через северные районы Казахстана, будут лишь местами вызывать кратковременные дожди с грозами. Кратковременный дождь, гроза и порывистый ветер ожидаются преимущественно в горных и предгорных районах на юго-востоке республики", - говорится в сообщении синоптиков.

Отмечается, что жаркая погода и без осадков предполагаются в западных и южных районах, где днём воздух прогреется до +30+35, местами +36+40.





При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства