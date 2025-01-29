До конца марта введен запрет на посещение озера Иссык

Фото: Polisia.kz

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Алматы. 29 января. KAZAKHSTAN TODAY - 30-31 января 2025 года в Алматы частично ограничат дорожное движение в период проведения международного мероприятия, сообщили в пресс-службе департамента полиции города Алматы.





На следующих участках возможны корректировки в дорожном движении: улица Майлина, Кульджинский тракт, улица Бухтарминская, ВОАД, проспект Аль-Фараби, проспект Сейфуллина, проспект Достык, улица Жарокова", - говорится в сообщении.





Полиция Алматы призывает граждан с пониманием отнестись к временным мерам и во избежание заторных ситуаций заранее корректировать свой маршрут движения.





Напомним, в Алматы с 31 января по 1 февраля 2025 года пройдет международный цифровой форум Digital Almaty 2025: "Industrial AI: технологии для новой эры". На мероприятии соберутся государственные деятели стран ЕАЭС, ведущие эксперты и предприниматели для обсуждения перспектив инновационного развития и цифровой повестки стран ЕАЭС. В рамках VII Форума также запланированы Industry 4.0 AI Battle - масштабная битва за звание лучшего стартапа в области искусственного интеллекта, выставка крупнейших казахстанских недропользователей, промышленных стартапов, технопарков, технологических компаний, которые поделятся опытом и информацией о проектах в сфере IT-экосистемы.





По данным Министерства цифрового развития, Digital Almaty 2025 посвящен прорывным изменениям в промышленности и влиянию AI на будущее глобальной индустрии. Технологии AI становятся ключевым драйвером эффективности, безопасности и устойчивости производственных процессов. Применение Industrial AI для автоматизации, прогнозирования и оптимизации сложных производственных цепочек открывают новые горизонты для интеллектуального управления промышленного сектора. Ожидается, что двухдневное цифровое событие посетит более 40 тысяч человек.





Кроме того, 30-31 января в Алматы состоится заседание Евразийского межправительственного совета. На нем будут рассмотрены вопросы макроэкономической ситуации в государствах - членах Евразийского экономического союза и предложениях по обеспечению устойчивого экономического развития, анализ результатов реализации мероприятий государств - членов ЕАЭС по развитию железнодорожной, автодорожной и портовой инфраструктуры, входящей в евразийские транспортные коридоры (маршруты).





Также участники обсудят подписание Соглашения о трансграничном допуске к размещению и обращению ценных бумаг на организованных торгах в государствах - членах ЕАЭС.